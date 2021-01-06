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06.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Ünlü eserler İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda

Ünlü tiyatro eserlerinden bölümlerin seslendirildiği “İş Sanat Okuma Tiyatrosu” ocak ayında da devam ediyor. Deniz Türkali ve Ushan Çakır, Henrik İbsen’in Norveç masallarındaki bir karakterden etkilenerek yazdığı “Peer Gynt” adlı eserinden bir bölümü bugün seslendirecek.

Ünlü eserler İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda

William Shakespeare’in ölümsüz bir aşk hikâyesini konu aldığı “Antonius ve Kleopatra” ise 13 Ocak’ta Meltem Cumbul ve Can Kulan’ın sesinden dinlenebilecek. Serinin bölümleri, İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden sezon boyunca ücretsiz izlenebilir.
İş Sanat’ın ocak ayındaki diğer etkinlikleri arasında Yelda Bayramoğulları, Aslıhan Güngör ve Nurdan Küçükekmekçi’den oluşan Trio Patara 8 Ocak’ta sahne alacak. Dinleti serisinde 18 Ocak’ta Gülten Akın’ın şiirleri yer alacak. İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde düzenlenen, şef Hakan Şensoy yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın konseri 21 Ocak tarihinde yayında olacak.

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