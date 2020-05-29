Ünlü besteci Bülent Ay'dan ilk solo albüm

Tüm düzenlemelerini Nevzat Yılmaz’ın yaptığı albümün çıkış şarkısı İdil Dizdar&Sait Dağdeviren yönetmenliğinde çekilen ‘Bir Göz Oda’ olarak seçildi. Kalamış’ta 5 masa isimli Alaçatı evi konseptli mekanda çekilen video klipte Bülent Ay’a oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat eşlik etti.

10 şarkının yer aldığı albümde, 80’li yıllarda Banu Kırbağ’ın sesinden hafızamızda olan “Unutulur” şarkısı albümün tek cover eseri olarak göze çarpıyor. Albümü adını veren ‘Ben Daha Büyüyorum’da yer alan Emre Altuğ düeti dışında, Reşit Gözdamla, Mine Mucur’un şarkıları da yer alıyor.

Albüm; aşkı, sevdayı, ayrılığı ve kavuşmayı kişinin duygularına dokunan akustik bir tını ile ortaya koyuyor. Şarkı sözlerinin genelindeki romantik ve naif konusuna tını olarak da elektrik gitar eklenerek modern ve enerjik bir tarz oluşturuldu. Sözlerde olan sadeliği öne çıkartmaya özen gösteren, anlamı ve naifliği ön planda tutan bir sound anlayışı tercih edildi.

Bülent Ay, İlk profesyonel deneyimini İstanbul üniversitesi devlet konservatuvarı şan bölümünde okuduğu yılların başında, dönemin popüler mekanlarında gitar çalıp şarkı söyleyerek kazandı. Aralarında Leman Sam, Edip Akbayram gibi duayen isimlerin olduğu daha birçok sanatçıya sahnede eşlik etti. 2016 yılında seksenli yıllarda Banu Kırbağ'ın sesinden bildiğimiz "Unutulur" şarkısını yorumladı ve klibini çekti. Yazdığı şarkı sözleri Emre Altuğ, Ferhat Göçer, Koray Avcı, Murat Boz gibi isimlerin albümlerinde yer aldı. Daha önce başka sanatçılar tarafından yayınlanmış şarkılarının yanı sıra yeni bestelerini "Ben Daha Büyüyorum" albümünde topladı.