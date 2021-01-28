Türkülerin görkemli gerçekliğine yolculuk

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Zeynep Halvaşi ile Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Cengiz Özkan, İş Sanat’ta buluşacaklar. 5 Şubat’ta “Kalbe Dolan Şarkılar” ve 6 Şubat’ta Özkan ile “Bulut Bulut Üstüne” başlıklı konserde sahne alacak Halvaşi, konser öncesi Milliyet’e konuştu.



İlk kez izleyicisiz bir konser verdiniz. Dinleyicilerle iletişim olmadan sahnede olmak nasıldı?



Daha öncesinde kayıt amaçlı seyircisiz konserler yapmıştım ancak tabii aynı duygu değil. Birkaç gün sonra dolu salonlarda temsil yapacağınızı bilmek veya yüzlerce, binlerce kişilik Seyirci korolarıyla şarkı söyleyeceğinizi bilmek duygusal bir rahatlama sağlıyordu. Şimdilerde tüm ezberlerimiz değişti, değişiyor. O duygusal alışverişi yaşayamamak, göz temasını kuramamak büyük bir boşluk yaratıyor. Eksik kalma, tamamlanamama hali aslında... Ağırlığı ve etkisi çok büyük.



Türk halk müziği’nin önemli isimlerinden Cengiz Özkan ile sahne birlikteliğinizin ilk temsili İş Sanat’ta gerçekleşti. Kendisiyle birlikte aynı sahneyi paylaşmak nasıl hissettirdi?



Öncelikle Cengiz Özkan’ın sanatsal anlamda hayran olduğum bir isim olduğunu belirtmeliyim. Kıymetli dostum, besteci, orkestra şefi ve albümün yaratıcısı Oğuzhan Balcı’nın hayali ve girişimiyle bu sanatsal birliktelik kuruldu ve iyi ki gerçekleşti. Türkülerin görkemli gerçekliğinde Cengiz Bey’in “sadeliğin zenginliği” olarak tanımlayabileceğim şarkıcılık tavrı, yorumu eşsizdi. Çok mutlu ve heyecanlıydım. Alanında üstat bir isimle türküleri tecrübe etmek çok kıymetli.



‘Sınır koymayan bir anlayış’



İki konser için nasıl bir repertuvar hazırlandı?



Her iki konserin repertuvarını maestro Oğuzhan Balcı hazırladı. Şarkılar ve türkülerin düzenlemeleri de yine kendisine ait. Prensip olarak maestronun da önerisiyle benim şarkıcılık alanlarımı ortaya koyan ve bu alanlara sınır koymayan bir anlayış hakimdi. Opera sanatçısı olarak başladığım profesyonel meslek yaşamımda, opera şarkıcılığının meslek prensiplerini de örneklendiren ve beraberinde sınırları genişlettiğimiz bir çalışma oldu.



Orkestrada kimler var?

İş Sanat için gerçekleştir- diğimiz konserlerde Türkiye’de eşine az rastlanır muhteşemlikte bir ekip ile beraber olma imkanı bulduk. Oğuzhan Balcı’nın müzik direktörlüğünde bir araya gelen kadroda Rüstem Mustafa konzertmeister’liğindeki değerli yaylılar grubumuzda Başak Erdem Atasoy (1. keman), Yaren Budak (2. keman), Beste Gökay (2. keman), Hakan Polat (viyola), Verda Gül (viyola), Jülide Alpergin (viyolonsel), Çağlayan Çetin (viyolonsel) ve İlker Cankara (kontrbas) yer aldı. Piyanoda Sarper Kaynak, udda Enver Mete Aslan, kanunda değerli dostum Serkan Halili, bağlamada usta isim dostum Erdem Şimşek, gitarda Hakan Kuralay ve perküsyon da Türker Çolak ile beraber bu konseri gerçekleştirdik.