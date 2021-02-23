Türk ve İsrailli şarkıcılar bir arada

“Bir Damla Talih” toplaması; Ajda Pekkan, Zerrin Özer, Ofra Haza ve Zehava Ben gibi sanatçıların şarkılarını içerirken albüm; 1960’lardan 2000’lere kadar, Türkiye ve İsrail müziği arasındaki tarihsel bağlantıların, esinlenmelerin ve uyarlamaların hikayesini anlatıyor. Ladies on Records adıyla tanınan, 2015’te kadınların ürettiği yerel müziği araştırmak amacıyla Türkiye’ye yerleşen, Polonyalı bir müzik araştırmacısı ve antropolog Kornelia Binicewicz imzalı projede, 1960’lar ve 2000’ler arasında Türkiye ve İsrail’de yayımlanmış şarkılardan oluşan bir havuzdan, kültürel değişimler ve estetik devrimleri yansıtan şarkılar seçildi. Derleme, adını Orhan Gencebay’ın “Dil Yarası” şarkısının en ünlü İsrail uyarlaması olan, Zehava Ben imzalı “Bir Damla Talih”ten alıyor.