Türk Korku Filmleri: Türk Yapımı Olan En Beğenilen Ve En İyi Korku Filmleri

Türk korku filmleri Imdb seviyesi yüksek olan film kategorileri arasında yer almaktadır. Hl böyle olunca Türk korku filmleri pek çok kişinin tercih ettiği ve izlediği filmler arasındadır. Türk korku filmleri izlenme rekorları da kırmıştır. Bundan dolayı sinema severlerin yoğun ilgi gösterdiği ve Türk sinemasında önemli bir yer edinen film türleri arasındadır. Türk korku filmleri izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği ve beyaz perde de en çok tercih edilen filmler arasındadır. Oldukça popüler olmuş bu Türk korku filmleri aynı zamanda izleyenler tarafından da tavsiye edilen filmler arasındadır. Son yıllarda ise Türk korku filmlerinin sayısı iyice artmıştır. İzleyiciye bol gerilim ve korku dolu anlar yaşatan Türk korku filmleri uzun süredir etkisi devam etmekte olan filmlerdir. Bu filmler yurt dışında da dublaj haline getirilmiş ve orada da beğenilmiştir. Genellikle yaşanmış korku dolu olaylardan esinlenerek çekilen bu filmler izleyiciyi ekrana kitlemektedir. Hazırlamış olduğumuz bu Türk korku filmleri listesini inceleyerek izleyemediğiniz filmleri izleyebilirsiniz.

1) Baskın

Baskın en çok izlenilen Türk korku filmleri arasındadır. Yönetmenliğini Can Evrenol’un yapmış olduğu bu Türk korku filmi uzun soluklu izleyebileceğiniz çok güzel bir Türk korku filmidir. Baskın filmi 2015 yılında gösterime girmiştir. Filmin IMDb puanı da 5.7 olarak belirlenmiştir. Baskın filmi en iyi Türk korku filmleri arasında gösterilmektedir. Film esrarengiz olayları konu edinmektedir.

2) Kafir

2018 yapımlı olan Kafir filmi de yönetmenliğini Hasan Gökalp’in yaptığı bir Türk korku filmidir. Filmin konusu kısaca yeni evli çifte yapılan bir kara büyüdür. Son yıllarda yapılmış en iyi korku filmleri arasında gösterilmektedir. Kafir filmi 6.0 IMDb puanına sahiptir. Uzun süre etkisi altında kalacağınız bir Türk korku filmidir.

3) Magi

Magi filmi hem ülkemizde hem de yurt dışında oldukça fazla beğenilen bir Türk korku filmidir. Yönetmenliğini ünlü korku filmi yönetmeni olan Hasan Karacadağ üstlenmiştir. Korku dolu bir senaryoya sahip olan Magi filmi 5.9 IMDb puanına sahiptir. Türkiye’de de en fazla izlenmiş korku filmleri arasında yer almaktadır.

4) Cin Musallatı

2017 yapımlı bir film olan Cin Musallatı filmi bol korku ve gerilim içeren bir filmdir. Filmin IMDb puanı 6.0’dır. Filmin ana karakteri Gürkan’dır. Gürkan bir gün sosyal medyada dolaşırken ilgi çekici bir olaya denk gelmiştir. Yaşanan ilginç olayları araştırmak için Karaköy’e gider burada olayları araştırmaya başlar.

5) Dabbe 6

Dabbe serisi Türk korku filmleri serisi olan bir filmdir. Serinin en çok beğenilen filmlerinden olan Dabbe 6 2015 yılında beyaz perde de gösterime girmiştir. Dabbe 6 IMdb puanı 6.3 olan bir filmdir. Filmin bir büyücüyü konu edinir. Filmdeki oyuncular ve senaryoda oldukça başarılı ve bol gerilim korku doludur.

6) Musallat

Musallat filmi 2007 yapımlı bir filmdir. Türk korku filmleri arasında ki en iyi filmlerden olarak gösterilir. IMDb puanı 6.1 olan Musallat filminde Burak Özçivit gibi ünlü oyuncular yer almaktadır. Musallat birbirine aşık olan Suat ve Nurcan’ın hayatını anlatmaktadır. Bu iki mutlu çifte birden nazar değer ve kara büyüler musallat olur.

7) Dabbe Bir Cin Vakası

2012 yılında Dabbe serisinin devamı olarak ortaya çıkan Dabbe Bir Cin Vakası 6.3 IMDb puanına sahiptir. Filmin yönetmenliği korku filmleri denilince akla ilk gelen yönetmenlerden olan Hasan Karacadağ üstlenmiştir. Dabbe filminin ikinci seri filmi olarak bilinmektedir. Türk korku filmleri izlemeyi sevenlerin mutlaka izlemesi gereken filmdir.

8) Küçük Kıyamet

En popüler Türk korku filmleri arasında yer alan Küçük Kıyamet filmi 6.3 IMdb puanı bulunmaktadır. Cancel Elçin, Binnur Kaya gibi usta oyuncuların yer aldığı Küçük Kıyamet filmi cin temalı olan Türk korku filmleri arasındadır. Depremde annesini kaybeden bir kadının hikayesini anlatan bir deprem temalı filmdir.

9) Siccin 2

Siccin filmi 2015 yılında gösterime girmiştir. 6.5 IMDb puanına sahip olan bu film oldukça korkutucu filmlerden bir tanesidir. Bol gerilim içeren Türk korku filmleri arasındadır. Filmde baş karakterler olarak Adnan ve Hicran vardır. Mutlu evlilikleri ansızın gelen bir kaza ile tam tersine dönmektedir. Mutlaka izlenmesi gereken filmdir.

10) Cin – i Ayet

2018 yapımlı bir film olan Cin – i ayet filmi 6.7 IMDb puanına sahiptir. Cin- i ayet filmi son yıllarda vizyona girmiş ve en çok beğenilen filmler arasındadır. Hayatını cinlerle savaşmak için adamış olan Salih adlı karakterin aksiyon dolu dakikalarını anlatmaktadır. Film bol gerilim ve korku içermektedir.

11 )Kapıdaki Sır

2018 yılında gösterime girmiş olan Türk korku filmlerinden biri de Kapıdaki Sır filmidir. Kapıdaki Sır filmi 6.7 IMDb puanına sahiptir. Kapıdaki Sır gelmiş geçmiş en iyi korku filmleri arasında gösterilmektedir. Eğer Türk korku filmlerini izlemeyi seviyorsanız mutlaka bu filmi de izlemelisiniz. Film paranormal olayları konu edinmektedir .

12) Siccin 5

Siccin serisinin devamı niteliğindeki bir filmdir. Siccin serisinin en çok beğenilen serisidir. IMDb puanı 6.8 olan bu film oldukça fazla beğenilen bir film olmuştur. 12 yaşında olan bir Hale adlı karakterin başından geçen korku dolu anları anlatmaktadır. Cin temalı olan Türk korku filmlerini sevenler için mutlaka izlenmesi gereken bir filmdir.

13) Siccin 3: Cürmü Aşk

Siccin serisinin bir diğer filmi de Siccin Cürmü Aşk filmidir. Bir aşk hikayesini anlatan siccin filmi aşka musallat olan cinleri konu edinmektedir. 6.9 IMDb puanı olan bu film 2016 yılında gösterime girmiştir. Aynı zamanda beyaz perde de en fazla izlenmiş filmler arasındadır.

14) Tez: 13. Gece

2019 yılında gösterime girmiş olan ve Türk korku filmleri arasında en beğenilen filmlerden olan Tez: 13. Gece gaye adlı bir üniversite öğrencisinin hikayesini anlatmaktadır. Başına gelen ilginç paranormal olayları anlatan bu film 6.9 IMDb puanına sahiptir. Oldukça etkileyici ve gerilim dolu filmler arasında yer almaktadır.

15) Siccin 4

Siccin filmi Türk korku filmleri arasında en beğenilen filmler arasındadır. 2017 yılında üretilen Siccin 4 filmi 6.9 IMdb puanı bulunmaktadır. Türkiye’de aynı zamanda 4DX teknolojisi ile çekilmiş olan ilk Türk korku filmidir. Mal varlıklarını kaybeden bir ailenin başına gelen ilginç paranormal olayları konu edinen filmdir.

16) Üç Harfliler 3: Karabüyü

Türk korku filmleri denilince akla ilk gelen filmlerden olan Üç Harfliler 3: Karabüyü filmi mutlaka izlemeniz gereken Türk korku filmleri arasındadır. Bu film aynı zamanda 6.9 IMDb puanına sahiptir. 2016 senesinde gösterime giren bu film oldukça ürkütüü bir filmdir. Uzun süreli etkisinde kalabileceğiniz olan Türk korku filmlerinden biridir.

17) Cinni: Uyanış

2016 senesinin son aylarında ortaya çıkan flmlerden olan Cinni uyanış filmi 7.0 IMDb puanı ile oldukça yüksek bir IMDb puanına sahiptir. Zor bir çocukluk geçiren Dilara adlı karakterin başından geçen paranormal olayları konu edinmektedir. Ölü bir adamın yanında uyanan Dilara başından geçen korku olaylar ile birlikte hayatı alt üst olur.

18) Dabbe: Cin Çarpması

Dabbe serisinin en korkutucu ve en etkileyici filmleri arasında yer alan Dabbe cin çarpması filmi 2013 yılında gösterime girmiştir. IMDb puanı 7.1 puanına sahiptir. Filmin bu serisi en beğenilen ve başarılı bulunan serilerden olarak bilinmektedir. Filmde baş karakter ise Kübra adlı karakterdir.

19) Adak

Üç harfliler adak filmi 2019 yılında gösterime girmiştir. IMDb puanı 7.2 olan Adak filmi en iyi Türk korku filmleri arasında österimektedir. Salih ve Metin’in avlanma hikayesini anlatmaktadır. Burada Salih’in yanlışlıkla vurulması sonucunda yaşanan acı olaylar konu edinmektedir. Bu iki arkadaşa da cinler musallat olur ve olaylar daha da kötü bir hal alır.

20) Üç Harfliler Beddua

Üç harfliler Beddua filmi 7.3’lük IMDb puanı ile Türk korku filmleri arasında en sevilen filmler arasında yer almaktadır. Üç harfliler beddua filmi annesini öldüren bir kızın hikayesini anlatmaktadır. İntikam almak için cinlerle anlaşan ve büyü yapan kızın başından geçen olayları konu edinir.

21) Musallat 2 Lanet

Musallat serisi Türk korku filmleri arasında en beğenilen serilerden bir tanesidir. 5.4 IMDb puanı olan Musallat 2 lanet filmi izlemeniz gereken Türk korku filmleri arasındadır. Bu film serisi birinci seriye göre daha fazla beğenilmiştir. Filmde ana karakter ise Öğretmen Elif’dir. Elif öğretmenin başından geçen paranormal olaylarını anlatır.

22) Dabbe: Zehri Cin

Dabbe serisinin devam niteliğinde olan filmlerinden biridir. 2014 yılında gösterime giren Dabbe Zehri Cin filmi 6.1 IMDb puanına sahip olan bir filmdir. Dilek ve Ömer çiftinin başından geçen paranormal olayları ve cinlerin musallat olmasını anlatır. Bu filmin yönetmeni ise Türk korku filmlerinin ünlü yönetmeni Hasan Karacadağ’dır.

23) Şeytan-ı Racim

2013 yılında ortaya çıkan filmlerden olan Şeytan-ı Racim filmi 4.0 IMDb puanına sahiptir. Salih ile Emrah adlı iki üniversite öğrencisine bulaşan şeytani cinlerin hikayesini anlatmaktadır. Salih büyü yapmaya hevesli bir kişidir. Büyüye karşı olan bu merakı ona şeytani cinlerin musallat olmasını sağlayacaktır. Oldukça korku dolu ve bol gerilim içeren bir filmdir.

24) Dabbe 2

Dabbe serisinin ikinci filmi olan Dabbe 2 filmi 3.3 IMDb puanına sahiptir. Dabbe serilerini izlemeyi seviyorsanız bu seriyi de mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. İnsan ırkının sonunu getirmek için ortaya çıkan cinler ile insanların mücadelesini anlatan oldukça korkunç filmlerden birisidir. Bu filmin yönetmeni de Hasan Karacadağ’dır.

25) Dabbe

Dabbe filminin ilk serisidir. Dabbe 2006 yılında gösterime girmiştir. İzleyici tarafından çok beğenilince deam serisi de çekilmiştir. IMDb puanı 4.6 olan bu film izlenilesi Türk korku filmleri arasında yer almaktadır. Dabbe filminin karakteri İzmir’de yaşayan bir Tarık adlı karakterdir. Filmin yönetmeni ise yine Hasan Karacadağ’dır.

26) Siccin

Siccin filminin ilk serisidir. 2014 yılında gösterime girmiş olan Siccin filmi 6.3 IMDb puanı bulunan bir Türk korku flmidir. Öznur ve Kudret adlı iki karakterin hikayesini anlatmaktadır. Filmde makyajlar ve senaryo oldukça korkutucudur. Uzun süre etkisinde kalabileceğiniz bir Türk korku filmi olduğundan şüpheniz olmasın. Gerçek bir olaydan esinlenerek çekilmiştir.

27) El Cin

IMDb puanı yüksek olan filmlerden olan El Cin filmi 2013 yılında gösterime girmiştir. El Cin filminin yönetmenliğini Hasan Karacadağ üstlenmiştir. 5.0 IMdb puanı olan El Cin filmi Türk sinemasında en fazla izlenilen filmler arasındadır. Gösterime girdiği yılda pek çok kişi tarafından izlenilen filmlerden bir tanesi olmuştur.

28) Şeytan-i İns

2019 yılında gösterime girmiş olan Şeytani ins filmi toplamda 82 dakika olan bir filmdir. 8.0 IMDb puanı olan Şeytani İns filmi en korkutucu Türk korku filmleri arasındadır. Şeytani ins filmi başrolünde Emre Özmen Oğuz Şenol gibi oyuncuların yer aldığı bir filmdir. Suare film tarafından çekilen bir Türk korku filmidir.

29) Karadedeler Olayı

IMDb puanı 4.0 olan bir Türk korku filmidir. Lüleburgaz ilçesinde yer alan gerçek bir hikayeden esinlenerek yapılmış bir Türk korku filmidir. Türk korku filmleri arasında en sevilen ve en beğenilen filmlerden bir tanesidir. Davutlu köyünde geçmekte olan Karadedeler filmi 2011 yılında gösterime girmiştir.

30) Ada Zombilerin Düğünü

Zombi temalı olan korkunç filmlerden olan Ada Zombilerin düğünü filmi izlemeniz gereken fantastik bir korku filmidir. IMDb puanı da 5.2 olan bu film 2010 yılında gösterime girmiştir. Cansel Elçin ve Sırrı Süreyya Önder oyuncuların yer aldığı bu film izlenmeye değer bir filmdir. Filmin yönetmeni ise Murat Emir Eren’dir.

31) Beyza’nın Kadınları

Beyza’nın Kadınları filmi 6.2 IMDb puanı olan bir Türk korku filmidir. 2006 yılında gösterime girmiş olan bu filmin başrolünde ise usta oyuncu Demet Evgar yer almaktadır. Aynı zamanda Arda Kural ve Engin Altan Düzyatan’da yine bu filmde oynamaktadır. Ürpertici bir Türk korku filmi olan bu film mutlaka izlenmesi gerekir.

32) Kabuslar Evi

Kabuslar Evi 2006 yılında gösterime giren bir Türk korku filmidir. Pek çok kişi tarafından bilinen bir film olmasa da oldukça korkunç bir filmdir. 6.5 uluslararası IMDb puanı bulunmaktadır. Filmin yönetmeni ise Çağan Irmak’tır. Hülya Koçyiğit ve Levent Üzümcü gibi usta oyuncuların yer aldığı ve çektiği bir filmdir.

33) Teyzem

1986 yılında çekilmiş olan bir Türk korku filmidir. 7.7 IMDb puanına sahip olan bu film korku filmi izlemeyi sevenlerin mutlaka izlemesi gereken bir filmdir. Müjde Ar ve Necati Bilgiç gibi oyuncuların yer aldığı bu film aynı zamanda bir psikoloji gerilim filmidir. Filmin yönetmeni ise Halit Refiğ’dir.

34) Helak Kayıp Köy

2015 yapımlı bir film olan Helak Kayıp Köy filmi tüylerinizi ürpertecek korkunçlukta olan bir filmdir. Helak kayıp köy filmi 4.3 IMdb puanına sahiptir. Özkan ailesinin başına gelen paranormal olayları anlatan helak kayıp köy filminin yönetmeni de Özgür Bakar’dır. Filmin oyuncu kadrosunda ise Ömer Gney ve Tuğçe Aksum yer almaktadır.

35) Cin Çeşmesi

2018’in Şubat ayında ortaya çıkmış olan bir filmdir. Cin Çeşmesi filmi 4.6 IMDb puanına sahiptir. Bir aşk hikayesini anlatan Cin Çeşmesi filmi Kulyas cinlerinin musallat olması ile birlikte işleri sarma sapan olur. Filmde ana karakterler ise Raziye ve Kamil’dir. Filmin yöneteni ise Tuncer Gürbüz’dür.

36) Cin Kuyusu

Yönetmenliğini Murat Toktamışoğlu’nun yapmış olduğu bu film 2015 yılında gösterime girmiştir. IMDb puanı da 4.9 olan bu film cinlerin intikamını anlatan bir filmdir. Oldukça korkutucu olan bu Türk korku filminin oyuncuları Zeynep Buse Kale ve Cemal Baykal gibi oyunculardır. Çocukları olmayan bir ailenin büyücüye danışmasını anlatan bir korku filmidir.

37) Lanet: Ervah Cinleri

Son yıllarda beyaz perdede gösterime girmiş en iyi Türk korku filmleri arasında yer almaktadır. Lanet Ervah Cinleri filmi 2017 yılında izleyiciye sunulmuştur. Sevcan Sini ve Ufuk Özkaya gibi oyuncuların yer aldığı bu filmin yönetmenliğini ise Teoman Gündüz üstlenmiştir. Filmin IMDb puanı 5.0 olarak belirtilmiştir.

38) Azap

Ruh çağıran 4 arkadaşın başına gelen korkunç olayları anlatmaktadır. Öğretmen Ayşin hanımın köy ile yapmış olduğu araştırmaları anlatmaktadır. Başına cinler musallat olur. 2015 yapımlı olan bu filmin yönetmenliğini ise Ulaş Güneş Kacargil ve Dilek Keser üstlenmiştir. Son yılların en iyi Türk korku filmleri arasında gösterilmektedir. Beyaz Perde de geniş izleyici kitlesine ulaşmıştır.

39) Semum

2008 yılında çekilmiş olan Türk korku filmleri arasında yer almaktadır. En iyi Türk korku filmlerinden biri olarak gösterilen Semum filmi Semum cinlerinin insanlara musallatını anlatmaktadır. Filmin yönetmenliğini Hasan Karacadağ üstlenmektedir. Burak Hakkı ve Ayça İnci gibi oyuncuları bulunan bu film izlenmeye değer bir Türk korku filmidir.

40) Ses

2010 yapımlı olan Ses filminin yönetmeni Ümit Ünal’dır. Ses filmi en enteresan Türk filmleri arasındadır. Oldukça enteresan bir senaryoya sahip olan ses filmi korku filmleri arasında en iyileri arasında yer almaktadır. Ses filminin IMDb puanı ise 5.2 olarak ölçülmüştür. Filmde ki ana karakter ise Derya’dır. Mehmet Günsür, Eylem Yıldız ve Selma Ergeç gibi oyuncular yer almaktadır.







