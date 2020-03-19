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19.03.2020 - 18:03 |

Türkçede merak olumlayan atasözler yayınlandı

Meraklının El Kitabı, hem çocukların hem yetişkinlerin merak duygusunu besleyecek bir kaynak olmak amacıyla Eğitim Reformu Girişimi ve Çınar Yayınları’nın işbirliği, Öğretmen Ağı’nın içerik desteğiyle hazırlandı.

Türkçede merak olumlayan atasözler yayınlandı

Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG), Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle Nisan 2019’da düzenlediği 16. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın teması “Merak Edenler”di. ERG, bu temayla merak kavramının eğitimdeki önemini işlerken merakın kültürde ne kadar az yer bulabildiğini ve Türkçede merakı olumlayan bir atasözü olmadığını gördü. Bunun üzerine Türkiye’nin tüm “Merak Edenler”ine seslenerek kendi merak atasözlerini yazmalarını istedi.

ERG’ye 2 bini aşkın atasözü iletildi. Bunlar arasından seçilenler Merak Atasözleri Kitabı’nda derlendi. “Merak Edenler”in birlikte yazdığı Meraklının El Kitabı’nın, hem çocukların hem yetişkinlerin merak duygusunu besleyecek bir kaynak kitap olmayı amaçlıyor.

Türkçede merak olumlayan atasözler yayınlandı

Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyorGaziantep'te inşaat malzemeleri satan bir vatandaş, kendini korona virüsten koruyabilmek için iş yerindeki su borularından aparat geliştirdi. Vücuduna astığı devasa aparat ile dolaşan vatandaş hem kendisini diğer insanlarla olan mesafesini korurken hem de aradaki mesafenin aşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.
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