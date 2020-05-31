31.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Triston Eaton’dan ‘SpaceX’e özel eser
Elon Musk’ın kurduğu SpaceX şirketi, önceki günlerde sosyal medya hesabı aracılığıyla Amerikalı sokak sanatçısı ve tasarımcı Tristan Eaton’ın astronotlu ilk uzay yolculuğunu tasvir ettiği eserini takipçileriyle paylaştı.
Artnet’te yer alan habere göre Eeton, “Human Kind” ismini verdiği eserinde pirinç, altın ve alüminyum kullandı. Çalışmanın bir tarafında “Crew Dragon” isimli mekik ve bir şempanze tasvir edilirken diğer tarafında ise uzanmış bir el, çocuk, gülen yüz ve bir barış işareti bulunuyor.
İTÜ Rektörü ilk kez açıkladı! Sağlık çalışanları için geliştirdikleri...İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Karaca, İTÜ, Sağlık Bakanlığı ve özel sektörün üzerinde çalıştığı bir projeyi ilk kez açıkladı. Sağlık çalışanları için takip sistemi geliştirdiklerini duyuran Prof. Dr. Karaca, "Ateş ve kandaki oksijen miktarını ölçen ve bunun takibini yapay zeka ile beraber yapan, veriyi işleyen bir sistem geliştirdik." ifadelerini kullandı.