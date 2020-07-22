‘Tenet’e yeni erteleme

Film, uzun süre 17 Temmuz’daki vizyon tarihini korumuştu. Koronavirüsü nedeniyle sinema salonlarının büyük bölümünün bu tarihte açılmayacağı anlaşılınca film ilk önce 31 Temmuz’a sonra da 12 Ağustos’a ertelendi. Yeni erteleme kararında Amerika’da vaka sayılarının artmasının etkili olduğu düşünülüyor. Başrolünü John David Washington’ın üstlendiği oyuncu kadrosunda Robert Pattinson ve Clémence Poésy’nin yer aldığı film, bir casusluk göreviyle dünyada çıkacak bir savaşı önlemeye çalışan bir adamın hikâyesini konu alıyor.