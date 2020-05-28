Tiyatroda yeni düzen

“Yeni Gerçeklik: Gelecek sezondan itibaren The Berliner Ensemble böyle görünecek” notuyla paylaşılan fotoğrafta aralarında mesafe ile yerleştirilmiş ikili ve tekli seyirci koltukları var. The Berliner Ensemble’nin yayımladığı bu fotoğraf gelecek günlerde etkinlik salonlarının durumunun ön habercisi olarak gösteriliyor.