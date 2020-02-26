TARMAC Sokak Kültürü Festivali için geri sayım

TARMAC, gençlik kültürünü ileriye taşıyan markaların ve insanların bir araya geldiği bir pazar yeri olarak kurgulanıyor. Kapalıçarşı’nın ilk zamanlarından aldığı ilhamla, “sokak kültürü” nün en değerli yapıtaşları müzik, moda ve sanat üretimini, “global pazar yeri” konsepti altında, İstanbul’da ilk kez bir festival kapsamında bir araya getirecek olan TARMAC’a ait detaylar, 20 Şubat’ta Şişhane Otoparkı’nda gerçekleşen lansman etkinliğinde, festival direktörü Barış Bilenser tarafından anlatıldı.

İki gün boyunca Şişhane Otoparkı’nın katlarında gerçekleşecek festivalde, dünyanın dört bir yanından önemli sanatçılar, iki ayrı sahnede performanslarını sergileyecek. Atina’nın en popüler rap sanatçısı Kareem Kalokoh, Berlin’in popüler isimleri Mechatok ve Mobilegirl’ün yanı sıra Sami Baha, elektronik müzik DJ’i ve yapımcı Hussein Hassan "oldyungmayn", Milano’dan Still’in performansları ve çok daha fazlası, iki gün boyunca Şişhane Otoparkı’nda festival severlerle buluşacak. Festivalde yer alacak birçok yeni sürpriz isim, Mart ayında açıklanmaya devam edecek.

Otopark katlarının müziğin yanı sıra moda, sanat ve spora ayrıldığı festivalde; Nike, Adidas, Vans, Wunder, Diablo, Epicene, Hummel, Pale gibi dünyaca ünlü ve bağımsız lokal markaların, festivale özel ürün seçkileri ve farklı sürprizleri olacak.

TARMAC, aynı zamanda birçok farklı isimle ilgi çekici panellere de ev sahipliği yapacak. Atinalı rap grubu ATH Kids; Y ve Z jenerasyonlarından birçok görsel sanatçıyı bir araya getiren stüdyo Selam X, müzik yapımcıları Bao-Tran Tran ve Timur Tokdemir, Milano’da yaşayan, Hundebiss Records’un da başındaki sanatçı Simone Trabucchi; moda, fütürizm ve tasarımı bir araya getiren kreatif stüdyo Sucuk Und Bratwurst, Pressure Paris’in kurucusu Theodoros Gennitsakis gibi isimler, panellerin konuşmacılarından birkaçı…

İki ayrı müzik sahnesinde performanslara, basketbol turnuvalarına, sergi ve panellere ev sahipliği yapacak olan TARMAC, İstanbul’un bugüne dek yapılan en kapsamlı sokak kültürü etkinliği olacak.

İsmini havaalanı pistleri ve spor sahalarının zeminlerinden alan TARMAC, sokağın birleştiriciliğini kutlayarak, şehrin havasını soluyan ve paylaşmaya inanan herkesi 11-12 Nisan’da Şişhane’ye davet ediyor. Biletler 2 Mart’ta Biletix’te!