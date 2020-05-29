Turgut Çıngı’dan Çok Özel Bir Yorum: “Trenler”

Turgut Çıngı, O Ses Türkiye’nin ilk turunda yorumladığı Fikri Karayel’in ‘Trenler’ şarkısıyla çok büyük övgüler toplayarak tüm jüri üyelerini döndürmeyi başarmıştı. Yarışmada Murat Boz’un takımında finale kadar yükselen Turgut, Murat Boz’un da defalarca üzerine basarak belirttiği gibi çok özel bir yorumcu. Dikkat çekici sesi ve tarzıyla söylediği şarkıların hissiyatlarını değiştirme yeteneğine sahip olan Turgut, dinleyicilerin karşısına ilk olarak yarışmada da büyük beğeni topladığı ‘Trenler’ yorumuyla çıkıyor.

Sözleri ve bestesi Fikri Karayel’e ait olan ‘Trenler’in düzenlemesini Safa Hendem ve Mehmet Cem Ünal üstlendi.