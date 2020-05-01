MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Uçan Süpürge evlere geliyor
ABONE OL
01.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Uçan Süpürge evlere geliyor

23. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında çevrimiçi düzenlenecek. Yarın başlayacak olan ve 17 Mayıs tarihine dek devam edecek festivalin teması “Evde Kaldık” olarak belirlendi.

Uçan Süpürge evlere geliyor

Uçan Süpürge Vakfı Onursal Başkanı Türkan Şoray, festivale dair gerçekleştirilen online basın toplantısında şunları söyledi: sinemada olsa da biz evde olmak zorundayız. Onursal başkanlığını yapmaktan onur duyduğum festival bu 23’üncü kez karşınızda malum bu sıralarda evdeyiz. Bu yıl festival de buna uygun gerçekleşecek, keşke herkes evde kalabilseydi. Keşke herkes sosyal güvencelerle desteklenebilseydi ama bazılarımız çalışmak zorunda. Biz de onlar için, eve geldiklerinde harika bir film sunabiliriz onlara.”

Canlı yayına katılan Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü tabureden böyle düştüAntalya'da Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü (60), internet üzerinden canlı yayın yaptığı sırada, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken oturduğu tabureden düştü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elektrik tesisatına başlandı

Elektrik tesisatına başlandı

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Koca, DSÖ’ye Türkiye’nin Kovid-19 mücadelesini anlattı: 30’uncu günde pik seviyeyi yakaladık

Koca, DSÖ’ye Türkiye’nin Kovid-19 mücadelesini anlattı: 30’uncu günde pik seviyeyi yakaladık

Sıradaki Haber