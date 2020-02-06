06.02.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
Tunca Yönder için son görev
Türk sineması ve televizyonuna uzun süre hizmet veren yönetmen ve yapımcı Tunca Yönder, dün son yolculuğuna uğurlandı. Yönetmen Yönder için dün İstanbul’da Üsküdar Şakirin Camii’nde cenaze namazı kılındı.
Cenaze töreninde Ayten Gruda, Hikmet Karagöz ve Suna Selen gibi isimler de yer aldı. Tunca Yönder’in Datça’da yaşayan oğlu Eronus Yönder ve üvey kızı Nisa Yönder törene katılmadı. Yönder, cenaze töreninin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.