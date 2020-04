The Beatles mı The Rolling Stones mu?

The Rolling Stones’un solisti Mick Jagger, The Beatles’ın üyelerinden Paul McCartney’nin The Beatles’ın The Rolling Stones’tan daha iyi bir grup olduğuna dair yorumuna cevap verdi.

Müzik dergisi NME’nin haberine göre McCartney, bu aybaşında Howard Stern’e verdiği bir söyleşide Stern’in The Beatles’ın The Rolling Stones’dan daha iyi bir grup olduğuyla ilgili fikrine katıldığını söyledi. McCartney, Stern’e “The Stones’un kökleri blues’da. Müzik yaparken blues’a bağlı kalırlar. Bizim başka müzikal kaynaklarımız da var. Çok farklıyız, Stones’u seviyorum ama bize katılıyorum. The Beatles daha iyi gruptu” dedi.

Mick Jagger ise 24 Nisan’da Apple Music’ten Zane Lowe’a bir söyleşi verdi. Lowe’un McCartney’in yorumu hakkında soru sorması üzerine Jagger, gülerek “Bu çok eğlenceli. Çok tatlı biri. Tabii ki aramızda rekabet yok” dedi ve şöyle devam etti: “İki grup arasında büyük bir fark var. Bu da önemli bir fark. The Rolling Stones, farklı on yıllarda ve farklı alanlarda büyük bir konser grubu. Diğer yandan The Beatles, arena konseri turu hiç yapmadı. Bu iş başlamadan dağıldılar.” Arena konseri işinin 1969 yılında başladığını hatırlatan Jagger, “Beatles bunu hiç deneyimlemedi. Shea Stadyumu’nda harika bir konser verdiler ki ben de oradaydım. Ama sonra Stones bu alanda yoluna devam etti. 1970’lerde stadyum konseri vermeye başladık ve hâlâ devam ediyoruz. İşte iki grup arasındaki büyük fark bu. Bir grup hâlâ büyük bir talih sonucu stadyumlarda çalmaya devam ediyor, diğer grup artık yok” diye konuştu.

The Rolling Stones, geçtiğimiz hafta koronavirüsü konu alan “Living in the Ghost Town” adlı bir parça yayınladı. Jagger’ın Lowe’a verdiği söyleşinin vesilesi de sekiz yıl sonra yayınlanan bu parçaydı.

McCartney ve Rolling Stones, Lady Gaga’nın düzenlediği yardım konseri “One World: Together At Home”a katılan müzisyenler arasında yer aldılar. McCartney bu konserde The Beatles klasiklerinden “Lady Madonna”yı seslendirirken The Rolling Stones “You Can’t Always Get What You Want”ı çaldı.