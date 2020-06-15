Uluslararası Göç Filmleri Festivali başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen festivalin açılışı çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Açılış etkinliği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un konuşmalarıyla başladı. Gaziantep’te düzenlenmesi planlanan ancak Kovid-19 nedeniyle ertelenen, dünyanın en geniş kapsamlı tematik film festivalinin Onursal Başkanı F. Murray Abraham da açılışa ABD’den katıldı. Abraham, “Birleşmiş Milletler savaş, iç çatışmalar ve infazlar sebebiyle son birkaç yıl içinde 70 milyondan fazla insanın zorunlu olarak yer değiştirdiğini bildirdi. Bu film festivalinde bu insanların hikayelerini izleyeceksiniz” dedi.

Programda “Uluslararası Uzun Metraj”, “UNICEF Uluslararası Kısa Film” ve “Aynı Gemi Kısa Film” kategorinin jürileri ve yarışacak filmleri de tanıtıldı. Musa Göçmen, Ara Dinkjian, Bilgin Canaz ve Tomoko Sato’nun performanslarına yer verilen programda ayrıca farklı ülkelerden 20’den fazla sanatçı, dijital olarak bir araya geldi ve “Gaziantep Yolunda” türküsünü özel enstrümanlarla seslendirdi.

Çevrim içi 45 film

Masterclass etkinlikleri, uzman isimlerle atölyeler, sinema profesyonelleri ve sektörel konuklarla, panellerle devam edecek festival, 21 Haziran’da düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek. Başkanlığını yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın üstlendiği “Uluslararası Uzun Metraj” yarışmasının jürisinde Danny Glover, Emir Hadzihafizbegovic, Joan Chen, Lone Scherfig, Sandy Powell ve Seyyid Şahap Hüseyni yer alıyor. Çevrim içi olarak 45 filmin ücretsiz olarak gösterileceği festivalde, sinemaseverlerin filmleri izlemek için www.festivalscope.com sitesine üye olması ve sınırlı sayıda gösterim için rezervasyon yaptırması gerekiyor.