Tarihçi ve yazar Koloğlu’na veda

Tarihçi, gazeteci ve yazar Orhan Koloğlu, dün 91 yaşında hayata veda etti. Koloğlu’nun ölüm haberini yeğeni ve Milliyet gazetesi yazarı Sina Koloğlu, Twitter hesabından, “Amcam Orhan Koloğlu’nu biraz önce kaybettik. Dolu dolu yaşadı... Son dakikaya kadar çalıştı. 90’a girerken 90’ıncı kitabını yazdı. Hepimizin başı sağ olsun. Çok yeni aldım haberi. Fazla da bir şey yazamıyor insan” sözleriyle duyurdu.



Başarı dolu kariyer



Konya’nın Kadınhanı ilçesinde 11 Eylül 1929’da dünyaya gelen Orhan Koloğlu, 1947’de Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu, o yıl gazeteciliğe başladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu´nda tamamladı. 1969’da Strasburg Üniversitesi’nde “Fransız Basınında Türkiye 1470-1815” konulu teziyle tarih doktorası yaptı. Türkspor, Son Saat, Yeni Sabah, Akşam, Yeni İstanbul, Milliyet, Barış ve Aydınlık gazetelerinde muhabir, yazı işleri müdürü ve yazar olarak çalıştı. 1964´ten itibaren Roma, Karaçi, Paris, Londra, Beyrut gibi şehirlerde Basın Ataşesi olarak görev yaptı. 1972´de Milliyet gazetesinin Almanya baskısını başlattı.

Önemli görevler

1974 ve 1978-79’daki CHP iktidarlarında Basın Yayın Genel Müdürlüğü yaptı. 1975-1977 yılları arasında CHP´nin uluslararası ilişkiler sekreterliğini yürüttü. 1978’den itibaren Hacettepe, Anadolu, Marmara, İstanbul üniversitelerinde tarih ve gazetecilik dersleri verdi. 1962-1983 yılları arasında Libya’nın Al Fateh Üniversitesi’nin tarih bölümünde doçent olarak çalıştı. 1985 yılında Cezayir’de görev yaptı. Türkiye’deki arşivler dışında İngiliz, Fransız, Alman, Belçika, İtalya, Arnavutluk, Cezayir, Tunus, Libya, Lübnan, İsrail ve ABD arşivlerinde tarih araştırmaları yaptı. Türkçe ve Osmanlıca dışında Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Almanca ve Arapça biliyordu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de Orhan Koloğlu’nun vefatı üzerine bir mesaj yayımladı.



Hayatı boyunca yazdı



Orhan Koloğlu geçen yıl eylül ayında kutladığı 90’ıncı yaşında bir kitap çıkardı. Konya’da başlayan yaşamını, Galatasaray Lisesi’nden Roma’ya, oradan Lübnan’a ve dünyanın farklı bölgelerine uzanan maceralı hayatını “90’a Girerken 90’ıncı Kitap” adıyla ölümsüzleştirdi. Tarihçi Kitabevi etiketiyle yayınlanan kitap, yakın tarihin de bir resmi geçidi gibi. Kitap, “Lise’nin demir kapısı ne zaman ve neden kapandı?”, “İslam tarihinin önemli isimlerinden Filistin Müftüsü Emin El Hüseyin neler anlatmıştı?”, “Ecevit’in nasıl basın danışmanı oldum?”, “Roma’ dan Karaçi’ye otomobilim ile niye gittim, neler yaşadım?”, “Demirel ne teklif etti?”, “12 Eylül askeri idaresi ‘Bizi Avrupa’ya Anlat’ dediklerinde ne yaptım?...” ise kitabında yer alan başlıklarından birkaçı.







