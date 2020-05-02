The Half of It en iyi film seçildi

Festivalin ABD Yarışma dalında En İyi Film Ödülü’nü, 2004 yapımı “Saving Face”in yönetmeni Alice Wu’nun yönettiği “The Half of It” kazandı. ABD Belgesel Yarışma kategorisinde ise Bo McGuire imzalı “Socks on Fire” En İyi Belgesel seçildi. “Corpus Christi”nin yönetmeni Jan Komasa’nın yeni filmi “The Hater”, festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde En İyi Film Ödülü’nün sahibi oldu.