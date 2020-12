Time 2020’nin en iyi 10 filmini seçti

Listede dikkat çeken filmler arasında bu yıl Venedik’ten Altın Aslan’la dönen Chloé Zhao imzalı “Nomadland” ile “Wendy and Lucy” ve “Certain Women”in yönetmeni Kelly Reichardt’ın Berlin Film Festivali’nde yarışan filmi “First Cow” filmi yer alıyor. Aaron Sorkin‘in, “Molly’s Game”den sonra ikinci yönetmenlik denemesi “The Trial of the Chicago 7”, Steve McQueen’in “Small Axe” projesinin içerisinde yer alan beş filmden biri olan ve Cannes 2020 seçkisinde yer alan “Lovers Rock” listede dikkati çeken filmler arasında yer alıyor.