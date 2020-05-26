Turkish Coffee Lady Foundation'den sanal dayanışma

Dijital ortamda bir bilinirlik kampanyası yaratmayı amaçlayan “40 Yıl Hatırlı Türk Kahvesinin 40 Faydası” projesi kahveseverlerin paylaşımları ile Türk kahvesinin kültürel değerini yabancı toplumlara etkili şekilde aktaracak. Vakıf temsilcileri, kovid-19 sürecinde dijital ortamda halktan halka iletişimin önemine vurgu yapan sözkonusu çalışma aracılığıyla, yabancı kamuoyuna Türk kültürü ve değerleri ile ilgili yeni ve heyecan verici bir hikaye anlatmayı hedefliyor.

Vakfın başkanı Gizem Şalcıgil White, Türkiye’den ve dünyanın çeşitli şehirlerinden kanaat önderleri, akademisyenler, sanatçılar, iş insanları, gastronomi uzmanları, girişimciler ve sivil toplum üyelerinin destek verdiği dayanışma kampanyası için “Bugün dünyanın kalbine giden yol kahveden geçiyor. Amacımız, Türk kahvesi kültürünün tarihsel öneminin bilinirliğinin arttırılmasını ve kahve denilince Türkiye çağrışımı yapmasını sağlamak.” diye konuştu.

Şalcıgil White, “Türkiye’nin dünya ekonomisinden daha fazla pay alan güçlü bir ülke olması için dünyaya olan katkılarının vurgulanması günümüzde daha da büyük önem kazanmıştır. Kahve ve kahvehane kültürü İstanbul'dan 16. yüzyılda dünyaya yayılmış ve bugün 100 milyar dolar değerindeki kahve sektörünün oluşmasına önayak olmuştur. Türk kahvemiz, 500 yıllık bir Türk markasıdır. Bu bağlamda, Türkiye’nin ülke markalaşma sürecinde gerçekleşecek kültürel diplomasi alanındaki stratejik çalışmalarının toplumsal dayanışma ile daha da güç kazanacağına inanıyoruz” diye ekledi.

Vakfın Türkiye Direktörü Göknur Akçadağ, 2009 yılından beri sözkonusu projeye mentorlük yapıyor. “Vakfımız, kahve kültürünün dünyaya topraklarımızdan yayılma hikayesini Türkiye tanıtımları kapsamında bir strateji olarak benimsemekte ve kültürel değerlerimize sahip çıkılmasına ilişkin bir bilinç uyandırmaktayı hedeflemektedir. Dünyanın ilk kahve pişirme yöntemi olan Türk kahvesinin etkili tanıtımı için tüm kahveseverleri #40Hatır40Fayda hashtagını kullanarak bu kampanyayı desteklemeye ve zengin kültürümüzü dünya ile sanal ortamda paylaşmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kurukahveci Mehmet Efendi’nin destekleri ile Türk kahvesinin eşsiz tadını sunarak yabancı toplumların nezdinde Türk kahve kültürünün değerinin arttırılmasını sağlayan bu sosyal girişim, 2012 yılından beri dünyayı gezen ödüllü “Turkish Coffee Truck – Gezici Türk Kahvesi Evi” projesi ile dünyanın başlıca şehirlerin merkezlerinde binlerce kişiye Türk kahvesi ikram etmiş, ayrıca kültürel turlar esnasında düzenlenen sanatsal etkinliklerle ülke markasına katkıda bulunmayı da amaçlamıştı.