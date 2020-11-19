Uzakları yakın kılan bir sergi

Güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin ve yeni mezun sanatçıların işlerini görünür kılan BASE, dördüncü edisyonuyla 20-25 Kasım tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Tophane-i Ameri Kültür ve Sanat Merkezi‘nde ziyaret edilebilecek sergi, bu yıl 22 şehir, 32 üniversiteden 102 sanatçının katılımıyla gerçekleşiyor.



Yeni mezun genç sanatçı adaylarının eserlerini aynı çatı altında buluşturan etkinlik resim, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, seramik, cam ve grafik tasarım gibi pek çok farklı sanat dalından 117 işi bir araya getirecek.



Bir ‘buluşma’ vesilesi



“Uzak Yakın” temasıyla ziyaretçileri ağırlayacak olan BASE 2020 ile ilgili olarak serginin küratörü Derya Yücel, “Sanat, uzaklıkları ve yakınlıkları bir ‘buluşma’ konumuna getiren diyaloğu başlatabilir. Sergiler, özgün bireysellik ile toplumsal/kamusal karşılaşmanın yaşandığı, sanatçı ve izleyici arasındaki iletişimin başladığı ortak bir alan yaratma potansiyeli taşıyabilir. Sanat, fiziksel, düşünsel, duygusal, zihinsel ve sosyal mesafeleri birbirine yakınlaştırabilir” diyor. Yücel, “Yeni nesil genç sanatçılar, uzak bir geçmişi ve yakın bir geleceği kendi şimdiki zamanları içinde parantez içine alıyorlar.



Yaşamda olduğu gibi sanatta da yalnızca tek bir istikametin olmadığının, mekânsal ve zamansal mesafelerin inşa edilebilir ya da yıkılabilir olduğunun bilincinde kalarak hayatın ve sanatın birbirine temas ettiği bir ufuk çiziyorlar” diye ekledi.



Online ziyaret mümkün



Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi paydaşlığı ve Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde, Kale Grubu ve TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda ve Digilogue’un dijital sanat partnerliğinde gerçekleşecek olan BASE, online olarak da ziyaret edilebilecek. BASE www.base.ist adresinden de görülebilecek. BASE, sanat dünyasından pek çok ismi ağırlayacak olan ’BASE Talks’ programını da bu yıl ilk defa online platforma taşıyacak.



20’den fazla panelde yaklaşık 30 konuşmacıyı ağırlayacak olan ‘BASE Talks’ programı da www.base.ist adresinden canlı olarak takip edilebilecek. Bu yıl “BASE Talks”a konuk olacak isimler arasında Adnan Yıldız, Ali Elmacı, Ali Kerem Bilge, Ayda Elgiz, Baha Toygar, Berat Işık, Burak Delier, Cins, Çelenk Bafra (SAHA), Derya Yücel, Didem Yazıcı, Elmas Deniz, Ergin Çavuşoğlu, Fulya Çetin, Günnur Ozsoy, Huo Rf, Leman Sevda Darıcıoğlu, Melek Gencer, Melis Terzioğlu, Nermin Kura, Neriman Polat, Nermin Saybaşılı, Sabiha Kurtulmuş, Saliha Yılmaz, Selen Sarıoğlu Süloş, Selim Birsel, SENA, Serkan Özkaya, Serkan Taycan, Taner Ceylan, Tansa Mermerci Ekşioğlu, TUNCA, Vahit Tuna ve Yekhan Pınarlıgil bulunuyor.