İsmini Maraş Dondurması’ndan alan İsrail merkezli grup Marsh Dondurma, 16 yıl önce kuruldu. İlk konserini Kudüs’teki meyve sebze pazarında veren grubun kurucusu Dotan Yogev o günleri, “Sadece 3-4 şarkımız vardı ve onları defalarca çaldık. Çalmaya başladığımızda olacaklara hiçbirimizin hazır olduğunu sanmıyorum. İnsanlar dans etmeye başladı ve bir sokak partisi gibiydi” diye anlatıyor. Grup, geçen hafta İsrailli müzisyen Riff Cohen’le Mısırlı müzisyen Ali Hassan Kuban’ın 70’lerde ünlenen “Sukkar Sukkar”ını yeniden yorumladı. Grubun kurucusu Dotan Yogev sorularımızı yanıtladı.

- Marsh Dondurma’nın hikâyesini sizden dinlemek isteriz.

Grubu 2004’te kurduğumda Kudüs bir bombalama dalgasından kurtulmaya çalışıyordu. Şehir gri ve donuktu... İlham, New York’taki harika bir müzik deneyiminden geldi. Ancak ismi, Türkiye’de uzun ve güzel bir doğa yürüyüşünden sonra İsrail’e döndüğümde aklıma geldi. Maraş, bize bandoların geleneğini hatırlattı. Ayrıca Türkçenin tınısına bayıldık ve kendimize Maraş Dondurma demeye başladık. Bizim ülkedekiler için zor bir isim bu. İnsanlar telaffuz etmekte zorlanıyor ve bazıları ‘dordunma’ ve ‘dumdumra’ diye karıştırıyor. Müziğimizi zor bir isme dayanacak kadar sevdikleri için şanslıyız.

Acı tatlı bir duygu

- “Sukkar Sukkar”ı yeniden seslendirme fikri nasıl çıktı?

“Sukkar Sukkar”, 2020’deki karantina döneminde kaydedildi. Tromboncumuz Yaron Ouzana, Ali Hassan Kuban’a ait ezgiyi düzenledi. Sonrasında ise Noa şarkının sözlerini yazmaya başladı. Sanırım Noa, yazdığı bu sözlerle yaşam boyu herkesin yaşadığı acı tatlı bir duyguyu özetlemeye çalışıyordu. Bir yandan devam etmelisiniz. Yaratmak, yaşamak, eğlenmek... Şarkının enerjisi buydu. Şarkı, tüm bunların ortasında yaşam ve yaratma deneyimini yansıtmaya çalışıyor.

- Pandemi sonrasında Türkiye’de konser vermeyi düşünüyor musunuz?

“Sukkar Sukkar”dan sonra Türkiye’deki insanların bizi sormasına çok şaşırdık. Konuştuğumuz bazı kişiler bize Riff’i ne kadar sevdiklerini ve diğer İsrailli müzisyenleri de bildiklerini söyledi. Hatta bazıları gururla Maraşlı olduklarını söylüyorlar. Türkiye’de performans sergilemeyi planlıyoruz. Bu çok sembolik ve güzel bir şey olurdu.

Riff Cohen: ‘Doğu ve Batı bir arada’

- Marsh Dondurma ile nasıl bir araya geldiniz?

Riff Cohen: Marsh Dondurmayı bir süredir tanıyordum ve birlikte çalışmak için doğru fırsatı bekliyorduk. Bunun bu harika şarkıyla sonuçlandığına gerçekten çok sevindim. Tüm Mısır, Nubya ve Sudan repertuvarını çalmaları gerçekten ilginç. Çünkü Doğu ve Batı müziğini, Afrika ve Arap müziğini harmanlıyorlar. Marsh Dondurma’nın bandosuyla harmanlandığında ise ortaya harika bir iş çıkıyor.