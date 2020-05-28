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28.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Tavan arasındaki öyküyü çıkardı

“Harry Potter” serilerinin yaratıcısı J.K. Rowling, önceki gün sosyal medya hesabı aracılığıyla “The Ickabog” adında bir öykü kaleme aldığını ve bu öyküyü karantina süresince ücretsiz bir şekilde yayımlayacağını duyurdu.

Tavan arasındaki öyküyü çıkardı

Ayrıca Rowling, yaklaşık 10 yıl önce “Harry Potter” serisini yazarken kaleme aldığı bu öyküden iki bölümü de önceki gün internet sitesinden okurlarla paylaştı. Çoğunluğu el yazısı olan müsveddeleri tavan arasında sakladığını belirten Rowling, “Çok yakın zamana kadar ‘The Ickabog’un hikâyesini duyan yalnızca benim iki çocuğumdu. ‘The Ickabog’u tavandan indirmeye ve ücretsiz olarak karantinadaki çocuklar için yayımlamaya karar verdim” dedi.

Çocuklara kitabı resmetmeleri konusunda çağrıda bulunan yazar, çizimler arasından seçilenlere kitapta yer vereceğini söyledi. Çizimlerini göndermek isteyen çocuklar ebeveynleri yardımıyla, #TheIckabog hashtag’ini kullanarak Twitter üzerinden resimlerini paylaşabilecek.

10 Temmuz tarihine kadar hafta için her gün yayımlanacak hikâye theickabog.com adresinden okunabilir.

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