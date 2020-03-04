MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Thom Pain İstanbul, Ankara ve İzmir'de turluyor
ABONE OL
04.03.2020 - 12:24 |

Thom Pain İstanbul, Ankara ve İzmir'de turluyor

Tiyatro4’ün sahnelediği 2005 Pulitzer Ödülleri Drama Finalisti “Thom Pain”, Mart ayında İstanbul, İzmir ve Ankara’da seyirci ile buluşacak. Will Eno’nun yazdığı ve Kağan Uluca’nın rol aldığı tek kişilik oyunun yönetmenliğini Derya Efe üstleniyor.

Thom Pain İstanbul, Ankara ve İzmir'de turluyor

Thom Pain”, korku, çocukluk, tabiat, nefret, zaman ve varoluş kavramlarına değinerek seyirciye modern insanın hikayesini sunmayı amaçlıyor. Bağlantısız gibi görünen ve sürekli yön değiştiren monologlardan oluşan postdramatik oyun, sahnede olanların interaktif bir doğaçlama olduğu hissini yaratıyor ve seyirciyi tedirgin bir yüzleşmeyle baş başa bırakıyor. Oyuncu ve seyircinin birlikte yaşadığı bir deneyim tasarımı olarak nitelendirilebilecek oyunda Thom, yönelttiği sorulara sunduğu gizli cevaplarla zihinleri meşgul ediyor. Sahnede sunulanın bir tasarım olduğu gerçeğinin sürekli hatırlatılması ve periyodik olarak “hiçbir şey” ile ilişkilendirilmesi, şaşırtıcı bir aynılık durumu yaratıyor.

Thom Pain İstanbul, Ankara ve İzmirde turluyor

Magazin Haberleri Bülteni (4 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eski başkan işçisini vurup, akrabalarını 5 saat rehin aldı!

Eski başkan işçisini vurup, akrabalarını 5 saat rehin aldı!

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

Göçmenlere sert müdahale

Göçmenlere sert müdahale

AB temsilcisinden utanç şovu!

AB temsilcisinden utanç şovu!

Sıradaki Haber