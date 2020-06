The Criterion Collection’dan ‘siyahların hayatları’ filmleri

George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolara destek veren The Criterion Collection’ın erişime açtığı seçkide, siyah sinemacıların filmlerinin yanı sıra, diğer sinemacıların siyahların hayatlarına odaklanan belgeselleri de yer alıyor.

Criterion Collection’ın Black Lives (Siyah Hayatlar) adını verdiği seçkide yer alan yapımlar arasında Julie Dash imzalı “Daughters of the Dust”, Maya Angelou’nun yönettiği “Down in the Delta”nın yanı sıra Agnès Varda’nın “Black Panthers” adlı belgeseli dikkat çekiyor. Filmlere izlemek için adres Criterion Channel‘ın ana sayfası.