Uçan Süpürge evlere geliyor

Uçan Süpürge Vakfı Onursal Başkanı Türkan Şoray, festivale dair gerçekleştirilen online basın toplantısında şunları söyledi: sinemada olsa da biz evde olmak zorundayız. Onursal başkanlığını yapmaktan onur duyduğum festival bu 23’üncü kez karşınızda malum bu sıralarda evdeyiz. Bu yıl festival de buna uygun gerçekleşecek, keşke herkes evde kalabilseydi. Keşke herkes sosyal güvencelerle desteklenebilseydi ama bazılarımız çalışmak zorunda. Biz de onlar için, eve geldiklerinde harika bir film sunabiliriz onlara.”