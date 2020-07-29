‘The Sandman’in çekimleri ekimde

Comicbook’ta yer alan habere göre dizinin yaratıcılarından David S. Goyer, katıldığı bir panelde dizinin çekimlerine ekim ayında başlamayı planladıklarını duyurdu. Goyer, daha önce beyazperde hiç uyarlanmamış “The Sandman”in dizi versiyonu günümüze taşınmış bir versiyonla ekranlarda olacağını belirtti. Neil Gaiman ise bu konuda “Artık 2020 yılındayız. Biz dizinin dünyasını kurarken şöyle düşünüyoruz: Sandman 2020’de olsaydı neler değişirdi? Ne tür bir kişiliği olurdu? Cinsiyeti ne olurdu?” demişti.