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14.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Tarantino ve Aniston oyun karakteri olursa

Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino ve Jennifer Aniston’ın rol aldığı interaktif film yapım oyunu “Steven Spielberg’s Director’s Chair” dijital ortama taşındı.

Tarantino ve Aniston oyun karakteri olursa

Screen Rant’ta yer alan habere göre İtalyan oyun tasarımcısı Paolo Pedercini, önceki günlerde İtalyan Molleindustria adlı internet sitesine eklenen filmin yeni versiyonundan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Oyun, kullanıcının yönetmen Steven Spielberg yönlendirmesinde bir film yapmasını sağlıyor. Oyunda Tarantino cinayetle suçlanmış bir şoförü canlandırırken Aniston ise olayı araştıran Laura karakterine hayat veriyor. 

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