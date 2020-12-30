Kadınların adalet arayabileceği güvenli ortamların oluşturulması talep edilen ve “Uykuların Kaçsın” etiketiyle yayımlanan bildiride şunlar kaydedildi:yayıncılık sektöründe üreten ve çalışan kadınlar olarak, geçmişte yaşadıklarımızın acısı, yaşadıklarımızın tedirginliği ve kız kardeşlerimize duyduğumuz sorumlulukla bu duyuruyu kaleme alıyoruz. İster yayıncı, ister editör, ister yazar, ister çevirmen hangi konumda olursa olsun kadınların sınırları ve hakları, başka sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de iktidar sahibi erkekler tarafından ihlal ediliyor. Ama nihayet birbirimizden de, bizlere zarar verenlerden de haberdar olmaya başlıyoruz. Biz, yayıncılık sektöründen kadınlar, cesaretimizin kırılmasına seyirci kalmayacağız. Bunun için tüm kurum ve kuruluşları cinsel tacize karşı etkili önlemler almaya davet ediyoruz. Cinsel şiddetin hem bir suç hem de bir iş güvenliği meselesi olduğunun altını çizerek, bu suçun kapalı kapılar ardında bir sır olarak kalmaması için, cinsel şiddete uğrayan kadınların adalet arayabileceği güvenli ortamların oluşturulmasını talep ediyoruz.”