TLVSOUND #2 için geri sayım

GARDEN CITY MOVEMENT // 14 TEMMUZ SALI // ZORLU PSM INSTAGRAM VE FACEBOOK HESAPLARI (@zorlu_psm) // 22:00

Tel Aviv’de Roy Avital, Yoav Saar ve Johnny Sharoni tarafından kurulan Garden City Movement kariyerlerinin en önemli basamağını 2013 yılında kaydettileri ‘Move On’ ile attı. Yeni EP öncesi turneye çıkan üçlü ürettikleri müziği müzikseverlerle paylaşmak adına kariyerlerinde dönüm noktası denilebilecek Glastonbury Festival’da 2014 yılında sahne aldı ve aynı dönemde Boiler Room Tel Aviv’de yarım saatlik bir performans gerçekleştirdi. Dünya çapında ilgi uyandıran Garden City Movement, Glastonbury dışında Avrupa’nın önemli festivalleri arasında yer alan Primavera Sound, Pukkelpop ve Fusion’da sahne aldı. 2013 yılından bu yana BLDG5 plak şirketi ile çalışmaya başlayan grup ’Move On’ ile 2014 yılında MTV İsrail’in ‘’En İyi Video’’ ödülünü kazandı. Elektronik indie pop müzik üçlüsü şimdi ise 14 Temmuz’da Zorlu PSM Instagram ve Facebook sayfalarına konuk olmaya hazırlanıyor.

SEFI ZISLING // 16 TEMMUZ PERŞEMBE // ZORLU PSM INSTAGRAM VE FACEBOOK HESAPLARI (@zorlu_psm) // 22:00

10 yaşında trompet çalmaya başlayan Sefi Zisling genç yaşından itibaren birçok grupta sahne aldı. Prestijli sanat okulları arasına giren Thelma Yellin’de eğitim gören Zisling İsrail’deki caz dünyasının hemen hemen her önemli müzisyeniyle kayıtlara imza attı ve performanslar gerçekleştirdi. Çocukluk kahramanları olan John Coltrane, Grant Green ve Fred Wesley’den ilham alan Sefi Zisling ‘Expanse’ albümü ile afro-caz, psychedelic funk ve ruhsal caz soundlarını birleştirerek enstrümental dünyasının önemli isimleri arasına girmeyi başardı. PSM Caz Festivali’nde yer alacak olan ve ‘Expanse’ albümü ile müzik kariyerinde önemli bir yol açmayı başaran funk ve caz trompetçisi Zisling’in 16 Temmuz 22:00’da Zorlu PSM Instagram ve Facebook hesaplarında gerçekleşecek bu konseri kaçırmayın!

LIRAZ // 21 TEMMUZ SALI // ZORLU PSM INSTAGRAM VE FACEBOOK HESAPLARI (@zorlu_psm) // 22:00

Söz yazarı ve şarkıcı Liraz müzik kariyerine 5 yaşında başlarken 11 ve 14 yaşları arasında Habima National Theatre’da profesiyonel hayata giriş yaptı. 1970’lerin sonlarında İran Devrimi’nin eşiğinde İsrail’e taşınan bir Pers ailesinin soyundan gelen Liraz, müziğin yanında kendi ülkesinde hem tiyatroda hem de filmde tanınan yüzler arasına girmeyi başardı. İran köklerini her zaman sanatına taşıyan Liraz Mart 2020’de çıkardığı ikinci albümünde yer alan ‘Zan Bezan’ şarkısı tamamen Farsça yazdı ve İstanbul’da kaydetti. ‘Zan Bezan’ şarkısı ile sanatçı Doğu’nun basmakalıplarından uzaklaşmayı amaçladı ve cinsiyet eşitliğinin önemini sözlerinde vurgulayarak odak noktası yaptı. ‘Zan Bezan’ şarkısı ile dünyadaki tüm kadınların özgürlüğünü kutlayan sanatçının 21 Temmuz’da gerçekleşecek konserini kaçırmayın!

BĘÃTFÓØT// 23 TEMMUZ PERŞEMBE // ZORLU PSM INSTAGRAM VE FACEBOOK HESAPLARI (@zorlu_psm) // 22:00

Red Axes’ın ortak kurucularından ve grubun davulcusu olan Udi Naor 2018 yılından bu yana tek başına yürüttüğü BĘÃTFÓØT projesi ile dünyanın birçok önemli festival ve sahnelerinde yer aldı. Garzen Records tarafından 2018 yılında çıkarılan EP’si DE VIBEZ ile Fransız DJ Ivan Smagghe gibi önemli isimlerden destek almayı başardı. Electronik pop alanında kendini göstermeyi başaran sanatçı hem canlı hem de DJ setleri ile dans pistini her zaman canlı tutmayı başaran sanatçı bu sefer de Zorlu PSM Facebook ve Instagram hesaplarına 23 Temmuz Perşembe akşamı konuk olacak.