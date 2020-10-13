Uluslararası Şehrin Işıkları Yarışması'nın kazananları belli oldu

Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ)’ın sektörde ilk olma özelliği taşıyan ve bu yıl sekizincisi düzenlenen ‘Uluslararası Şehrin Işıkları’ fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. Gece ve ışık temasının işlendiği yarışmada jüri tarafından birinciliğe Tolga İldun’un karlar altındaki Galata Köprüsü’nü görüntülediği fotoğraf layık görüldü. Sezgin Güvel'in Adana’da bir ameliyathaneyi yakından görüntüleyen fotoğrafı ikinci, Ramazan Çırakoğlu’nun Ankara’daki Millet Kütüphanesi fotoğrafı ise üçüncü oldu.

Yarışmaya İstanbul’dan katılan ve birinciliği göğüsleyen Tolga İldun’a Apple iPhone XR 64 GB akıllı telefon hediye edilirken, yarışmaya Adana’dan katılarak ikinciliği kazanan Sezgin Güvel’e Canon EOS M50 fotoğraf makinesi seti verildi. Ankara’dan katıldığı yarışmada üçüncü olan Ramazan Çırakoğlu ise DJI Mavic Mini Drone’un sahibi oldu.

‘Uluslararası Şehrin Işıkları’ yarışmasında dereceye giren ilk 50 fotoğraf yıl boyunca birçok alanda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.