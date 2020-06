Uzun metrajda 8 film yarışacak

Nuri Bilge Ceylan’ın jüri başkanı olduğu Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda 8 film yarışacak. En kapsamlı göç temalı film festivalinde yarışacak filmlerden dikkati çeken yapımlardan biri 7 ödüllü “For Sama/Sama İçin”. 2019’da Oscar adayı olan film; BAFTA, Cannes ve İngiliz Bağımsız Film Ödülleri’nden En İyi Belgesel ödülleriyle dönmüştü. Suriyeli Waad Al Kateab ve İngiliz Edward Watts’ın yönettiği belgesel, Suriye’de yaşanan iç savaşı genç bir annenin gözünden aktarıyor.



Tören 21 Haziran’da



Afgan yönetmen Hassan Fazili’nin gerçek hayat hikâyesini konu alan; Sundance ve Berlin Film Festivali gibi festivallerden ödülle dönen “Midnight Traveler/Gece Yolcusu”, yarışmada yer alan diğer bir yapım. Gece Yolcusu, 2015’te çektiği film yüzünden Taliban’ın kafasına ödül koyduğu Hassan Fazili’nin karısı ve iki kızıyla ülkeden kaçmak zorunda kalmasını ve sonrasında yaşadıklarını anlatıyor.



Ukraynalı yönetmen Maryna Er Gorbach ve ödüllü yönetmen eşi Mehmet Bahadır Er’in birlikte yönettiği “Omar And Us/ Omar ve Biz” ise Türkiye-Yunanistan sınırında yaşayan emekli bir komutanın, aynı apartmanda yaşadığı komşusunun hayatını kurtaran iki göçmeni evinde misafir etmeye başlamasının ardından önyargılarıyla yüzleşmesini anlatıyor. Doğu Avrupa, Londra, Milan Uluslararası Film Festivalleri’nden ödülle dönen Olgun Özdemir’in yönettiği “Kızım Gibi Kokuyorsun/Scent Of My Daughter”, yarışmada yer alan diğer Türkiye yapımı film olarak sıralanıyor. Kazananlar 21 Haziran’da festivalin kapanış ve ödül töreninde belli olacak.