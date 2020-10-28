“Türk Kahvesini Bir de Sen Anlat” yarışması başladı

#TürkKahvesiniBirdeSenAnlat hashtagi ile Instagram aracılığıyla düzenlenecek yarışma, 19 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında @turkkahvesinibirdesenanlat hesabı üzerinden gerçekleşecek. Milli değerlerimizi vurgulayacak olan ödüllü yarışma kapsamında, sosyal medyada hesaplarından “Türk kahvesini neden markalaştırmalıyız” sorusunun cevabını yazılı, video veya bir slogan ile paylaşan kişiler arasından seçilecek üç kişi BaristaOl.com’dan ücretsiz baristalık eğitimleri, iki kişi Tower Life Marka Danışmanlığı işbirliğinde ücretsiz kişisel marka eğitimleri, ve bir kişi Turkish Coffee Lady Vakfı'ndan ücretsiz mentörlük eğitimi kazanacak. 19 Ekim günü Instagram’dan başlayan yarışma süreci boyunca yapılan tüm paylaşımlar sosyal medya hesaplarından derlenecek içeriklerle bir sunuma dönüştürülecek. Kampanya kapsamında, sürdürülebilir kalkınmayı

hedefleyen, toplumun tüm kesimlerine yönelik, teknoloji, girişimcilik ve finansal bilinç alanlarında projeler geliştiren ve kuruluş vizyonu dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmak olan Habitat Derneği’nin desteği ile Türk kahvesine yönelik Türkiye’de ilk kez bir hekaton çalışması da gerçekleştirilecek.



2012 yılından beri dünyayı “Gezici Türk Kahvesi Evi” ile dolaşan ve Turkish Coffee Lady olarak tanınan Gizem Şalcıgıl White, sözkonusu gastro diplomasi kampanyası aracılığıyla kahve kültürümüzün öneminin bilinmesi ve Türk kahvesinin dünya tarihindeki yerini vurgulamayı amaçlıyor. Girişimin kurucusu White “Türk kahvesi, 500 yıllık bir Türk markasıdır. Dünyanın ilk kahve pişirme yöntemi olan bu kültürel mirasımız bir çok kahve çeşidinin temelinde yatmakta olup, küresel kahve sektörünün oluşmasında ön ayak olmuştur. Gelecek nesillerimizin hayatlarında fark yaratmak için, Türk kahvesinin dünya pazarında değer kazanmasıyla ekonomik, sosyal ve kültürel alanda topluma katkı da bulunmayı amaçlıyoruz. Yarışmanın katılma koşulları için sadece @turkkahvesinibirdesenlat hesabını takip etmek ve yapılan tüm paylaşımlarda #turkkahvesinibirdesenlat hashtagını kullanmak gerekiyor” diye konuştu.



Dünyanın ilk kahve diplomasisi kurumu olan Turkish Coffee Lady Vakfı, BaristaOl.com, Tower Life ve Habitat Derneği temsilcilerinden oluşan jürinin değerlendireceği sonuçlar sonucunda belirlenecek finalistler 23 Kasım’da açıklanacak. 5 Aralık Dünya Türk kahvesi gününde ödüllerini teslim alacak kazanan genç girişimciler ayrıca eğitimlerini tamamlarken deneyimlerini kampanyanın sosyal medya hesaplarından da paylaşacak.

Türkiye’nin kültürel miraslarından ilham alan kahve harmanları ülke markasına katkıda bulunmak adına İstanbul, Mardin, Kapadokya, Ege, Zeugma, Göbeklitepe, Patara ve Efes gibi tarihi kentlerin isimlerini temsil ediyor. Turkish Coffee Lady tematik ürün serisinin içinde geleneksel, dibek kahvesi, damla sakızı, kakule, karamel, çikolata, fındık ve çilek lezzetlerinde sekiz adet farklı aroma bulunuyor. Türkiye’nin kültürel zenginliklerini temsil eden bu harmanlar özel olarak gastronomi uzmanı Cenk Girginol tarafından hazırlandı, mikro sanat dehası Hasan Kale’nin telve ile çizdiği eserleriyle tasarlandı ve Göksu Global işbirliğinde hayata geçirildi. Ayrıca, kadın girişimcileri desteklemek adına tasarlanan tematik kahve harmanlarının her bir paket satışından yüzde 5’lik bir gelir kadın girişimciliğini destek amaçlı liderlik ve mentörlük programlarının geliştirilmesine bağışlanacak. Nişantaşı Üniversitesi Tarih bölümü başkanı Doç. Dr. Göknur Akçadağ, Türkiye’deki çalışmaların direktörlüğünü yürütüyor. Doç. Dr. Akçadağ, Türk kahvesinin kültürel köprüler kurmasında gençlerin kendi yaratıcı anlatımlarıyla rollerinin büyük olduğunu vurguluyor.



2012 yılından beri dünyayı “Gezici Türk Kahvesi Evi - Turkish Coffee Truck” isimli kamyonla ve gönüllü bir ekip ile gezen Gizem Şalcıgil White, kültürel diplomasi projelerini ortakları ile beraber 2017 yılında kurdukları Turkish Coffee Lady isimli sosyal işletme ile devam ettirmekte ve kadın istihdamını desteklemektedir.