Türkçede merak olumlayan atasözler yayınlandı

Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG), Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle Nisan 2019’da düzenlediği 16. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın teması “Merak Edenler”di. ERG, bu temayla merak kavramının eğitimdeki önemini işlerken merakın kültürde ne kadar az yer bulabildiğini ve Türkçede merakı olumlayan bir atasözü olmadığını gördü. Bunun üzerine Türkiye’nin tüm “Merak Edenler”ine seslenerek kendi merak atasözlerini yazmalarını istedi.

ERG’ye 2 bini aşkın atasözü iletildi. Bunlar arasından seçilenler Merak Atasözleri Kitabı’nda derlendi. “Merak Edenler”in birlikte yazdığı Meraklının El Kitabı’nın, hem çocukların hem yetişkinlerin merak duygusunu besleyecek bir kaynak kitap olmayı amaçlıyor.