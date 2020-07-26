Tevfik Fikret’in toplu hikâyeleri ilk kez bir arada

Kitapta, Fikret’in daha önce kitap olarak yayımlanmamış, kimileri dergi sayfalarında kalmış hikayeleri ilk defa günümüz Türkçesi ve orijinal metin olarak bir araya getirildi. Şiirle birlikte düzyazı ve öykü türünde de önemli adımların atıldığı Servet-i Fünun döneminde Tevfik Fikret, “Sis”, “Şermin”, “Yeşil Yurt”, “Rübâb-ı Şikeste” ve “Haluk’un Defteri” gibi eserlerle tanınan ve Serveti-i Fünûn dergisinin bir edebiyat dergisine dönüşmesini sağlayıp bu yayımın başına geçen Fikret, devrimci fikirleri ile pek çok aydını da etkilemişti.