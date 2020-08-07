Usta oyuncuya veda

Asutay, Bakırköy Kartaltepe Amine Hatun Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bakırköy Mezarlığı’na defnedildi.

Asutay’ın kardeşi Birsen Asutay ve oğlu Mert Asutay’ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, sanatçının yakınları ve dostları katıldı. Mert Asutay, babasının son nefesine kadar mutlu yaşadığını söyledi. Asutay, “Babamla hiç ayrılmadık. O da bu dünyanın gerçeklerini biliyor fakat herkese anlayış gösteriyordu. Malum, boş bir dünyada yaşıyoruz ama bu gerçekleri biliyor ve mutlu oluyordu. Babam seveni çok olduğu için mutluydu. Cenazesine çok kişi katılması beni onore etti” dedi.