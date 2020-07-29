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29.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘The Sandman’in çekimleri ekimde

ABD’li yazar Neil Gaiman’ın 1988 ile 1996 yılları arasında yayımlanan “The Sandman” adlı çizgi romanı, dizi olarak izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

‘The Sandman’in çekimleri ekimde

Comicbook’ta yer alan habere göre dizinin yaratıcılarından David S. Goyer, katıldığı bir panelde dizinin çekimlerine ekim ayında başlamayı planladıklarını duyurdu. Goyer, daha önce beyazperde hiç uyarlanmamış “The Sandman”in dizi versiyonu günümüze taşınmış bir versiyonla ekranlarda olacağını belirtti. Neil Gaiman ise bu konuda “Artık 2020 yılındayız. Biz dizinin dünyasını kurarken şöyle düşünüyoruz: Sandman 2020’de olsaydı neler değişirdi? Ne tür bir kişiliği olurdu? Cinsiyeti ne olurdu?” demişti.

Hülya Avşar'ın köpekleriyle mücadelesiOyuncu ve sunucu Hülya Avşar, köpeklerini gezdirmeye çıktığı sırada çekilmiş videosunu Instagram hesabından paylaştı ve üç köpeği birden gezdirmenin aslında ne kadar da zor olduğunu gösterdi.
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