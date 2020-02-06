Tunca Yönder için son görev

Cenaze töreninde Ayten Gruda, Hikmet Karagöz ve Suna Selen gibi isimler de yer aldı. Tunca Yönder’in Datça’da yaşayan oğlu Eronus Yönder ve üvey kızı Nisa Yönder törene katılmadı. Yönder, cenaze töreninin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.