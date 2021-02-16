Türk ve İsrailli kadın şarkıcılardan dijital derleme

“Bir Damla Talih”, 1960’lardan 2000’lere kadar, Türkiye ve İsrail müziği arasındaki büyüleyici tarihsel bağlantılar, esinlenmeler ve uyarlamaların hikayesini anlatıyor. Müzikteki bilinmeyen kültür politikalarının bağlamlarını ortaya çıkarıyor ve ulusların yerel seslerini yaratma mekanizmalarını gösteriyor. Derleme, pop kültürünün sürükleyici tarihine derin bir dalış niteliğinde.

Derlemenin konusu sadece müzik değil; şarkılar aracılığıyla anlatılan bir hikaye. Bu yüzden “Bir Damla Talih” üç bileşenden oluşuyor - müzik, hikaye ve kapak görseli. Albüm iki bölüm halinde yayımlanıyor - Aranjmanlar ve Kaynaklar. Bu da dijital dünyada analog müzik deneyimine bir bakış sağlıyor.

Ladies on Records adıyla tanınan küratör Kornelia Binicewicz, 1960’lar ve 2000’ler arasında Türkiye ve İsrail’de yayımlanmış şarkılardan oluşan devasa bir havuzdan, kültürel değişimler ve estetik devrimleri yansıtan şarkıları seçti.

Derleme, adını Orhan Gencebay’ın “Dil Yarası” şarkısının en ünlü İsrail uyarlaması olan, Zehava Ben imzalı “Bir Damla Talih”tan alıyor. Türkiye ve İsrail’den harika bir şarkı seçkisinin yanı sıra göz alıcı bir kapak çalışmasına sahip olan albüm, müzikal ve tarihsel sürprizlerle dolu.

Kornelia Binicewicz, 2015’te kadınların ürettiği yerel müziği araştırmak amacıyla Türkiye’ye yerleşen, Polonyalı bir müzik araştırmacısı ve antropolog. Türk saykedelik ve popüler müzik tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla, Türk müziğinin oluşumunda kadınların rolüne yeni bir ışık tuttu. Eski plak şirketleriyle (Elenor, Türküola, Uzelli, Şah Plak) çalışarak müzik derlemelerinin küratörlüğünü üstlendi (“Turkish Ladies. Female Singers from Turkey 1974 - 1987” / Sony Müzik Türkiye).