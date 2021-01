En iyi vampir filmleri, bu korkunç fikri izleyicilerin her yıl keşfetmeye devam ettiği bir fikir haline getiriyor. Ebedi Yaşam'ın en eski tezahürlerinden biri olan vampirin birçok yorumu var.

Sevimli şeytani çocuklar, sümüksü canavarlar, dünyevi vampirler ve düzgünce kazığa oturtulmuş birkaç insan. Kapınızı iki kez kapatmak ve ışık açık uyumak için ihtiyacınız olan her şey. Ancak bu sıralama, bir grup nörotik, psikopat, röntgenci, fanatik ve seri katil olmadan gün yüzüne çıkamazdı.

1.Korku Gecesi 1985 İMDb 8.3

Belki de sinemanın en kötü komşusu Jerry Dandridge, kuşları seyretmekten hoşlanan, ancak uysal ismini uysal bir doğayla karıştırmayan kullanılmış bir araba satıcısı gibi görünebilir. Dandridge bir vampirdir. Gördüğü tek şey arka sokaklardaki savunmasız insanlar.

2.What We Do In The Shadows İMDb 8.5

Elbette, vampirler çekici, tehlikeli ve benzersiz gardırop seçimleri yapıyorlar, peki ya vampirlerin gündelik gerçekliği? Komşularınız ve iş arkadaşlarınız sizden sürekli olarak cilt bakımı tavsiyesi isterken taşınmak zorunda kalmanın artan maliyetini düşünün.

3.Byzance (2013) İMDb 6.5

Her nasılsa, bu canlı vampir draması 2013'te sinemalara indiğinde radarın altına düştü. Ünlü Vampir ile röportajdan Neil Jordan, bu olağandışı riffi yönetiyor. iki kadını tarihinin kalbine getiren kan emiciler geleneği. Gemma Arterton ve Saoirse Ronan, bir İngiliz sahil kasabasında günün sonuna kadar tarih boyunca ilerleyen anne ve kız ikilisi Clara ve Eleanor'u canlandırıyor.

4.Vampir Öpücüğü İMDb 6.3

Seçilmiş, Çalınmış ve Adalet gibi başlıklar ile tartışmalı video gerilim filmlerine doğru son bir eğilimle işaretlenmiş bir kariyerin ardından, Nicolas Cage'in en çılgın rolünü merak ediyor olabilirsiniz.Bu film, Cage'in kendisinin gerçekten bir vampir olduğuna inanan zihinsel dengesiz edebi yönetmen Peter Loew olarak gösterdiği performans nedeniyle gerçek bir zevk sunar.

5.Vampirin Gölgesi (2000) İMDb 7.3

Bir vampir filminde gerçek bir vampir fikri o kadar basit ki ekrana ulaşmanın neden bu kadar uzun sürdüğünü merak ediyor insan. Girin: Vampirin Gölgesi. Şimdiye kadar yapılmış en iyi vampir filminin prodüksiyonu sırasında olanlarla ilgili başka bir kurgusal hikaye anlatıyor.

6.Vampirle Röportaj İMDb

Twilight'ın bize vampirlerin dramatik ve göz kamaştırıcı olduğunu öğretmesinden 10 yıldan fazla bir süre önce Neil Jordan'ın Vampirle Röportajı, onların da mutlu bir şekilde röportaj yapılacak narsistler olduklarını ortaya çıkardı. Bu hikaye, eski bir plantasyon sahibi olan ve vampir olan Louis of Brad Pitt'in hikayesini anlatıyor.

7.Bıçak (1998) İMDb 7.3

Büyük ekrana çıkan ilk Marvel filmlerinden biri olan Blade, görkemli bir karmaşa, bir hayranın rüyasına yaratıcı bir dalış: Ya yarı insan yarı vampir olsaydınız? Tersini kabul eden Blade'e girin, denerse daha soğuk bir isim olamaz. İnsanlar ve vampirler tarafından havaya uçuruldu, yapacak çok şeyi olduğu için ona mükemmel bir şekilde uyan sosyal etkileşimle dolmuyor.

8.Kayıp Çocuklar (1987) İMDb 4.3

Kayıp Çocuklar 80'lerin özüdür. Olağanüstü ev oyuncu kadrosundan eğlenceli ve maceracı ruhuna kadar, bu vampir filmi gece için saf bir yemdir. "Bütün gün uyu, bütün gece parti yap, asla yaşlanmam" sloganı, filmin izleyicileri olan gençlerin demografik özelliklerini özetliyor

9.Alacakaranlıktan Şafağa (1996) İMDb 7.0

Her seferinde tek bir hikaye anlatmakla asla yetinmeyen Quentin Tarantino'nun senaryosu ortalarında iki ayrı hikayeye bölünür. Gecko kardeşleri (George Clooney ve Tarantino'nun kendisi) bir banka soyduktan sonra kaçarken bulan uzun bir adam kaçırma ipini bir vampir aksiyon filmiyle birleştirmek, göründüğü kadar iddialı.

10.Dracula de Bram Stoker (1992) İMDb 7.4

Francis Ford Coppola'nın gösterişli Dracula atmosferi onun satış noktasıdır. Bram Stoker'in klasik masalından uyarlanan gotik bir korku, her sahne cömert prodüksiyon setleriyle dolu ve hiçbir şekilde teatral özlemlerinden kaçmaya çalışmıyor. Sonuç olarak, film tamamen bir ses sahnesinde çekildi.

11.VAMPİR NOSFERATU İMDb 7.5

1838'de, emlakçı katibi Thomas Hutter, genç karısı Ellen'ı Kont Orlok'un Karpatlar'daki kalesine terk etti. Orada, Hutter Earl'ün aslında Vampir Nosferatu olduğunu ve canavarın tekrarlanan ısırıklarının kurbanı olduğunu keşfeder. Yelkenliyle yaptığı bir yolculuğun ardından dehşete düşmüş mürettebatı katlettiği bir yolculuğun ardından, Hutter ve Ellen'ın karşısında bulunan yeni evini teslim alacak

12.Morse İMDb 8.1

La Taupe'nin yönetmeni, bir çocuk vampir olan Eli ile onun ilgisini çeken Oskar arasındaki aşk hikayesini anlatıyor. Morse, çocuksu masumiyetin kaybı gibi şiirsel tatlılığıyla öne çıkan kendine özgü bir evrene sahip bir korku filmi. Film, 2009 yılında Gérardmer festivalinde iki ödül aldı.

13.Vampir İMDb 7.5

Genç bir gezgin olan Allan Gray, Courtempierre hanında bir gecede mola vermeye karar verir. Garip seslere ve görünüşlere ek olarak, yaşlı bir adam Allan'a vampirler hakkında bir kitap verir. Bu, Allan'ın bir kadın vampirin şeytani planlarını engellemek zorunda kalacağı bir maceranın başlangıç ​​noktasıdır.

14.Drakula Bir Bakirenin Günlüğü İMDb 7.8

Bir bale sinemasına uyarlanan bu film, basit bir koreografiden çok dramatik bir çalışmaya benziyor. Sessiz sinemayı anımsatan şehvetli dans, canlandırılmış sahneler ve ara yazıları bir araya getiren bu gösteri, Kraliyet Winnipeg Balleti dansçıları tarafından tutkuyla icra ediliyor

15.Cehennemde Bir Gece İMDb 7.3

İki suçlu, bir polis memurunu öldürdükleri ve bir dükkan çalışanını kaçırdıkları özellikle kanlı bir koşunun ardından Meksika sınırı yakınlarında bir aileyi rehin alır. Hepsi birlikte Meksika sınırının ötesindeki "Titty Twister" adlı bir kamyon barına gidiyorlar, hava karardıktan sonra onları pek çok sürpriz bekliyor.

16.Only Lovers Left Alive İMDb 7.3

Detroit ve Tangier'in romantik ve ıssız şehirlerinde, insan faaliyetlerinin dönüşünden derin bir depresyona giren yeraltı müzisyeni Adam, sevgilisi Havva'yı sert ve esrarengiz bir kadın bulur. Aşk hikayeleri birkaç yüzyıl sürdü, ancak ahlaksız romantizmi, kontrol edilemez olduğu kadar abartılı olan Havva'nın küçük kız kardeşinin gelişiyle kısa sürede bozulur.

17.Otel Transilvanya İMDb 7.1

Drakula'nın canavarların ve ailelerinin nihayet hayatlarını yaşayabilecekleri, dinlenebilecekleri ve insanlar tarafından rahatsız edilmeden istedikleri gibi canavarca parti yapabilecekleri lüks oteli Hotel Transylvania'ya hoş geldiniz.

18.NOSFERATU, GECENİN HAYALETİ İMDb 5.8

yüzyılda Jonathan Harker, Kont Drakula'ya bir konak satmak için Transilvanya'ya gitti. Yolda köylüler ona geri dönmesini tavsiye eder, ancak genç adam reddeder. İmza anında Dracula, Harker'in nişanlısının, her bakımdan merhum eşiyle aynı olan bir portresini görür. Jonathan esir alınır ve sayı genç kadını bulmak için Londra'ya gider.

19.VAMPİR NOSFERATU İMDb 5.6

1838'de emlakçı Thomas Hutter, bir ev almak isteyen Kont Orlok'la tanışmak için Karpatlar'a gitti.

Genç adam, sayının, onu hipnotize eden ve ısıran vampir Nosferatu'dan başkası olmadığını çabucak anlar. Kısa bir süre sonra, Nosferatu, kız arkadaşı Thomas ve Ellen'in evinin önüne taşınır, sakinleri korkutur ve genç kadını baştan çıkarır.

20.Yeraltı Dünyası İMDb 6.2

Yeraltı dünyası bizi vampirler ve kurt adam benzeri yaratıklar arasındaki kanlı bir savaşın harap ettiği karanlık, fantastik bir dünyaya sürüklüyor. Underworld, kıyamet video oyunlarına benzer bir evrende korku ile fanteziyi harmanlayan patlayıcı bir aksiyon filmidir.

21.Karanlıklar Ülkesi Lycanların Yükselişi İMDb

Underworld destanının üçüncü bölümü, patlayıcı ve etkili bir fantastik aksiyon filmi olan Underworld 3: Rise of the Lycans, ilk iki filmden önce kronolojik olarak yer alıyor. Film, Victor ve minyonları Lycanlar'ın önderliğindeki Vampirler arasında hassas bir dengenin korunduğu Orta Çağ'da geçiyor.

22.Van Helsing İMDb 6.2

The Mummy'nin yönetmeni karanlık bir film sunuyor ve bizi ünlü vampir avcısının maceralarının kalbine götürüyor. Korku tarihinden birkaç kutsal canavar ve aynı zamanda kült karakterler bu korkunç avda mevcuttur. Drakula'dan Doktor Frankenstein'a film, süper kahraman filmlerinden ilham alırken korku türüne saygı duruşunda bulunuyor.

23.Blade II İMDb 7.3

Yeminli düşmanlarıyla savaştıktan sonra, onların yanında savaşmak zorunda kalacaktır. - Ünlü vampir avcısı bu ikinci yapıtla geri döndü ve kontrolü ele alan Pan ve Hellboy's Labyrinth'in yönetmeni Guillermo del Toro. Blade, her zaman kana susamış yeni düşmanlarla yüzleşmelidir.

24.Vampir, Vampir Mi Dedin? İMDb

Charlie Brewster açık sözlü bir gençtir. Hayatını annesi, kız arkadaşı, erkek arkadaşları ve B korku filmlerinde en sevdiği televizyon dizisi arasında bölüyor.Yeni ve yakışıklı komşusunun bir beyefendi olduğunu öğrenince her şey alt üst olacak.

25.Sonsuzluk Bu Benim Kanım İMDb 5.6

Afrika'da deneysel bir aşıyı test etmek için insani bir görevdeyken, genç Koreli rahip Sang-hyun, teste yenik düşer. Ancak diğerlerinden farklı olarak, tuhaf bir kan nakli sayesinde hayata döndürülür. Hızla vampir olduğunu anlar.

26.Timsahların Bilgeliği İMDb 5.3

Büyük bir baştan çıkarıcı olan Steven, kız arkadaşının öldürüldüğünden şüphelenilir ve denizde ölü bulunur, ancak bir nedeninin olmaması onu olasılık dışı bir suçlu yapar. Bununla birlikte, Dedektif Roche, özellikle Steven'ın eski kız arkadaşlarından biri belirsiz koşullar altında ortadan kaybolduğu için masum olduğuna ikna olmaktan çok uzaktır.

27.Lanetliler Kraliçesi İMDb 6.2

Popüler ve herkes tarafından sevilen bir yeraltı grubunun şarkıcısı vampir Lestat, hayranlarından gelen kan bağışları sayesinde hayatta kalır. Bir gün, kayıp bir öğrenci olan Jesse Reeves ondan inisiyasyonunu yapmasını ister. Lestat masum bir kadından yararlanmayı reddeder ve eski efendisi Marius'un nefretini çeker ve Kraliçe Akasha'nın merakını uyandırır.

28.Bıçak Ağzı İMDb 7.6

Blade, kana susamış vampirlere karşı savaşa çıkan yarı insan, yarı vampir bir yaratıktır. Sıra Dışı Beyler Ligi'nin yönetmeni Stephen Norrington, daha sonra süper kahramanların evreninin kodlarını ele alan bu filmde bizi destansı ve kanlı savaşlara götürüyor.

30.Şafak Sınırında İMDb 5.8

Oklahomalı genç bir çiftçi olan Caleb, bir gece güzel Mae ile tanışır. Büyülenmiş bir şekilde onu baştan çıkarmaya çalışır ve ondan bir ısırık haline gelen bir öpücük alır. Bu temas, Caleb'i Mae'nin yoldaşları vampirlerin dünyasına götürecektir. Kurbanlarının kanını içebilmek için öldürmeyi öğrenmesi gerekecek.

31.Kayıp Nesil İMDb 5.9

Fantastik sinemanın en ünlü efsanelerinden biri olan vampirizm, uzun dişli genç kurtlarımızın rockçılar, bisikletçiler ve çete liderleri olduğu, hepsi Kaliforniya'daki küçük bir sahil beldesinin zeminine karşı kararlı bir şekilde modern bir uyarlamada.

32.Gecenin 30 Günü İMDb 7.1

Her yıl olduğu gibi, Alaska'daki küçük Barrow kasabası bir ay güneşsiz geçirecek. Ancak bu yıl, birkaç garip olay meydana gelir ve iki yerel şerif Eben ve Stella, bir vampir çetesinin tüm sakinlerini yok etmek için şehri ele geçirdiğini dehşet içinde keşfederler.

33.Korkunun 3 Yüzü İMDb 5.3

Film, her biri korkunç bir durumu betimleyen üç eskizden oluşuyor. Rosy, özellikle zorlu bir gece geçiriyor, bir yabancının kendi ölümünü duyurmasıyla telefonda taciz ediliyor. Bir vampir, Slav kırsalına musallat olmak için bir kadının yüz hatlarını kullanıyor.

34.Yırtıcılar İMDb 7.1

Miriam, 4000 yıl önce Mısır'da doğmuş bir dişi vampirdir. Ölümsüzlük ve gençlik armağanına sahip.

300 yıldır ortağı John ile New York'ta yaşıyor. John daha sonra hızlandırılmış bir yaşlanma sürecinden etkilenir.

35.Kırmızı Dudaklar İMDb 5.4

Oostende'de hareketsiz kalan Valérie ve Stefan, bu sezon dışında büyük bir ıssız otelde kalıyor. Çift daha sonra rahatsız edici Kontes Bathory ve onun koruyucusu Ilona, ​​gecenin karanlık yaratıkları ile tanışır. Önce bölgede işlenen gizemli cinayetlerden etkilenen genç adamı, ardından iki kadını birleştiren tuhaf ilişkiden etkilenen Valérie'yi büyülüyorlar.

Alacakaranlık 5 İMDb 7.7

Bella, kızı Renesmee'nin doğumundan sonra Edward'ın desteğiyle vampir olarak yeni hayatına adım adım adapte olur. Yeni bir türün bu doğuşuyla tehdit altında hisseden Volturi, Cullen ailesine savaş ilan eder.

37.Ölümcül Oyuncaklar İMDb 7.1

15 yaşındaki Clary bir akşam bir cinayete tanık olur. Kurbanın bedeni gözlerinin önünde gizemli bir şekilde kaybolduğunda dehşete düşer. Daha sonra şeytani güçler ile Gölge Avcılarının gizli topluluğu arasında görünmez bir savaşın varlığını keşfeder.

38.Drakula Karanlığın Prensi İMDb 7.5

Bölgede vampirler hakkında dolaşan pek çok efsaneye rağmen, iki çift Karpatlar gezisine çıkarlar.

Akşam karanlığında durmaktan başka çareleri yok. Şans eseri, garip bir hizmetkarın onları karşıladığı görkemli bir kaleye sığınırlar. Gece, yolculardan biri boğazı kesilmiş olarak bulunur.

39.Karanlık Ülkesi Yeni Dönem İMDb 5.5

Yüzyıllardır Lycanlar ve Vampirler acımasız bir savaş veriyorlar. Ancak, yakın zamanda varlıklarını keşfeden insanlar, veba olarak gördükleri şeylere karşı savaşmak için iç çatışmalarını sona erdirmeye karar verirken, iki ırk yeni bir çağın başlangıcında.

40.Laisse MoI Leisse İMDb 6.5

12 yaşındaki gizemli bir kız olan Abby, Owen'ın yaşadığı evin yanındaki daireye yeni taşınmıştır. O marjinal, annesiyle yalnız yaşıyor ve sınıfındaki erkekler tarafından sürekli şehit ediliyor. Tecritinde tanıdığı diğer insanlardan çok farklı bulduğu yeni komşusuna bağlanır.

41.Drakula'nın Kadınları İMDb 7.0

Marianne, genç kızlara yönelik bir yatılı okulda öğretmenlik pozisyonunu kabul etti. Transilvanya'yı

geçerken , arabacı onu bir handa sığınacağı bir köyde terk eder. Binanın sahibinin uyarılarına rağmen, Barones Meinster'ın geceyi şatosunda geçirme davetini kabul eder. Şanslı olan Doktor Van Helsing, bölgede vampir avına devam ediyor.

42.Stake Land İMDb 7.3

Amerika, korkunç bir salgın oraya yayıldığından beri politik ve ekonomik kaostan başka bir şey değildir. Ve vampirlik olduğu için en az değil. Bir genç olan Martin, bu canavarların keskin dişleri olan bir avcısıyla tanıştığı yerdeki cehennemdir.

43.Vampir Aşıkları İMDb 7.4

Kontes Karnstein, kızı Marcilla'yı General Von Spielsdorf'a emanet eder. Ama Kontes ve Marcilla aynı kişi, kadınları erkeklerden daha çok baştan çıkaran bir vampir. General ve Baron Von Hartog, biri kızının diğeri kız kardeşinin intikamını almaya kararlıdır.

44.Geceyiz İMDb 5.6

20 yaşındaki Lena, hırsızlıkla yaşayan bir serseri. Gece gezilerinden birinde bir yeraltı kulübüne girer ve sahibi Louise ile tanışır. Bu kadın, gizemli olduğu kadar güzel de, gölgeli Nora ve zarif Charlotte'tan oluşan üçlü vampirlerin başıdır. Louise anında genç kıza aşık olur ve ilk gecelerinde onu ısırır.

45.Kan: Son Vampir İMDb 6.4

1966'da, Vietnam Savaşı nedeniyle gerilim altındaki bir Japonya'da, Yokota hava üssünde konuşlanmış Amerikan askerleri beklenmedik bir tehlikeyle yüzleşmek zorunda: aralarına insan eti beslenen pis yaratıklar, vampirler sızacaktı.

46.Vampir Clan İMDb 7.0

Küçük bir topluluk, iki çiftin cinayet törenini korku içinde keşfeder. Polis, suçluları çabucak ele geçirir: vampir olduklarına inanan beş gençten oluşan bir grup. Bu tarikatın üyesi, iki kurbanın kızı polise her şeyin nasıl başladığını anlatıyor.

47.Vampir Acadmy İMDb 6.3

Rose ve Lissa her zaman birbirinden ayrılamazlar. Yaşlarındaki herhangi bir genç kız gibi olabilirler, ancak Lissa, Rose'u korumakla görevli bir Moroi vampir prensesi. Akademiden kaçtığı için iki arkadaş cezalandırılır ve Rose şimdi çok katı Dimitri tarafından izlenir.

48.Vampir Sirki İMDb 7.3

XIX. Yüzyılda, küçük bir köyün sakinleri, vampirlikten şüphelendikleri korkunç Kont Mitterhaus'u infaz ederler. Yaratık, son nefesinde onlara bir lanet atar. 15 yıl sonra, köy bir salgın tarafından yok edildiğinde, muhteşem metamorfoz gösterileriyle halkı talihsizliklerinden uzaklaştırmak için bir sirk gelir.

49.Canavar Klubü İMDb 6.7

Gizem ve korku konusunda uzmanlaşmış bir romancı, vampirler, kurt adamlar ve diğer fantastik yaratıkların buluşma yeri olan Monster Club'a davet edilir. Ev sahibi vampir Erasmus ona üç korkunç hikaye anlatır. Romancımızın zarar görmeden çıkmayacağı bir deneyim!

50.Vampirin Gelini İMDb 5.7

Collins ailesi, İngiltere'den kuzeni olduğu iddia edilen Barnabas adlı yepyeni bir aile üyesini vampir olduğunu bilmeden karşılamaktadır. Merhum nişanlısı Josette du Prés'e garip bir şekilde benzeyen mürebbiye Maggie Evans'a aşık olur ve onu sonsuza kadar karısı yapmaya karar verir.