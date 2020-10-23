Tesadüfen bulunan mozaikler tanıtıldı

Sempozyumun açılışını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaptı. İstanbul’un olduğu gibi Zeytinburnu’nun da önemli hazinelerin üzerinde olduğunu belirten Arısoy konuşmasında şunları söyledi:

“Kim bilir hangi hazinelerin üzerinde oturuyoruz ve habersiziz. Sayısız hatıra taşıyan bu görmüş geçirmiş binada 15 yıl görev yapmıştım ama oturduğum odanın birkaç metre altında böyle değerli bir kültür varlığı olabileceği hiç aklıma gelmemişti. İyi tarafından bakınca bu binanın mozaiği saklayıp koruduğunu ve ortaya çıkmasına vasıta olduğunu düşünebiliriz.”

Roma ortak kültürü

Bizans Sanat Tarihi Uzmanı Prof.Dr. Asnu Bilban Yalçın ise mozaiklerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Zeytinburnu mozaikleri ve benzerleri aslında geç Roma dönemi olarak tanımladığımız yeni bir düzene geçiş dönemi kültürel üretimin devam ve değişikliğinin maddesel tanıklarıdırlar. Zeytinburnu Belediyesi’nin tarihi binasında bir raslantı sonucu kendini bize göstermiş olan bu muhteşem döşeme mozaikleri İstanbul’umuzun tarihi topografyasına, sanatsal ve kültürel birikime katkı sağlayacak önemli bilgiler verecektir.”

Üç farklı oturum

Kazlıçeşme Sanat’taki sempozyumda üç farklı oturum yapıldı. “Zeytinburnu ve Kazı Alanı Tarihçesi” başlığını taşıyan ve Y. Mimar Dr. Olcay Aydemir’in başkanlığında yapılan ilk oturumda Arkeolog Nezih Başgelen tarihsel yarımadadaki mozaik bulguları anlattı.

Sempozyum “Kent Arkeolojisi ve Zeytinburnu’nun Kent İçindeki Önemi” ile “Çok Katmanlılık ve Kültürel Mirasın Korunması” başlıklı panellerle devam etti.