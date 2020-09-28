Tuncel Kurtiz ölümünün yedinci yılında anıldı

Haldun Dormen Tiyatrosu’nda 1958’de başladığı oyunculuğu Orhan Günşiray’ın yönettiği 1964 yapımı “Şeytanın Uşakları” filmiyle sinemada devam ettiren usta isim, yüzden fazla sinema filminde oyunculuk yaptı. Kurtiz, 1979 yapımı “Gül Hasan” filminin senaryo ve yönetmenliğini üstlendi, 1980 yapımı “Bereketli Topraklar Üzerinde”nin senaryosunu kaleme aldı. 1980 darbesinin ardından yurtdışına giden ünlü oyuncu, 1990’lı yıllarda Türkiye’ye dönerek 2003’te “Alacakaranlık”, 2006’da “Hacı”, 2007’de “Asi” adlı dizide rol aldı. Tuncel Kurtiz, birçok ödül kazandığı kariyerinde 2011’de 48. Altın Portakal Film Festivali’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görüldü.