Türkiye Yayıncılar Birliği Kurultayı’nda 58 konuşmacı

2 gün boyunca süren 9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı online’da, 6 oturumda yurt dışından 12, Türkiye’den 46 olmak üzere toplam 58 konuşmacı yer aldı. Kurultayda, koronavirüsün yarattığı sıra dışı bir dönemde yayıncılığın geleceği ve dijital seçenekler, telif haklarındaki olası gelişmeler, kitap tedarik zincirinde yaşanabilecek değişimlerin yanı sıra kitapta sabit fiyat sistemini oluşturmanın ve korumanın önemi ve Türkiye’de okuma kültürünün yeri konuşuldu. İki günde toplam 500 izleyiciye ulaşan kurultayda konuşan ve açılış konuşmalarını video kayıtlarıyla gerçekleştiren Hugo Setzer ve Amin Maalouf da önemli mesajlar verdi. Hugo Setzer pandemi dönemindeki olağanüstü şartların, telif hukuku ve yayınlama özgürlüğü gibi, yayıncılık sektörünün hayati organlarını zedelemek için kullanılma çabasını kötü niyetli yaklaşımlar olarak değerlendirirken bu çabalara karşı tetikte olunması gerektiğini vurguladı. Amin Maalouf ise insanlığın aynı anda bir kazadan geçtiğini ancak bu kazanın insanlara umutsuzluk değil daha çok umut aşılaması gerektiğini söyledi.

9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online’nın kapanış konuşmasını gerçekleştiren şair ve yazar Murathan Mungan ise içinden geçilmekte olunan kriz karşısında sahip olunması gereken şeyin, gerçek bir “her şeye rağmencilik”, bir “iç güç” olması gerektiğini; herkesin iyi yaptığı işleri ödün vermeden daha da iyi yapmaya çalışması gerektiğini vurguladı.