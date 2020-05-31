Triston Eaton’dan ‘SpaceX’e özel eser

Artnet’te yer alan habere göre Eeton, “Human Kind” ismini verdiği eserinde pirinç, altın ve alüminyum kullandı. Çalışmanın bir tarafında “Crew Dragon” isimli mekik ve bir şempanze tasvir edilirken diğer tarafında ise uzanmış bir el, çocuk, gülen yüz ve bir barış işareti bulunuyor.