20.05.2020 - 12:53 |
Tiyatro sahnesinden "Karantina Diyalogları"
Uzun yıllar aynı sahneyi paylaşan Türkiye’nin başarılı iki tiyatro sanatçısı Neslihan Yeldan ve Levent Üzümcü küresel salgın nedeniyle evde kaldıkları sürede geliştirdikleri, alternatif ve yaratıcı bir konsept ile izleyicinin karşısına çıkıyorlar.
«Karantina Diyalogları» kendini eve kapatmış ve ortak hayallere tutunan insanları bir araya getiriyor. Senaryosu ve yönetmeni olmadan Neslihan Yeldan ve Levent Üzümcü’nün canlandırdıkları karakterler şimdi Youtube’da. Proje tasarımı Neslihan Yeldan’a, jenerik müziği GTR Müzik sanatçılarından Ersen Kutluk’a ait olan «Karantina Diyalogları»nın kreatif ajansı ise; Rebel Zone Agency. Doğaçlama ve hiçbir ön hazırlığı olmadan kayıt altına alınan «Karantina Diyalogları» her hafta Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri saat: 20.30’da Youtube kanalında.
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