27.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
“Toprağın Tuzu” yayında
SALT, “The Salt of the Earth / Toprağın Tuzu” (2014) belgesel filminin 50. Dünya Günü kapsamında çevrimiçi gösterimine başladı.
SALT’ın Vimeo kanalı aracılığıyla saltonline.org’da yayımlanan film 10 Mayıs’a kadar erişime açık olacak. Yakın tarihin bazı büyük olaylarına, uluslararası çatışmalara, kıtlık ve toplu göçlere tanıklık etmiş olan belgesel fotoğrafçı Sebastião Salgado bu kez modern uygarlık tarafından zarar görmemiş görkemli toprakları keşfe çıkıyor. Salgado’nun keşif yolculuklarına katılan fotoğrafçı oğlu Juliano Ribeiro Salgado ile Wim Wenders’in yönetmenliğini yaptığı film, gezegenin güzelliğine adanmış bu kapsamlı fotoğraf projesine odaklanıyor. Ayrıca, Salgado’nun hayatı, 40 yıllık üretimi, oğluyla olan ilişkisi ve aile hayatından kesitler aktarıyor.
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