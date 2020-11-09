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09.11.2020 - 11:36 |

Türk gruplar Londra Caz Festivali'nde

Dünyanın en prestijli ve uzun soluklu festivallerinden biri olan Londra Caz Festivali; alternatif Türk müziğinin farklı dönemlerinden dört benzersiz ismin yer aldığı 'Istanbul Psychedelic' konserleri kapsamında bu yıl psychedelia efsaneleri ''BaBa ZuLa'', ''Moğollar'', ''İlhan Erşahin'' ve 2018 yılı Montreux Jazz Festival Talent Award sahibi ''Islandman''ı ağırlamaya hazırlanıyor.

Türk gruplar Londra Caz Festivali'nde

İstanbul Kültür A.Ş. 'nin desteğiyle İstanbul'da farklı lokasyonlarda kaydedilen etkileyici performanslar, 21 Kasım'da Londra Caz Festivali kapsamında gerçekleşecek online etkinlikte izlenebilecek. Festival bu sene pandemi nedeniyle, başka birçok festival ve etkinlik gibi, online platformlara taşındı. 

Kariyerlerinin 55. yılını kutlayan Türk müzik tarihinin efsanevi gruplarından Moğollar'ın performansı, Aralık ayında yayınlanacak yeni albümlerinin de habercisi! Dünyaca ünlü Artone Studio'larında, direct - to - disc teknolojisiyle kaydedilen 'Anatolian Sun Pt. 1 & Pt. 2', grubun konser performanslarına en yakın kayıtları olma özelliğini taşıyor. Herhangi bir düzenleme yapılmadan tek seferde ve tamamen canlı kaydedilen albüm, Gülbaba Records & Night Dreamer Records etiketiyle 11 Aralık'ta plak formatında ve dijital olarak yayınlanacak.  

Türk gruplar Londra Caz Festivalinde

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