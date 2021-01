Unutulmaz Filmler: Geçmişten Bugüne En Çok İzlenen Unutulmaz Filmler

Unutulmaz filmler arasından en kalitelerini ve mutlaka izlemeniz gerekenleri bir araya topladık. İyi seyirler.

Unutulmaz Filmler

1) Kaçışlar - Franck Darabout (1994)

Gözaltı ve bizi şartlandıran kurumlar hakkında bir film, bir cesaret ve özgürlük dersi, umut ve azmin gücüne dair bir gösteri. Olağanüstü oyuncular aracılığıyla keşfedilecek kişilikler; heyecan verici bir komplo programında felsefe ve mizah, şiddet ve duygu var.

2) Baba Gibi, Oğlu Gibi - Horikazu Koreeda (2013)

Gelenek ve babalık, babalık ve eğitim. Bir babanın çocuğuna olan bağlılığı genetik ve hukuku aştığında. Kişinin varoluşsal ve temel sorular hakkında düşünmesini ve hissetmesini sağlayan hareketli bir film.

3) Başkalarının Yaşamları - Florian Henckel (2006)

Doğu Almanya, totalitarizmin baskısı altında günlük drama, siyasi bağlılık ve direniş. Dünyaya hakim olan ideolojiler sadece geçici heves mi? Mutlaka izlemelisiniz.

4) Gladyatör - Ridley Scott (2000)

Peplum, tarih, romantizm, psikoloji, aksiyon, büyük gösteri, kostümler, entrika ve siyasete yansıması. Nefes kesen bir film müziği, olağanüstü görüntüler, nefes kesici ve heyecan verici bir hikaye.

5) Shrek - Andrew Adamson (2001)

On yılın en komik ve en canlı animasyon filmi, anti-stil çocuk filmlerine hizmet ediyor. "Karikatür" kavramında kelimenin tam anlamıyla devrim yaratan genç ve yaşlı için bir muamele.

6) The Truman Show - Peter Weir (1998)

Böylesine parlak fikirleri gerçeğe dönüştürme potansiyeline sahip sinema, büyük bir sanat olarak görülme hakkını şimdiden haklı gösteriyor. Özgürlük determinizmi, kimlik, özgünlük ve öz temsil. Lacan buna Gerçek, Sembolik ve Hayali adını verdi.

7) Zindan Adası - Martin Scorsese (2010)

Gerilim, gösteri, psikiyatri ve olağanüstü oyunculuk. Gerçek bir yumruk, unutulmaz bir yolculuk.

8) Bir Ayrılık - Ashgar Fahardi (2010)

Gerçek ile adalet arasındaki diyalektiğin nefes kesici bir sahnesi. Basit ve radikal bir egzotizm, gerçeklikle ilişkimizin öznelerarası meseleleri üzerine derin ve benzersiz bir yansıma.

9) Brokeback Dağı'nın Sırrı - Ang Lee (2005)

İmkansız ya da engellenmiş aşkların gücüne dair en güzel film, hem tekil hem de tamamen evrensel bir dramanın gücüyle taşınan bir duygu ve güzellik dalgası.

10) Bill'i Öldür - Quentin Tarentino (2003)

Yeni bir türün yaratıcı, yaratıcı ve yaratıcı sineması, orijinal görüntüler, çarpıcı bir film müziği, bir eylemler antolojisi, heyecanlar ve çok özel efektler.

11) Hayat Ağacı - Terrence Malick (2011)

Bireyin kozmos içindeki ve onu yenenlerin yanı sıra onu yapan zamanın doğuşu, ortaya çıkışı ve yok oluşu. Ölüm, söylenmeyecek şeyi ortaya çıkarmak için ortaya çıktığında, dünyanın ve varoluşun düzeni alabora olur. Sadece aşırı hassas ruhlar için ayrılan ve insanoğlunun çeşitli boyutlarını geçiren garip ve etkileyici bir film.

Geçmişten Bugüne En Çok İzlenen Unutulmaz Filmler

Heimat - Edgar Reitz (2013)

Her görüntünün şiir yarattığı ve her çekimin anlam taşıdığı bir sinema mükemmelliği. Tarihsel tanıklık, bir yaşam tarzının yeniden dirilişi ve geçmişin duygularını ifade ediyor.

Les Demoiselles de Rochefort (1967)

Sizi ilk saniyelerden yakalayan, sizi ilk notalardan arayan filmler var. Taşıyıcı köprüdeki kamyoncuların balesi Jacques Demy'nin Les Demoiselles de Rochefort'un açılış sekansı, anında hipnotik bir etki yaratır. Görmek, Technicolor'da büyük duygulardan ve Michel Legrand'ın büyüleyici müziklerinden oluşan büyüleyici bir dünyayı keşfetmektir. Onu tekrar görmek için ince diyalogları, Françoise Dorléac ve Catherine Deneuve, narin cümlelenmesini tat olan "ikiz kardeş" aesthetes, uygun gördükleri şekilde hayatlarını kurşun belirlendi.

New York Çeteleri - Martin Scorsese (2002)

Bill The Butcher, New York 19. yüzyılın ortalarında, aşk, tanınma ve özgürlük arayışında çetelerin ve göçmen nüfusun savaşı devam ediyor.

Rüzgar Yükseliyor - Ken Loach (2006)

Bu, özerkliğini ve bağımsızlığını savunmak için her şeyi yapmaya hazır kanlı bir İrlanda'nın hikayesidir. İç savaşların çok özel dehşetini aydınlatan korkunç bir film. Bize her zaman nedenlerinin geçici olduğu savaşlarda öldürdüğümüzün kardeşler olduğunu hatırlatıyorlar.

Gandhi - Richard Attenborough (1982)

Çok renkli, güçlü, görkemli ve ezici bir tarihsel destan. 20. yüzyıla damgasını vuran bu kişiliğin zirvesinde, 7. Sanat tarihine damgasını vuracak, en güzel romanlara layık bir mücadele, sıra dışı boyutta bir sinema.

Kara Kedi, Beyaz Kedi - Emir Kusturica (1998)

Büyüleyici çılgın, şiirsel, burlesk. Sefalet bile neşeli olabilir ve ona eşlik eden Balkan müziği onu çok ilginç bir zarafet ve mutluluk anına dönüştürür. Olağandışı görüntüler ve gerçeküstü fikirler bolluğu vardır.

Bir Rüya İçin Requiem - Darren Aronofsky (2000)

Alkol, seks, uyuşturucu ve televizyon. Bağımlılıkların, öldürmeyen, ama sonsuza dek yok etme gücüne sahip bir işkence altında cehenneme götüren tüm bu spirallerin gücü. Hiç bitmeyen bir kabus, benzersiz bir şiddet tokadını görebilirsiniz.

Bad Boys

Polis memurları Marcus Burnett ve Mike Lowrey, Miami'yi yeni zehirle doldurmaya ve imparatorluğunu genişletmeye kararlı hırslı uyuşturucu kralı Tapia'yı araştırıyor. Araştırmaları sırasında, aynı zamanda DEA'nın (Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) bir temsilcisi olan Marcus'un kız kardeşi Syd tarafından destekleniyorlar. Mike genç bayana aşık olacak ve böylece partneri ile arkadaşı arasında biraz gerginliğe neden olacak.

Hızlı ve Öfkeli 5

Seri filmlerdir. Brian ve Mia Toretto, Dom'u adaletten uzaklaştırdığından beri, yetkililerden kaçmak için birçok sınırı geçmek zorunda kaldılar. Rio'da emekli oldular, temizlenmek ve özgürlüklerini yeniden kazanmak için son bir darbe yapmak zorunda kalıyorlar. En bilgili pilotları bir araya getiren seçkin bir ekip oluştururlar, iyi davranıştan dolayı beraat etmelerinin tek şansının onları ölü görmek isteyen sahtekar iş adamıyla yüzleşmek zorunda olduğunun farkındadırlar. Ama topuklarında yalnız değil. Acımasız Federal Ajan Luke Hobbs hedefini asla kaçırmadı. Kaçakları aramaya atanan o ve şok ekibi, onları yakalamak için amansız bir saldırı cihazı geliştirir. Brezilya'yı elemek, Hobbs, iyi ve kötü arasındaki çizginin ne kadar ince olduğunu fark eder. Daha sonra avını köşeye sıkıştırmak ve bir başkasının avını kendisinden dışarı atmasını engellemek için içgüdüsüne güvenmelidir.

Hepsini Vur (2007)

Smith asla orada olmamalıydı ve yine de bir çatışmanın ortasında doğmamış bir çocuğa yardım ediyor ve onu bir katil çetesinden kurtarıyor. O, karanlık ve şiddetli, kendisini var olan en masum varlığı korurken bulur. Yeni doğan, korkunç Hertz ve suikastçı ordusu sayesinde varoluşunun tüm izlerini silmeye kararlı gizemli bir gücün hedefidir.Çatışmalar daha ölümcül büyüdükçe, Smith ona güvenebilir. Çift, mermilerin güvenli tarafında kalarak çocuğun sırrını çözmeye çalışmalıdır.

Beyaz Saray Düşüşü (2013)

Amerika Birleşik Devletleri Başkanının eski koruması Mike Banning, şimdi Gizli Servis'in kirli işleriyle ilgileniyor. Kuzey Koreli bir komando, Amerikan başkanını ve oğlunu rehin alarak Beyaz Saray'a saldırdığında, yardımına gelebilecek tek başına kendini bulur. First Lady'nin kaza sonucu ölümünden sorumlu tutulduktan iki yıl sonra, sadakatini ve cesaretini gösterebilecek.

Taşıyıcı I

Yüksek riskli teslimatlarda Franck her zaman oradadır. Diğerleri gibi o da üç altın kurala uyar: soru sormayın, paketleri açmayın ve ölüm riski altında ilk ikisini ihlal etmeyin. Ancak bu kez Franck bagajına koyduğu çantayı açtı ve Lai adında genç bir kadın keşfetti. Bu vicdan vakası ve karanlık bir insan kaçakçılığı olayıyla karşı karşıya kaldığında, artık gözlerini kapatamayacak ve bu biraz özel pakete yardım etmeye karar verecek.

Bölge 13

Paris, 2013. Damien polisin seçkinleridir. Özel bir müdahale biriminin subayı, dövüş sanatları uzmanı, sızma sanatında geçmişte ustadır ve operasyonlarını hızlı, hassas ve buna rağmen kaslı hareketlerle nasıl gerçekleştireceğini bilir. Kariyerinin ona henüz verilmiş en uç görevi: varoşlardaki en güçlü çete tarafından bir kitle imha silahı çalındı. Damien, bombayı etkisiz hale getirmek veya kurtarmak için bölgeye sızmaktan sorumludur.

Düşman Bölgesinde

ABD silahlı kuvvetlerinde genç bir teğmen olan Chris Burnett'e Noel arifesinde bir keşif görevi verilir. Stackhouse'un eşliğinde eski Yugoslavya'daki askerden arındırılmış bir bölgenin üzerinden uçması gerekiyor. Orada iki adam zırhlı araçların varlığını keşfeder. Burnett onları fotoğrafladı, ancak Sırp kara birlikleri uçaksavar ateşi başlattı. SAM füzesinin isabet ettiği uçak düştü. İki pilot zarar görmeden başarır, ancak misilleme devam eder ve Stackhouse öldürülür. Silahsız ve şokta olan Chris'in telsiziyle kaçmaktan başka seçeneği yoktur. Bilinmeyen bölgenin ortasında, kendisini niyetlerini bilmediği Sırplar tarafından avlanırken bulur. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amiral Leslie Reigart, iki adamın patlamadan sağ çıktığına ikna olmuş durumda.

Banliyö 13 Ültimatom

13 numaralı banliyö bölgesi, iki yıl sonra. Geri kalanlar değil, hükümet değişti. İzolasyon duvarı - her zaman daha yüksek, her zaman daha büyük, her zaman daha uzak getto şehirlerine yayıldı ve orada çoğalan çeteler etkilerini daha da artırdı. Kaçakçılık artık her biri zorlu bir çete lideri tarafından yönetilen beş etnik mahalleye bölünmüş durumda. "Sorunu çözme" konusunda her zamankinden daha kararlı olan gizli servisler, gönüllü olarak tozu ateşe verdi. Dövüş sanatlarında bir polis uzmanı olan Damien ve banliyölerin her köşesine gizlice girebilen Leïto, yeniden bir araya geliyor. Hedefleri; şehri kaostan kurtarmak. Programları, kaslı dövüşler ve yerçekimi kanunlarına meydan okuyan kovalamalar.

Keskin Nişancı

İzci ve keskin nişancı Bob Lee Swagger, iğrenç bir ihanet onun Deniz Piyadeleri'nden ayrılmasına ve dünyadan kopmasına neden olmadan önce çeşitli cephelerde kendini şanla kapladı. Neredeyse erişilemez bir dağın tepesindeki bir dağ evinde münzevi olan Swagger, sayfayı çevirdiğini düşünür ve şimdi herhangi bir yeni talihsizliğe karşı güvende olduğuna inanır. Ancak Albay Isaac Johnson onu diriltmeye geldiğinde ve bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na karşı yaklaşmakta olan bir komployu bozmak için ondan yardım istediğinde, "tetikçi" görevinden kaçamaz. Kendisi için kurulan şeytani tuzağı nasıl tahmin edebilir ve yakında kendisini cinayete teşebbüsle suçlanacağını bulacağını nasıl tahmin edebilirdi? Ülkenin dört bir yanında bir grup paralı asker tarafından avlandı, hayatta kalmak için tüm kaynaklarını seferber etmek zorunda kaldı.

Ölüm Yarışı

Fütürist bir Amerika'da mahkumlar, kapalı arenalarda çok şiddetli araba yarışlarına katılmaya zorlanıyor. Bu bağlamda, birkaç hafta içinde serbest bırakılması gereken bir adam, bu yarışlardan birine katılmak üzere görevlendirilir. Bu ölümüne bir yarış! Daha sonra onu Frankenstein olarak tanıyan halkın favorilerinden biri olur.

Partiden Sevgilerle

James Reese, Paris'teki Amerikan büyükelçisinin kişisel asistanı olarak çalışıyor. Bu "içeriden" konumuyla güçlenen, bazen küçük hizmetlerde bulunduğu Özel Kuvvetlerle temasa geçiliyor.Gizli ajan olmayı hayal eden ve sadece oradan çıkmak isteyen biri için gerçek bir hayal kırıklığı. uluslararası bir zirve hazırlanırken mucize gerçekleşir: kendisine gerçek bir görev verilir ve aynı gün havaalanından aldığı gerçek bir ortak olan Wax. Ama James için, Bu aşırı eğitimli ajanın kaslı yöntemleriyle yüzleşmek kolay olmayacak.

Hız

Genç bir polis memuru, bir şantajcıyla, emekli bir havai fişek teknisyeniyle boğuşuyor ve uzaktan patlatabileceği bir bomba yerleştirdiği bir otobüsü patlatmakla tehdit ediyor.

Zor Ölüm III

New York şafak vakti, bir mağazada bomba patladı. Kısa bir süre sonra, "Simon" adlı bir adam polise başvurdu ve saldırının sorumluluğunu üstlendi. Daha fazlasını açıklamadan, bir polis memuru ile Jacques a dit (Simon diyor) oynamasını ister, başarısız olursa şehir ateşe ve kana bulanır.

Söz konusu müfettiş, Crystal Trap ve 58 Minutes to Live'ın kahramanı John McClane . Ancak, şimdi karısından ve alkolikten ayrılmış, o zamandan beri kendisinin sadece bir gölgesi. Bu yüzden bu gizemli teröristin neden ona bu kadar acı çektirmek istediğini merak ediyor.

Cehennem Melekleri Özel Birim (2010)

Onlar ne paralı ne de gizli ajan. Kendi görevlerini seçerler ve hiçbir hükümete itaat etmezler. Bunu para ya da zafer için değil, umutsuz vakalara yardım ettikleri için yapıyorlar CIA'dan Izzy Hands on yıldır bu adamların lideri Barney Ross'un peşinde. Kimsenin emri altında olmadıkları için harekete geçmelerini engellemek acil hale gelir. Bir Güney Amerikalı generali öldürmek, Barney Ross'un alacağı türden bir iş değildir, ancak çocuklara yapılan zulmü öğrendiğinde reddedemez. Ross, uzmanlardan oluşan ekibiyle, zorbanın başı çektiği cennet adasına varır. Pusu üzerlerine kapandığında, ekibinde bir hain olduğunu fark eder. Ölümden zar zor kurtulduktan sonra, Takımın her üyesinin beklendiği Amerika Birleşik Devletleri'ne dönerler. Herkesin ortaya çıkıp ihanet edenin maskesini düşürmek için sanatının doruklarına ulaşması gerekecek

Rambo

John Rambo, dağlarda basit bir varoluşa liderlik ettiği ve Tayland-Myanmar sınırında çok uzakta olmayan iç savaştan ayrı durduğu kuzey Tayland'a emekli oldu. . Balık tutmak ve satmak için zehirli yılanları yakalar, ancak Sarah ve Michael Bennett liderliğindeki bir grup insani yardım gönüllüleri, onları getirmek istedikleri bir mülteci kampına götürmek için onu bulmaya geldiğinde, dünyanın şiddeti ona yetişir. tıbbi yardım ve yiyecek. Rambo nihayet kabul eder ve onları nehrin yukarısına, sınırın diğer tarafına götürür. İki hafta sonra, Papaz Arthur Marsh ona gönüllülerin geri dönmediğini ve elçiliklerin onları bulmasına yardım etmeyi reddettiğini söyler. Rambo neyi herkesten daha iyi bilir.

13 Saat

Teröristlerin Libya'nın Bingazi kentinde bir Birleşik Devletler Ordusu Özel Görevler kampına ve yakınlardaki bir CIA ajansına saldırdığı 11 Eylül 2012 olaylarının gerçek hikayesi. 13 saat savaşan altı güvenlik operatörünün saldırısı püskürtüldü.

John Wick: Parabellum

John Wick temel bir kuralı çiğnedi: Continental Hotel'in içinde öldürdü. Kıta ile ilgili tüm hizmetler aforoz edildi, ona kapalıdır ve başına bir fiyat biçilir. John kendini çaresiz bulur ve dünyanın en tehlikeli katilleri tarafından avlanır.

Tyler Rake

Tyler Rake (Chris Hemsworth) perde arkasında çalışan korkusuz bir paralı askerdir. Kaybedecek başka bir şeyi olmamasına rağmen, şu anda hapishanede olan güçlü bir mafya patronu tarafından kaçırılan oğlunu kurtarmakla görevlendirildi. Ancak silah tüccarlarının ve uyuşturucu kaçakçılarının omuz omuza olduğu yeraltı dünyasının karanlık ortamında, Rake'nin ultra tehlikeli görevi imkansız olanla sınırlıdır ve paralı askerin ve genç çocuğun hayatı sonsuza dek değişme riskiyle karşı karşıyadır.

Blues Kardeşler

Herkesin Sevecek Birine İhtiyacı Var. Blues Kardeşler şüphesiz en kült film ikililerinden biridir. John Belushi ve kamp tarafından Dan Aykroyd , Jake ve Elwood Blues tahripten eski Katolik yetimhaneyi kurtarmak için kendi ritim ve maviler grubu yeniden karar verir. 80'lerin Chicago'sunda iyi ve kötü karşılaşmalarla noktalanan bir koşu - şarkının birçok yıldızı yollarını kesiyor ( Aretha Franklin , Ray Charles , James Brown ...) ve bugün efsane olmaya devam ediyor.

Parlayan 1980

Deli bir aile babası, karısını ve oğlunu tamamen terk edilmiş bir labirent otelde elektrikli testere ile kovalar. Olağanüstü bir Nickolson tarafından kamp kuran Jack Torrance'ın önünde nasıl titremesin ve salonun sonunda ikizlerin korkunç görünümü ... Pek çok nesli ve bizle birlikte travmaya uğramış bir kült film.

Zincirlenmiş Django - Quentin Tarentino (2013)

Tarentino'nun intikam üzerine yinelenen temasıyla hem trajik hem de sıradışı bir siyah kölelik vizyonu - burada doruk noktasına ulaştı. Kelimelerin ciddiyetinin, konuların ve kullanılan tonların tamamen yeni bir karışımı. Büyük ölçekli bir kompozisyon.

Anne - Xavier Dolan (2014)

Zengin, renkli, çok hassas, çok estetik, özgün ve dokunaklı. Bu filme tüm gücünü ve evrensel erişimini veren çok kişisel ve öznel bir tanıklık olan anne ve oğul arasındaki aşk üzerine bir karakter kroniği.

Yüzüklerin Efendisi - Peter Jackson (2003)

Görkemli ortamların eşsiz gücü ve başka yerlerden özel efektler aracılığıyla hayali medeniyetlerin dünyalarını, inançlarını ve varoluş yollarını yaratın. Tolkien'in dünyasına ve en ayrıntılı yönetmenine tamamen sahne ve daldırma değişikliği.

Bachir ile Waltz - Ari Folman (2008)

Çizgi roman, psikanaliz, tarih, tanıklık, travmatize olmuş bir anının gerçekçiliği ve büyük bir sanat haline gelen bir sinema için yüceltilmesinin rüya gibi doğası. Kendi türünün, virtüöz ve büyüleyici eşsiz bir şaheseri.

Matrix - Lana ve Andy Wachowski (1999)

Platon'un felsefesi sinemada kurulduğunda ve Sokrates Neo'da somutlaştığında; tam ve görkemli bir başarı. Muhteşem, parlak ve göz kamaştırıcı bir film.

Piyanist - Roman Polanski (2002)

Bu filmden sonra, İkinci Dünya Savaşı temsili olarak hiçbir şey eskisi gibi değil. Aşırı, güçlü ve her zaman adil bir karakterin başına gelenleri izleyeceksiniz.

Kan Dökülecek

Paul Thomas Anderson, geçtiğimiz yirmi yılın en alakalı ve yetenekli film yapımcılarından biri olmak için, Amerikan erkek özgüveninin krizini keşfetmek için Los Angeles'taki Scorcesian köşe yazarı statüsünün ötesine geçmek zorunda kaldı. Bir petrol baronu kılığında haydut figürünü konuşlandırarak bu dönüm noktasında Kan dökülecek. Kahraman, Daniel Plainview, yüzünü parçalamadan önce tehdit eden Daniel Day-Lewis'in ultra korkutucu bir versiyonu olarak kendini empoze ediyor.

Kumarhana

Yapımcı için fantastik bir on yılın en güzel Scorsese'lerinden biri. Goodfellas'tan beş yıl sonra yönetilen film, Robert De Niro ve Joe Pesci'yi yeniden bir araya getiriyor, ancak New York efsanelerinin 70'lerden 80'lerin başına kadar oyun başkenti Las Vegas'a seyahat etmesini sağlıyor. Altın ve kumar makineleri aleminde paranın parlak ve karanlık döngülerini gösterin, Casino büyük patronu baştan çıkaran bir fahişe karakterini sahneye çıkardığında büyüyor. De Niro ile yüzleşen Sharon Stone, burada son büyük rolünü bulur. Hem hayat dolu hem de trajediden ötürü, kürkler ve gözyaşları arasında derinden etkiliyor.

Rezervuar Köpekleri

Mr White (Harvey Keitel), Mr Orange (Tim Roth), Mr Blonde (Michael Madsen), Mr Pink (Steve Buscemi) ve Mr Brown (Quentin Tarantino). Onları vicdansız gangsterlere dönüştürün, ancak bir Madonna şarkısının daha derin anlamını tartışmalarını dinleyin. Alaycı bir şekilde hafif bir yetmişli vuruşla ( Stuck in the Middle with You by Stealers Wheel) eşlik ederken korkunç bir işkence seansı düzenleniyor. O sırada 29 yaşındaki Quentin Tarantino, ilk uzun metrajlı filminden oyunbaz dokunuşunu, postmodern ve her şeyi taklit eden tarzını empoze etti.

Kara Şövalye

Christopher Nolan tarafından tasarlanan Batman üçlemesinin bu ikinci bölümünde, veba ve kolera ile tek ve aynı kişiyle yüzleşmek zorunda olan Batman Begins'den çok daha daha iyi yönetilen bir Christian Bale buluyoruz. Joker (Heath Ledger, görkemli), mükemmel kötü adam, dünyanın parçalandığını görmek isteyen düşman, tavada bir parıltı gibi yanıyor. Kara Şövalye ayrıca Bob Kane tarafından hayal edilen karakterlere karmaşıklık ve karanlık verdi. Kahramanlar tamamen başarısızlıkla engellendi, yavaşladı. Nolan'a gelince, şaşırtıcı bir hiper gerçekçilik biçimine giden akıllı bir yol buldu.

Hayalet Avcıları

Bir hayalet ordusu tüm New York'u korkuturken, parapsikoloji alanındaki üç araştırmacı kendi şirketlerini kurmaya karar verir

Terminatör

1982'de Arnold Schwarzenegger vücut geliştirmeci plastiğini rahatsız edici bir insan görünümüne sahip aşırı donanımlı bir robot olan Terminator'a ödünç verdi.