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06.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Tribeca’dan sinema profesyonellerine seçki dijital

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tribeca Film Festivali, online olarak seçkisinden filmleri göstereceğini geçtiğimiz hafta duyurmuştu.

Tribeca’dan sinema profesyonellerine seçki dijital

Festivalin bu konudaki çalışmasına dair detaylar da belli oldu. New York’ta düzenlenen festival, programında yer alan bazı filmleri, basın mensupları ve sektör profesyonelleri için online olarak yayınlanacak. 15-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan ve koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen festivale seçilen bazı filmler, Industry Extranet Resource Hub adını taşıyan online platformda yayınlanacak. Şimdilik sadece sinema profesyonelleri için filmlerini gösterecek festival, dağıtımcıların ve basının filmleri izlemesini sağlayarak sinemanın bu dönemde yaşadığı durgunluğu aşmaya yardımcı olmaya çalışacak.

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