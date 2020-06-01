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01.06.2020 - 10:58 |

U2 Konseri TRT 2 ekranlarında

TRT 2, dünyanın en büyük rock gruplarından U2’nun Londra’daki unutulmaz konserini ekranlara getiriyor. U2, canlı performansıyla 2 Haziran Salı TRT 2’de hayran kitlesiyle buluşacak.

U2 Konseri TRT 2 ekranlarında

Dünyaca ünlü rock grubu U2’nun Londra Abbey Road Studios'taki performansı ve Cat Deeley ile gerçekleştirilen sohbetin de yer aldığı program izleyenlerin beğenisine sunulacak.

Müzik ve sohbet keyfini bir arada sunan unutulmaz konser 2 Haziran Salı saat 20.00’de TRT 2’de ekranlara gelecek.

 

Türkiye’nin kültür sanat kanalı TRT 2’de ekranlara gelecek U2; Bono, The Edge, Adam Clayton ve Larry Mullen Jr. grup üyelerinden oluşuyor. İrlanda kökenli rock grubu U2, 1976 yılında grup üyeleri henüz lise çağındayken ve müzikle ilgili sınırlı yeteneklere sahipken kuruldu.

Dünya çapında albüm satışları 140 milyonu aşan U2, ayrıca 22 Grammy Ödülü kazanarak bir rekora imza attı.

 

 

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