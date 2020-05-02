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02.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

The Half of It en iyi film seçildi

Koronavirüs salgını nedeniyle basın mensupları ve sektör profesyonelleri için online olarak düzenlenen Tribeca Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.

The Half of It en iyi film seçildi

Festivalin ABD Yarışma dalında En İyi Film Ödülü’nü, 2004 yapımı “Saving Face”in yönetmeni Alice Wu’nun yönettiği “The Half of It” kazandı. ABD Belgesel Yarışma kategorisinde ise Bo McGuire imzalı “Socks on Fire” En İyi Belgesel seçildi. “Corpus Christi”nin yönetmeni Jan Komasa’nın yeni filmi “The Hater”, festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde En İyi Film Ödülü’nün sahibi oldu.

Kısıtlamayı, sokakta dansla ihlal ettilerAntalya'da bir grup genç, 3 günlük sokak kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da sokağa çıkıp dans etti. Yine aynı bölgede başka bir kişi de saat 05.44'de sokakta tek başına dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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