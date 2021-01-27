Uzay Filmleri: Bilim Kurgu Ve Uzay İle İlgili Çekilmiş En İyi Filmler

Uzay ve bilim kurgu filmlerinin tutkunuysanız aradığınız tüm detayları burada bulabilir zevkinize uygun seçenekten başlayabilirsiniz.

Bıçak Sırtı (Blad Runer)

yüzyılın son yıllarında binlerce erkek ve kadın, sağlıksız hale gelen megalopolislerden kaçarak uzayı fethetmek için yola çıktı. Kolonilerde yeni bir köle ırkı doğar: kopyalar, insandan hiçbir şeyin ayırt edemediği androidler. Los Angeles, 2019. Bir mürettebatı katlettikten ve bir geminin kontrolünü ele geçirdikten sonra, en gelişmiş model olan Nexus 6 tipi replikalar artık "kanun kaçağı" ilan edildi. Ancak dördü kaçmayı ve Los Angeles'a girmeyi başarır. Özel bir birimin bir temsilcisi, bir bıçak koşucusu, onları ortadan kaldırmaktan sorumludur. Resmi terminolojiye göre, infazdan değil, geri çekilmeden bahsediyoruz.

Uzaylı 1979

Ticari bir gemi olan Nostromo, yedi kişilik bir mürettebat ve gemide bir mineral yükü ile Dünya'ya doğru yola çıkıyor. Keşfedilmemiş bir gezegenden gizemli bir mesaj aldıktan sonra aniden yarışını durdurur. Terör, mürettebatın yabancı geminin içinde bir yumurta yuvasıyla karşılaşmasıyla başlar. Bir yumurtanın içinden bir organizma dışarı fırlar ve kendisini mürettebattan birine bağlayarak komaya girmesine neden olur.

Matrix

Film, hacker olarak gizli bir hayatı olan ve Neo takma adını kullanan bilgisayar programcısı Thomas Anderson'ın hikayesini anlatıyor. Bir gün, belirsiz bir "Matrix" ile ilgili olarak bilgisayar ekranında oldukça gizemli sözler belirir. İlgi duyan ve hikaye hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen Neo, bazı ajanlarla tanışır ve ardından Matrix hakkında her şeyi bilmesini sağlayan gizemli bir kişi olan Morpheus (Laurence Fishburne) tarafından yönetilir.

Star Wars

Star Wars'un modern hayal gücü üzerindeki çığır açan etkisini anlamak neredeyse imkansız. Hepimiz Darth Vader'ın nefesini taklit ettik, Yoda'nın ritmiyle başıboş dolaştık ya da Güç'e başvurduk, George Lucas'ın hayal gücünün pop kültürüne derinden damgasını vurduğunun, hatta kendisini kitle kültürüne ittiğinin bir işareti. Öte yandan, Marshall'ın Annenle Nasıl Tanıştığımda dediği gibi , Star Wars'u görmemiş olan tek kişi kahramanlardır çünkü onlar Star Wars'u yaşamışlardır . Hiperbolik ifade, ancak 70'lerin sonundan günümüze kadar günlük hayatımızı sürekli olarak etkileyen kültürel bir fenomenle iyi bağdaştırılmış.

Geleceğe Dönüş 1985

Genç Marty McFly, kız arkadaşı Jennifer'la anonim bir varoluşa liderlik eder, yalnızca krizdeki ailesi ve onu liseden kovmaktan mutluluk duyacak bir müdür tarafından rahatsız edilir. Gösteri kötü sonuçlandı. Anne ve babasının buluşmasına kendi başına engel olur ve var. Doctor, Marty'yi büyük bir alışveriş merkezinin otoparkında kendisine katılmaya davet eder ve bir deneyi çekmesine yardımcı olur. Bir kez orada, Marty deneyin aslında değiştirilmiş bir DeLorean'ın içine inşa edilmiş bir zaman makinesi olduğunu keşfeder. Bilim adamı, makinenin plütonyumdan güç aldığını ortaya koyuyor ve değerli elementi Libyalı teröristlerden çaldığını itiraf ediyor.

Gattaca

Kusursuz bir dünyada, Gattaca, kusursuz genetik mirasa sahip gençler için bir çalışma ve uzay araştırması merkezidir. İdeal aday Jérôme, hayatının bir kaza sonucu mahvolduğunu görürken, doğal bir çocuk olan Vincent uzaya gitmeyi hayal eder. İkisinin her biri, diğerinin Gattaca yasalarını yenerek istediğini elde etmesine izin verecektir.

Yıldız Gemisi Askerleri

Yirmi dördüncü yüzyılda, güçlü bir federasyon, gençleri acımasızca mücadeleye, göreve, fedakarlığa ve fedakarlığa teşvik ederek Dünya'da düzen ve erdemi hüküm sürdü. Ancak galaksinin kenarında, insan türüne karşı bir örümcek ordusu yükselir ve bu dev böcekler birkaç saniye içinde Buenos Aires şehrini yerle bir eder. Beş genç, liseden yeni çıkmış beş gönüllü, şevk ve cesaretle dolu, işgalcilerle savaşmak için uzayda bir göreve çıkar. Kendilerini neyin beklediğinden şüphelenmekten uzaktırlar.

Metropolis

İşçiler, 2026 yılının muhteşem bir metropolünün yer altı geçitlerinde çalışıyorlar. Şehrin asma bahçelerinde yaşayan zenginlerin mutluluğunu sağlıyorlar. Android çalışanları isyana yönlendiriyor.

Tutarlılık

Uzay-zamanı patlatan gökyüzünde bir kuyruklu yıldız geçerken sekiz arkadaş güzel bir akşam yemeği yiyor. James Ward Byrkit'in talep ettiği doğaçlama sayesinde elde edilen, bilimsel iddiasız, ancak çok eğlenceli zamansal paradoksların düşük bütçeli bulmacası: oyuncular senaryo değil, karakterlerinin motivasyonları ve hedefleri üzerine bir dizi özel not verdiler.

İskele 1962

Bu, çocukluk anısına damgasını vuran bir adamın hikayesi ”. Bu hikaye bize, sesi art arda hareketsiz görüntülere eşlik eden bir anlatıcı tarafından anlatılıyor. Çocukken kahraman genellikle ailesiyle birlikte Orly havaalanına giderdi. Bir gün, kendisine damgasını vuracak ama sonrasına kadar anlamayacağı dramatik bir olaya tanık olur. Bir erkek, yüz hatlarını hatırlayacağı bir kadının gözü önünde ölür. Ardından, Dünya'nın tüm yüzeyini yok eden Üçüncü Dünya Savaşı başlar. Paris'te hayatta kalanlar bodrumlara sığınır. Chaillot yönetimindeki bir yeraltı kampında tutsak olan kahraman, diğer dönemlerden insanların yiyecek taşımasına izin vermek için geçici bir koridor kurmak için onu geçmişe göndermeye çalışan bilim adamlarının gine domuzu.

Jurasic Park

Uyuyan kediyi uyandırmayın. Bu, milyarder John Hammond'un dinozor klonlamaya başlamadan önce hatırlaması gereken şeydi. John Hammond ve ekibi, bir düzine dinozor türünü canlandırmayı başardığı, fosilleşmiş bir sivrisinek tarafından emilen bir damla kandan kaynaklanıyor. Şu anda, ünlü paleontolog Dr. Alan Grant ve arkadaşı Ellie'nin yardımıyla dünyanın en büyük tema parkını açmaya hazırlanıyor. Ama bu, bilgisayar bilimcisi Dennis Nedry'nin ve muhtemelen adadaki tek usta olan dinozorların açgözlülüğünü ve kötü niyetini hesaba katmadan oldu.

Brezilya

Dikkatli olun, bu pasaj olay örgüsünün önemli anlarını ortaya çıkarır. Retro-fütürist totaliter bir dünyada bir bürokrat olan Sam Lowry, düşmanı olacaktır. Sam, romantik kahramanların dünyasına kaçmayı hayal ederken, işinden ve sessiz küçük hayatından memnundur. Memnun ama yalnız yaşamı, belirli bir Archibald Buttle'ın idari bir hata nedeniyle acımasızca tutuklanmasıyla karmaşıklaşır. Bu adaletsizliği düzeltmeye çalışıyor ve kendisini giderek daha fazla muhalif olarak gören aşırı kontrollü bir sistemle mücadele etmesi gerekiyor.

Annesinin ona terfi sağlama girişimleri, asi bir kalorifer müteahhidi Harry Tuttle'ın izinsiz girmesi ve rüyalarındaki kadının etten kemiğe bürünmüş görünümü, diğer olay örgüsü noktalarıdır.

Otomato

2044, Dünya güneş radyasyonundan mahvoldu ve insanlar ağır kaldırma işlerini robotlara emanet etti Otomatların farkındalığını çok alçakgönüllülük ve çok az bilgisayar grafikleri ile anlatan, dünya yapımı gibi sıcak ve dürüst bir hikaye için ideal bir karışım olan küçük Bulgar-İspanyol filmi. Kahraman, mükemmel bir Antonio Banderas'tır.

Bilim Kurgu ve Uzay ile İlgili Çekilmiş En İyi Filmler

Maymunlar Cehennemi

Uzay zamanında kaybolan bir Amerikan uzay aracı, 3978'de bilinmeyen bir gezegende düştü.

Astronotlar Taylor, Landon ve Dodge, bu gizemli gezegenin ilkel insanlarının yüksek derecede evrimleşmiş maymunların boyunduruğu altında olduğunu keşfeder.

Ad Astra (2019)

Resmi yarışmada Sunan Venedik Film Festivali'nde 2019, yeni filmi ile James Gray Gönderilen Brad Pitt gerçekten stratosferde Oedipus kompleksi çözüldü değil. Astronot, 16 yıl önce ölen babasını aramaya çıkar.

Yerçekimi (2013)

Hollywood'un en sevilen iki aktörünün başrolde olduğu bir hayatta kalma filmidir. Sandra Bullock

ve George Clooney . İkili, Hubble Teleskobu'nu onarmak için bir uzay görevinden kurtulan tek kişi olarak kendilerini bulurlar. Alfonso Cuarón'un filmi başarılı: en iyi yönetmen dahil yedi Oscar ödülü çekiyor.

Galaksinin Koruyucuları (2014)

Bu listedeki bazı filmlerden çok daha az gerçekçi olan Guardians of the Galaxy, muhtemelen alanı en iyi şekilde kullanan Marvel bölümüdür ( Endgame ve Ragnarok hemen arkasındadır, söz veriyorum). Haydutlar bir araya gelir ve mavi boya kaplı bir Lee Pace'i yenmek için birleşmeye karar verir.

High Life (2018)

Ölüm cezasına çarptırılan suçlular, güneş sistemi dışındaki bir uzay görevinde kobay olmayı kabul ediyor. Robert Pattinson'ın oynadığı Claire Denis'in filmi, Kasım 2018'de Fransız tiyatrolarına inmeden önce festivalleri gezdi.

Duvar-E (2008)

2008'de piyasaya sürülen Wall-E, sakinleri uzayda güneşlenirken Dünya'yı temizlemek için tasarlanmış küçük bir robotun hikayesini anlatıyor. Hem bir uzay destanı hem de bir aşk hikayesi olan güzel bir masal, yıldızların da çizildiğinde büyüleyici olduğunu kanıtlıyor.

Apollo 13 (1995)

Ron Howard'ın felaket filmi, Apollo programında Ay'a yapılan yedinci Amerikan insanlı uzay görevinin hikayesini izliyor. Bir gemi arızalandığında, ekip dışarıdan yardım almadan Dünya'ya dönmenin bir yolunu bulmalıdır.

Güneş Işığı

Bu yıl 2057'de güneş ölüyor ve düşüşte insan türünün yok olmasına neden oluyor. Kaptan Kaneda liderliğindeki 7 erkek ve kadından oluşan bir mürettebatın bulunduğu Icarus II uzay aracı, insanlığın son umududur. Görevleri; Güneş aktivitesini canlandırmak için güneşin yüzeyindeki bir nükleer cihazı patlatmaktır.

İletişim

Dünya dışı zeka arayışında olan parlak bir Amerikalı bilim insanı, tanıştığı insanların inançsızlığıyla sürekli olarak karşılaşır. Ancak, bir gün Vega yıldızından gelen bilinmeyen tuhaf bir mesajı algılamayı başarır. Kod çözüldükten sonra, bu mesaj, fırlatıcısının eşlik ettiği bir yıldızlararası nakliye aracının planı olur.

Mars Misyonu 2020

ASA, Mars'a ilk kez bir astronot ekibi gönderiyor. Ancak geldikten kısa bir süre sonra, korkunç derecede güçlü bir doğaüstü fenomenle karşı karşıya kalırlar ve tüm iletişim kesilir. Onları bulmak için ikinci bir görev gönderilir.

Prometheus

Elisabeth Shaw, araştırması sırasında birkaç eser arasında gizemli bir bağlantı keşfettiğinde, insanlığın dünyadaki kökenini sorgulamanın bir ipucu olduğuna ikna olur. Meredith Vickers ve android David tarafından denetlenen bir bilim insanı ekibi, daha sonra evrenin en uzak noktalarına, bilinmeyen bir dünyaya büyüleyici bir uzay yolculuğuna çıkar.

Fountain

Çeşme, bir erkeğin sevdiği kadını kurtarmak için çağlar boyunca verdiği mücadeleyi anlatır. İspanya, 16. yüzyıl. Fatih Tomas, ölümsüzlük sunduğuna inanılan efsanevi Gençlik Pınarı'nı aramaya koyulur. Bugün. Tommy Creo adlı bir bilim adamı, karısı Izzi'de yiyip bitiren kanseri tedavi edebilecek tedavi için çaresizdir. Yirmi altıncı yüzyılda, bir astronot olan Tom, uzayda yolculuk eder ve yavaş yavaş ona bin yıldır musallat olan gizemlerin farkına varır. Savaşçı, bilim insanı ve kaşif olmak üzere üç dönemin Thomas'ları nihayet yaşam, aşk, ölüm ve yeniden doğuş karşısında huzuru bulmayı başardığında, üç hikaye tek ve aynı gerçek üzerinde birleşir.

Armagddon

Bir asteroit, saatte 35.000 kilometre hızla Dünya'ya doğru geliyor. Petrol sondajında ​​büyük bir uzman olan Harry S. Stamper, onu yok etmeye çalışmak için NASA'nın yöneticisi tarafından işe alındı. O ve asteroit ekibinin asteroide inmesi ve kalbine nükleer bir yük yerleştirmesi gerekecek. Sonra astronotların temel eğitimine ve uzay araçlarının öğrenilmesine başlar.

Memories

Üç küçük hikaye Memories'i oluşturur. İlki; Manyetik Gül, iki uzay yolcusu bir asteroid üzerinde paralel bir dünyaya çekilir. Bir kadının anılarının yarattığı bir dünya. Koku Bombası'nda, laboratuvardaki genç bir asistan yanlışlıkla Tokyo'yu tehdit eden insan biyolojik bir silaha dönüşüyor. Son bölüm; Cannon Fodder, bir kadının hayatındaki bir günü anlatıyor. Tek endişesi düşmanlarını yok etmek olan şehir.

Donnie Darko

Donnie Darko, daha iyisi ya da daha kötüsü için her zaman konuşulan bir eserdir. Türün diğer birçok filmi gibi, izleyiciyi hemen ikiye böldü, onu ezenlerden, onu 2000'lerin başyapıtlarından biri olarak görenlere. Kim ne derse desin, Donnie Darko hızla tüm dünyada ve filmde kült bir film haline geldi. yazan Richard Kelly, yıllar sonra, çıktığında sahip olduğu karanlık çekiciliği hala yönetiyor.

Ana neden, kısmen, hayatın anlamını, ergenliğin varoluşsal ve ilişkisel kaygılarını ifade eden karmaşık ve yoğun bir semboller ve öneriler ağı aracılığıyla filmdeki temaların işlendiği orijinallikte yatmaktadır.

12 Maymun Ordusu

2035 yılındayız. Gezegenimizde kalan birkaç bin kişi yeraltında yaşamaya zorlanıyor. Nüfusun % 99'unu yok eden bir virüsün ardından dünyanın yüzeyi yaşanmaz hale geldi. Hayatta kalanlar, felaketin nedenlerini keşfetmek ve önlemek için tüm umutlarını zaman içinde bir yolculuğa çıkarırlar. Bu göreve atanan James Cole, yıllarca anlaşılmaz bir imajla hayatını sürdürmektedir.

Başlangıç

Dom Cobb deneyimli bir hırsızdır ve tehlikeli madencilik sanatının en iyisidir. Uzmanlık alanı, bir bireyin bilinçaltının derinliklerine gömülmüş en değerli sırlarını ele geçirmektir. Rüya ve zihninin özellikle savunmasız olduğunu. Endüstriyel casusluğun karanlık dünyasında yetenekleri nedeniyle çok aranan Cobb, aynı bir kaçak haline geldi. Ancak son bir görev, imkansızı başarabilmesi koşuluyla önceki yaşamına geri dönmesine izin verebilir. Cobb ve ekibi bir rüyayı çalmak yerine tam tersi olmalı. Ekibin her üyesi, bir başkasının rüyasında olup olmadığınızı bilmek için kullanabileceğiniz bir nesne olan bir totem ile donatılmıştır. Bu nesnenin, ona sahip olanların rüyalarında görünmemesi için yalnızca sahibinin bildiği bir özelliği olmalıdır. Örneğin Arthur'un totemi, başkalarının rüyalarında normal bir ölüm gibi davranırken, kendi başına hep aynı yüze düşen yüklü bir zara sahip.

Takipçi

Doğası kimsenin bilmediği bir alan var. Atom bombası ona mı çarptı? Bir göktaşı mı? Dünya dışı varlıkların gelişi? Bu bölge herkes tarafından korkuluyor ve polis tarafından kuşatılıyor. Giremezsiniz, tehlikeli kabul edilir. Kalbinde tüm dileklerin yerine getirilebileceği bir yer, yatak odası olduğu söylenir. "Takipçi" olarak adlandırılan kaçakçılar, bölgeye ulaşmaya çalışanlara rehberlik edebilir.

Yabancılar-Dönüş

57 yıldır uzayda sürüklenmenin ardından Ellen Ripley, Weyland-Yutani şirketi tarafından kurtarılır. Nostromo'daki olayla ilgili raporuna rağmen, mürettebatının indiği LV-426 gezegeninde ksenomorfların varlığı konusunda ordu tarafından ciddiye alınmadı. birkaç yerleşimci ailesinin gönderildiği gezegene dünyayı şekillendirme görevinde. İkincisinin ortadan kaybolmasının ardından Ripley, kurtarma görevlerinde bir grup denizciye eşlik etmeye ve Canavarla tekrar yüzleşmeye karar verir.

Total Recal

Sene 2048. Onu Mars'a götüren bir rüyanın peşini bırakmayan Doug Quaid, halüsinojen aracılığıyla bu arzuyu tatmin etmeye çalışır. Ancak uyuşturucular, onun şu anki hayatının sadece bir rüya olduğunu ve zalim Coohagen'ın parasıyla casus Lori tarafından zihinsel olarak yeniden paketlendiğini keşfetmesini sağlar. Doug, Mars'a uçmaya karar verir.

Beşinci Element

Mısır, 1914. Uzaylılar, bir zamanlar rahiplere emanet edilen dört elementin sembolü olan dört sihirli taşı buldu. Uzaylılar ayrılmadan önce 300 yıl içinde değerli taşları geri getireceklerine söz veriyorlar.

yüzyılda, Dünya'ya doğru yol alırken, Kötülük gezegeni tarafından yok ediliyorlar. Bu kötü dünyanın sakinleri, Mangalores, taşları ele geçirir ve Dünya'ya doğru koşar. Başkan Lindberg ve danışmanları apaçık olanı çabucak anladılar: Onları durdurmanın bir yolu yok. Bir mutant, Leeloo, beşinci elementin anahtarını elinde tutuyor. Onu evinde saklayan Korben Dallas'ın taksisine iner.

Avatar

2154 yılında, gezegenler arası bir karasal şirket olan RDA, Alpha Centuari yıldız sistemine ait olan gaz devi Polyphemus'un bir ayı olan Pandora'da bulunuyor. İnsan, tüm galakside benzersiz bir demir kristali olan unobtainium birikintileriyle ilgilenir, ancak onu elde etmek için, çok ruhani bir kültüre sahip olan ve iç ve doğal dünyalarıyla bağlantılı olan Na'vi'nin yerli nüfusunu ikna etmeleri veya yok etmeye karar vermeleri gerekir. . Böylece komutanlar, insan genlerine ve Na'vi genlerine sahip olan ve bir insanın bu bedende istediği gibi hareket etmesine izin veren laboratuvarlarda yapılan melezler olan Avatarları yaratmaya karar verirler. Artık bacaklarını kullanmayan bir asker olan Jake Sully, o toplumu içeriden yok etmek için o topluma ilişkin bilgileri ortaya çıkarmakla görevlendirilmiştir

Ekleme

Bir çift genetikçi hem fiziksel hem de duygusal olarak şaşırtıcı bir hızda olgunlaşmaya başlayan bir insan-hayvan melezi yaratır. Küçük mücevher The Cube'un İtalyan-Kanadalı yönetmeninden, bu sefer biraz fazla ileri giden klasik insan-uzaylı ilişkisi üzerine bir bilim kurgu korku filmi.