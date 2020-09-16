TOY İstanbul kapılarını kapatıyor

Dört yıldır faaliyet gösteren ve birçok tiyatro oyununu izleyicilerle buluşturan TOY İstanbul’un sosyal medyasından yapılan açıklamada şöyle dendi:



“Kasım 2016 tarihinden beri devam eden serüvenimiz bugün sona eriyor. TOY İstanbul, pandemi süreci ile oluşan şartlar nedeniyle kapılarını kapıyor. Yolculuğumuzun başından bu yana bizleri yalnız bırakmayan tiyatro ekiplerimize, yazarlarımıza, yönetmenlerimize, oyuncularımıza, öğrencilerimize, tüm ekip arkadaşlarımıza ve tabi ki seyircilerimize çok teşekkür ederiz. Yeni yolculuklarda tekrar buluşmak ümidiyle.”