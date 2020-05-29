29.05.2020 - 20:03 |
Turgut Çıngı’dan Çok Özel Bir Yorum: “Trenler”
O Ses Türkiye 2020’de etkileyici sesi ve dikkat çekici yorumlarıyla finale kadar yükselme başarısı gösteren Turgut Çıngı, ilk teklisi ‘Trenler’i Universal Müzik Türkiye etiketiyle dinleyicilerle buluşturdu.
Turgut Çıngı, O Ses Türkiye’nin ilk turunda yorumladığı Fikri Karayel’in ‘Trenler’ şarkısıyla çok büyük övgüler toplayarak tüm jüri üyelerini döndürmeyi başarmıştı. Yarışmada Murat Boz’un takımında finale kadar yükselen Turgut, Murat Boz’un da defalarca üzerine basarak belirttiği gibi çok özel bir yorumcu. Dikkat çekici sesi ve tarzıyla söylediği şarkıların hissiyatlarını değiştirme yeteneğine sahip olan Turgut, dinleyicilerin karşısına ilk olarak yarışmada da büyük beğeni topladığı ‘Trenler’ yorumuyla çıkıyor.
Sözleri ve bestesi Fikri Karayel’e ait olan ‘Trenler’in düzenlemesini Safa Hendem ve Mehmet Cem Ünal üstlendi.
Ceza yemekten bıktı... Araçta havuz keyfini ağaç tepesine taşıyorAntalya'da aracının üstünü kesip havuza dönüştürüp trafikte havuz keyfi, ardından da başka bir aracının üzerini teras gibi kullanarak bagaj kısmında mangal keyfi yapan oto aksesuarcısı Murat Tokmak (30), yediği cezalar sonrası eski tip bir minibüsün motorunu ve tekerleklerini söküp ‘sosyal mesafeli’ ağaç jakuzi yapmaya başladı. Aracı trafiğe sokmayıp vinçle bir ağacın üstüne koyacağını belirten Tokmak, “Buna da ceza yazacaklarını düşünmüyorum. Yersem bir daha proje yapmam” dedi.