Uluslararası 2 Yaka Kısa Film Festivali bu yıl çevrimiçi

“Farklılığımız, çeşitliliğimiz, hassasiyetimiz” vurgusu etrafında şekillenen, Ekran, Koltuk, Remix ve Artı olmak üzere dört ana bölümden oluşan festival, bu yıl “Cebimdeki” teması ile farklı kültürlerin deneyim çeşitliliği ve kişisel yolculukların biriktirdiklerini seyirci ile buluşturuyor.

Her yıl dünyanın farklı bir yakasından bağımsız bir sinema inisiyatifi ile bir araya gelerek 2 yakayı birleştirmeyi ve İzmir’in var olan zenginliğini çoğaltmayı amaçlayan festivalin bu yılki konuğu, Berlin’den bi’bak. 2014 yılından beri ulus öykülerine, göçe, küresel hareketliliğe ve estetik boyutlarına odaklanan projeler üreten bi’bak’ın 2015 senesinde hayata geçirdiği film programı bi’bakino, ”göç ve hareketlilik” söylemleri üzerinden ulusaşırı anlatılara odaklanarak, bu anlatıların bir disiplin olarak filmlerdeki ifadesini çeşitlendirmeyi amaçlıyor.

Sinema ve görsel-işitsel sanatlar alanında farklı kültürlere ve çeşitliliğe odaklanan festivalde, dünyanın her yerinden güncel bağımsız kısa filmler, kuir filmler, yeni nesil deneysel sinema çalışmaları, webinar formatında tematik sinema konuşmaları, yönetmen söyleşileri ve seyirci etkinlikleri yer alıyor.

Bu yıl “erişilebilir festival” olma yolunda adımlar atan Uluslarararası 2 Yaka Kısa Film Festivali’nin seçkisindeki 16 kısa film sesli betimleme seçeneğiyle yayınlanırken, festival kapsamındaki tüm webinarlar Erişilebilir Her Şey iş birliğiyle işaret dili betimlemeli olarak gerçekleşiyor.

Festival programı ve tüm detaylar www.2yakakisafilmfestivali.com adresinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.