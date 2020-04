Türk izleyicisinin en sevdiği dizi Narcos

Ocak, şubat ve mart aylarında FilmBox Live üzerinden izlenilmiş içeriklerin en başında dünyaca ünlü dizi NARCOS’un geldiğini söyleyen SPI International CMO'su Haymi Behar, “Bunun yanı sıra, FilmBox Live üzerinden en fazla ziyaret alan film türü yüzde 16,3 ile Aksiyon filmleri oldu. Ancak Komedi filmleri de yüzde 16,2 ile buna çok yakın ilgi gördü. Bilim Kurgu filmlerine ilgi oranı ise, yüzde 12 oldu” dedi.

Türkiye’de FilmBox Live üzerinden Mart ayında en çok izlenen filmlerin büyük bir çoğunluğunu ise, aksiyon ve animasyon filmleri gibi aile içerikleri oluşturuyor.

'The Transporter', 'The Incredible Hulk' ve 'Clash of the Titans' gibi epik filmleriyle tanınan Louis Leterrier tarafından yönetilen ve oyuncu kadrosu Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Michael Caine ve Morgan Freeman gibi önemli isimlerden oluşan Sihirbazlar Çetesi (Now You See Me), Atlas isimli son derece karizmatik ve etkileyici bir illüzyonistin liderliğini yaptığı, dünyanın en iyi sihirbazlarından oluşan 'Four Horsemen' ekibinin başından geçenleri konu alıyor.

Richard Gere’in başrolünü üstelendiği Hachiko: Bir Köpeğin Hikayesi (Hachiko) bir sanat profesörünün akita cinsi bir köpekle kurmuş olduğu iletişimi, dostluğu anlatıyor.

Yönetmenliğini Camille Delamarre’nin yaptığı Paul Walker, David Belle, Robert Maillet ve Ayisha Issa gibi usta oyuncuların yer aldığı Yasak Bölge (Brick Mansions) Detroit'in tam bir suç cennetine dönüşmüş duvarlarla çevrili bir mahallesinde buranın lideri olan suç baronunu durdurmak için elinden geleni yapan bir polis memurunun yaşadıklarını konu alıyor.

Barry Sonnenfeld'in yönetmenliğini üstlendiği ve Matt Allen, Dan Antoniazzi'nin senaryosunu yazdığı Dokuz Canlı Bay Tüylü (Nine Lives) filmin başrollerinde Kevin Spacey ve Jennifer Garner yer alıyor. Film işkolik bir adam olan Tom’un, kızının doğum gününde için aldığı kedi ile geçirdiği kaza sırasında kedinin bedenine hapsolup, ailesinin yanında 'Bay Tüylü' olarak yaşadıklarını anlatıyor.

Gelmiş geçmiş en iddialı yapımlar arasında gösterilen NARCOS’un ilk dört sezonundan FilmBox kanalında yayınlanan bölümleri, TV yayınından sonra FilmBox Live üzerinden de izlenebilir.

Bu yapımların yanı sıra, DocuBox HD’nin Uzak Kıyılar (Distant Shores) serisi ile evden çıkmadan dünya denizlerine açılmak ve okyanuslar ötesini keşfetmek mümkün.