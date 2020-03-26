‘Tifanny’de Kahvaltı”ya 6 bin sterlin

Aralarında “Leon”, “Reservoir Dogs” ve “The Godfather” filmlerinin de yer aldığı müzayedede en yüksek rakamla satılan poster Robert E. McGinnis tarafından tasarlanan “Tiffany’de Kahvaltı” (The Breakfast At Tiffany’s) oldu. Müzayede yetkililerinin 5 bin ile 8 bin sterlin arasında satılmasını beklediği poster 6 bin sterline alıcı buldu.