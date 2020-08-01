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01.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Toronto Festivali’nde 50 film gösterilecek

Bu yıl 45. kez düzenlenecek Toronto Film Festivali’nin programında yer alacak filmler açıklandı.

Toronto Festivali’nde 50 film gösterilecek

10-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek yapılacak festivalde, normalden daha az film gösterilecek ve 50 filmlik bir seçki sinemaseverler ile buluşacak. Festival, önceki yıllardan daha az seyirciyi ağırlayacak. Festivalde online gösterimler de gerçekleşecek.

Festival, Talking Heads grubundan David Byrne’ün övgü toplayan Broadway oyunu “American Utopia”nın Spike Lee tarafından filme alınan versiyonu ile açılacak. Festivalde gösterilecek filmler arasında Mira Nair imzalı “A Suitable Boy” yer alıyor. Müzisyen Regina King’in yönetmen koltuğuna ilk kez oturduğu “One Night in Miami” de programda yer alıyor. Oyuncu Halle Berry’nin yönettiği ve başrolünü üstlendiği “Bruised” da Toronto seçkisinde yer alan diğer bir film.
Werner Herzog’un Clive Oppenheimer ile birlikte yönettiği yeni belgeseli “Fireball: Visitors from Darker Worlds” de Toronto filmleri arasında bulunuyor.

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