MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri TOY İstanbul kapılarını kapatıyor
ABONE OL
16.09.2020 - 07:00 |

TOY İstanbul kapılarını kapatıyor

İstanbul’un önde gelen tiyatro mekânlarından TOY İstanbul, pandemi süreci ile oluşan şartlar nedeniyle kapılarını kapadığını açıkladı.

TOY İstanbul kapılarını kapatıyor

Dört yıldır faaliyet gösteren ve birçok tiyatro oyununu izleyicilerle buluşturan TOY İstanbul’un sosyal medyasından yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Kasım 2016 tarihinden beri devam eden serüvenimiz bugün sona eriyor. TOY İstanbul, pandemi süreci ile oluşan şartlar nedeniyle kapılarını kapıyor. Yolculuğumuzun başından bu yana bizleri yalnız bırakmayan tiyatro ekiplerimize, yazarlarımıza, yönetmenlerimize, oyuncularımıza, öğrencilerimize, tüm ekip arkadaşlarımıza ve tabi ki seyircilerimize çok teşekkür ederiz. Yeni yolculuklarda tekrar buluşmak ümidiyle.”

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Elit keçiler’ yolda

‘Elit keçiler’ yolda

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Doğu Akdeniz'de olan bitenin perde arkası!

Doğu Akdeniz'de olan bitenin perde arkası!

İstanbul’da salgın yeniden başladı

İstanbul’da salgın yeniden başladı

Sıradaki Haber