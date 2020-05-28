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28.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Tiyatroda yeni düzen

Berlin’de bulunan The Berliner Ensemble instagram hesabından bir fotograf paylaştı. 1949 yılında oyuncu Helene Weigel’ın Bertolt Brecht’le kurduğu tiyatro 125 yıldır ayakta kalmayı başarmış bir sanat kurumu.

Tiyatroda yeni düzen

 

“Yeni Gerçeklik: Gelecek sezondan itibaren The Berliner Ensemble böyle görünecek” notuyla paylaşılan fotoğrafta aralarında mesafe ile yerleştirilmiş ikili ve tekli seyirci koltukları var. The Berliner Ensemble’nin yayımladığı bu fotoğraf gelecek günlerde etkinlik salonlarının durumunun ön habercisi olarak gösteriliyor.

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