En iyi vampir filmleri, bu korkunÃ§ fikri izleyicilerin her yÄ±l keÅŸfetmeye devam ettiÄŸi bir fikir haline getiriyor. Ebedi YaÅŸam'Ä±n en eski tezahÃ¼rlerinden biri olan vampirin birÃ§ok yorumu var.

Sevimli ÅŸeytani Ã§ocuklar, sÃ¼mÃ¼ksÃ¼ canavarlar, dÃ¼nyevi vampirler ve dÃ¼zgÃ¼nce kazÄ±ÄŸa oturtulmuÅŸ birkaÃ§ insan. KapÄ±nÄ±zÄ± iki kez kapatmak ve Ä±ÅŸÄ±k aÃ§Ä±k uyumak iÃ§in ihtiyacÄ±nÄ±z olan her ÅŸey. Ancak bu sÄ±ralama, bir grup nÃ¶rotik, psikopat, rÃ¶ntgenci, fanatik ve seri katil olmadan gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kamazdÄ±.

1.Korku Gecesi 1985 Ä°MDb 8.3

Â Belki de sinemanÄ±n en kÃ¶tÃ¼ komÅŸusu Jerry Dandridge, kuÅŸlarÄ± seyretmekten hoÅŸlanan, ancak uysal ismini uysal bir doÄŸayla karÄ±ÅŸtÄ±rmayan kullanÄ±lmÄ±ÅŸ bir araba satÄ±cÄ±sÄ± gibi gÃ¶rÃ¼nebilir. Dandridge bir vampirdir. GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tek ÅŸey arka sokaklardaki savunmasÄ±z insanlar.Â

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Â 2.What We Do In The Shadows Ä°MDb 8.5

Â Elbette, vampirler Ã§ekici, tehlikeli ve benzersiz gardÄ±rop seÃ§imleri yapÄ±yorlar, peki ya vampirlerin gÃ¼ndelik gerÃ§ekliÄŸi? KomÅŸularÄ±nÄ±z ve iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z sizden sÃ¼rekli olarak cilt bakÄ±mÄ± tavsiyesi isterken taÅŸÄ±nmak zorunda kalmanÄ±n artan maliyetini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n.Â

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Â 3.Byzance (2013) Ä°MDb 6.5

Â Her nasÄ±lsa, bu canlÄ± vampir dramasÄ± 2013'te sinemalara indiÄŸinde radarÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼. ÃœnlÃ¼ Vampir ile rÃ¶portajdan Neil Jordan, bu olaÄŸandÄ±ÅŸÄ± riffi yÃ¶netiyor. iki kadÄ±nÄ± tarihinin kalbine getiren kan emiciler geleneÄŸi. Gemma Arterton ve Saoirse Ronan, bir Ä°ngiliz sahil kasabasÄ±nda gÃ¼nÃ¼n sonuna kadar tarih boyunca ilerleyen anne ve kÄ±z ikilisi Clara ve Eleanor'u canlandÄ±rÄ±yor.Â

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Â 4.Vampir Ã–pÃ¼cÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°MDb 6.3

Â SeÃ§ilmiÅŸ, Ã‡alÄ±nmÄ±ÅŸ ve Adalet gibi baÅŸlÄ±klar ile tartÄ±ÅŸmalÄ± video gerilim filmlerine doÄŸru son bir eÄŸilimle iÅŸaretlenmiÅŸ bir kariyerin ardÄ±ndan, Nicolas Cage'in en Ã§Ä±lgÄ±n rolÃ¼nÃ¼ merak ediyor olabilirsiniz.Bu film, Cage'in kendisinin gerÃ§ekten bir vampir olduÄŸuna inanan zihinsel dengesiz edebi yÃ¶netmen Peter Loew olarak gÃ¶sterdiÄŸi performans nedeniyle gerÃ§ek bir zevk sunar.

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Â 5.Vampirin GÃ¶lgesi (2000) Ä°MDb 7.3

Â Bir vampir filminde gerÃ§ek bir vampir fikri o kadar basit ki ekrana ulaÅŸmanÄ±n neden bu kadar uzun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ merak ediyor insan. Girin: Vampirin GÃ¶lgesi. Åžimdiye kadar yapÄ±lmÄ±ÅŸ en iyi vampir filminin prodÃ¼ksiyonu sÄ±rasÄ±nda olanlarla ilgili baÅŸka bir kurgusal hikaye anlatÄ±yor.

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Â 6.Vampirle RÃ¶portaj Ä°MDbÂ

Â Twilight'Ä±n bize vampirlerin dramatik ve gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± olduÄŸunu Ã¶ÄŸretmesinden 10 yÄ±ldan fazla bir sÃ¼re Ã¶nce Neil Jordan'Ä±n Vampirle RÃ¶portajÄ±, onlarÄ±n da mutlu bir ÅŸekilde rÃ¶portaj yapÄ±lacak narsistler olduklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±. Bu hikaye, eski bir plantasyon sahibi olan ve vampir olan Louis of Brad Pitt'in hikayesini anlatÄ±yor.

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Â 7.BÄ±Ã§ak (1998) Ä°MDb 7.3

Â BÃ¼yÃ¼k ekrana Ã§Ä±kan ilk Marvel filmlerinden biri olan Blade, gÃ¶rkemli bir karmaÅŸa, bir hayranÄ±n rÃ¼yasÄ±na yaratÄ±cÄ± bir dalÄ±ÅŸ: Ya yarÄ± insan yarÄ± vampir olsaydÄ±nÄ±z? Tersini kabul eden Blade'e girin, denerse daha soÄŸuk bir isim olamaz. Ä°nsanlar ve vampirler tarafÄ±ndan havaya uÃ§uruldu, yapacak Ã§ok ÅŸeyi olduÄŸu iÃ§in ona mÃ¼kemmel bir ÅŸekilde uyan sosyal etkileÅŸimle dolmuyor.Â

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Â 8.KayÄ±p Ã‡ocuklar (1987) Ä°MDb 4.3

Â KayÄ±p Ã‡ocuklar 80'lerin Ã¶zÃ¼dÃ¼r. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ ev oyuncu kadrosundan eÄŸlenceli ve maceracÄ± ruhuna kadar, bu vampir filmi gece iÃ§in saf bir yemdir. "BÃ¼tÃ¼n gÃ¼n uyu, bÃ¼tÃ¼n gece parti yap, asla yaÅŸlanmam" sloganÄ±, filmin izleyicileri olan genÃ§lerin demografik Ã¶zelliklerini Ã¶zetliyorÂ

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Â 9.AlacakaranlÄ±ktan ÅžafaÄŸa (1996) Ä°MDb 7.0

Â Her seferinde tek bir hikaye anlatmakla asla yetinmeyen Quentin Tarantino'nun senaryosu ortalarÄ±nda iki ayrÄ± hikayeye bÃ¶lÃ¼nÃ¼r. Gecko kardeÅŸleri (George Clooney ve Tarantino'nun kendisi) bir banka soyduktan sonra kaÃ§arken bulan uzun bir adam kaÃ§Ä±rma ipini bir vampir aksiyon filmiyle birleÅŸtirmek, gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kadar iddialÄ±.

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Â 10.Dracula de Bram Stoker (1992) Ä°MDb 7.4

Â Francis Ford Coppola'nÄ±n gÃ¶steriÅŸli Dracula atmosferi onun satÄ±ÅŸ noktasÄ±dÄ±r. Bram Stoker'in klasik masalÄ±ndan uyarlanan gotik bir korku, her sahne cÃ¶mert prodÃ¼ksiyon setleriyle dolu ve hiÃ§bir ÅŸekilde teatral Ã¶zlemlerinden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor. SonuÃ§ olarak, film tamamen bir ses sahnesinde Ã§ekildi.Â

Â

Â 11.VAMPÄ°R NOSFERATU Ä°MDb 7.5

Â 1838'de, emlakÃ§Ä± katibi Thomas Hutter, genÃ§ karÄ±sÄ± Ellen'Ä± Kont Orlok'un Karpatlar'daki kalesine terk etti. Orada, Hutter Earl'Ã¼n aslÄ±nda Vampir Nosferatu olduÄŸunu ve canavarÄ±n tekrarlanan Ä±sÄ±rÄ±klarÄ±nÄ±n kurbanÄ± olduÄŸunu keÅŸfeder. Yelkenliyle yaptÄ±ÄŸÄ± bir yolculuÄŸun ardÄ±ndan dehÅŸete dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ mÃ¼rettebatÄ± katlettiÄŸi bir yolculuÄŸun ardÄ±ndan, Hutter ve Ellen'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan yeni evini teslim alacak

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Â 12.Morse Ä°MDb 8.1

Â La Taupe'nin yÃ¶netmeni, bir Ã§ocuk vampir olan Eli ile onun ilgisini Ã§eken Oskar arasÄ±ndaki aÅŸk hikayesini anlatÄ±yor. Morse, Ã§ocuksu masumiyetin kaybÄ± gibi ÅŸiirsel tatlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±kan kendine Ã¶zgÃ¼ bir evrene sahip bir korku filmi. Film, 2009 yÄ±lÄ±nda GÃ©rardmer festivalinde iki Ã¶dÃ¼l aldÄ±.

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Â 13.Vampir Ä°MDb 7.5

Â GenÃ§ bir gezgin olan Allan Gray, Courtempierre hanÄ±nda bir gecede mola vermeye karar verir. Garip seslere ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸlere ek olarak, yaÅŸlÄ± bir adam Allan'a vampirler hakkÄ±nda bir kitap verir. Bu, Allan'Ä±n bir kadÄ±n vampirin ÅŸeytani planlarÄ±nÄ± engellemek zorunda kalacaÄŸÄ± bir maceranÄ±n baÅŸlangÄ±Ã§ â€‹â€‹noktasÄ±dÄ±r.

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Â 14.Drakula Bir Bakirenin GÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°MDb 7.8

Â Bir bale sinemasÄ±na uyarlanan bu film, basit bir koreografiden Ã§ok dramatik bir Ã§alÄ±ÅŸmaya benziyor. Sessiz sinemayÄ± anÄ±msatan ÅŸehvetli dans, canlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sahneler ve ara yazÄ±larÄ± bir araya getiren bu gÃ¶steri, Kraliyet Winnipeg Balleti dansÃ§Ä±larÄ± tarafÄ±ndan tutkuyla icra ediliyorÂ

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Â 15.Cehennemde Bir Gece Ä°MDb 7.3

Â Ä°ki suÃ§lu, bir polis memurunu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kleri ve bir dÃ¼kkan Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±klarÄ± Ã¶zellikle kanlÄ± bir koÅŸunun ardÄ±ndan Meksika sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±nda bir aileyi rehin alÄ±r. Hepsi birlikte Meksika sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n Ã¶tesindeki "Titty Twister" adlÄ± bir kamyon barÄ±na gidiyorlar, hava karardÄ±ktan sonra onlarÄ± pek Ã§ok sÃ¼rpriz bekliyor.

Â

Â 16.Only Lovers Left Alive Ä°MDb 7.3

Â Detroit ve Tangier'in romantik ve Ä±ssÄ±z ÅŸehirlerinde, insan faaliyetlerinin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nden derin bir depresyona giren yeraltÄ± mÃ¼zisyeni Adam, sevgilisi Havva'yÄ± sert ve esrarengiz bir kadÄ±n bulur. AÅŸk hikayeleri birkaÃ§ yÃ¼zyÄ±l sÃ¼rdÃ¼, ancak ahlaksÄ±z romantizmi, kontrol edilemez olduÄŸu kadar abartÄ±lÄ± olan Havva'nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z kardeÅŸinin geliÅŸiyle kÄ±sa sÃ¼rede bozulur.Â

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Â 17.Otel Transilvanya Ä°MDb 7.1

Â Drakula'nÄ±n canavarlarÄ±n ve ailelerinin nihayet hayatlarÄ±nÄ± yaÅŸayabilecekleri, dinlenebilecekleri ve insanlar tarafÄ±ndan rahatsÄ±z edilmeden istedikleri gibi canavarca parti yapabilecekleri lÃ¼ks oteli Hotel Transylvania'ya hoÅŸ geldiniz.Â

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Â 18.NOSFERATU, GECENÄ°N HAYALETÄ° Ä°MDb 5.8

yÃ¼zyÄ±lda Jonathan Harker, Kont Drakula'ya bir konak satmak iÃ§in Transilvanya'ya gitti. Yolda kÃ¶ylÃ¼ler ona geri dÃ¶nmesini tavsiye eder, ancak genÃ§ adam reddeder. Ä°mza anÄ±nda Dracula, Harker'in niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n, her bakÄ±mdan merhum eÅŸiyle aynÄ± olan bir portresini gÃ¶rÃ¼r. Jonathan esir alÄ±nÄ±r ve sayÄ± genÃ§ kadÄ±nÄ± bulmak iÃ§in Londra'ya gider.

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Â 19.VAMPÄ°R NOSFERATU Ä°MDb 5.6

Â 1838'de emlakÃ§Ä± Thomas Hutter, bir ev almak isteyen Kont Orlok'la tanÄ±ÅŸmak iÃ§in Karpatlar'a gitti.

Â GenÃ§ adam, sayÄ±nÄ±n, onu hipnotize eden ve Ä±sÄ±ran vampir Nosferatu'dan baÅŸkasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§abucak anlar. KÄ±sa bir sÃ¼re sonra, Nosferatu, kÄ±z arkadaÅŸÄ± Thomas ve Ellen'in evinin Ã¶nÃ¼ne taÅŸÄ±nÄ±r, sakinleri korkutur ve genÃ§ kadÄ±nÄ± baÅŸtan Ã§Ä±karÄ±r.

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Â 20.YeraltÄ± DÃ¼nyasÄ± Ä°MDb 6.2

Â YeraltÄ± dÃ¼nyasÄ± bizi vampirler ve kurt adam benzeri yaratÄ±klar arasÄ±ndaki kanlÄ± bir savaÅŸÄ±n harap ettiÄŸi karanlÄ±k, fantastik bir dÃ¼nyaya sÃ¼rÃ¼klÃ¼yor. Underworld, kÄ±yamet video oyunlarÄ±na benzer bir evrende korku ile fanteziyi harmanlayan patlayÄ±cÄ± bir aksiyon filmidir.

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Â 21.KaranlÄ±klar Ãœlkesi LycanlarÄ±n YÃ¼kseliÅŸi Ä°MDb

Â Underworld destanÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bÃ¶lÃ¼mÃ¼, patlayÄ±cÄ± ve etkili bir fantastik aksiyon filmi olan Underworld 3: Rise of the Lycans, ilk iki filmden Ã¶nce kronolojik olarak yer alÄ±yor. Film, Victor ve minyonlarÄ± Lycanlar'Ä±n Ã¶nderliÄŸindeki Vampirler arasÄ±nda hassas bir dengenin korunduÄŸu Orta Ã‡aÄŸ'da geÃ§iyor.Â

Â

Â 22.Van Helsing Ä°MDb 6.2

Â The Mummy'nin yÃ¶netmeni karanlÄ±k bir film sunuyor ve bizi Ã¼nlÃ¼ vampir avcÄ±sÄ±nÄ±n maceralarÄ±nÄ±n kalbine gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor. Korku tarihinden birkaÃ§ kutsal canavar ve aynÄ± zamanda kÃ¼lt karakterler bu korkunÃ§ avda mevcuttur. Drakula'dan Doktor Frankenstein'a film, sÃ¼per kahraman filmlerinden ilham alÄ±rken korku tÃ¼rÃ¼ne saygÄ± duruÅŸunda bulunuyor.

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Â 23.Blade II Ä°MDb 7.3

Â Yeminli dÃ¼ÅŸmanlarÄ±yla savaÅŸtÄ±ktan sonra, onlarÄ±n yanÄ±nda savaÅŸmak zorunda kalacaktÄ±r. - ÃœnlÃ¼ vampir avcÄ±sÄ± bu ikinci yapÄ±tla geri dÃ¶ndÃ¼ ve kontrolÃ¼ ele alan Pan ve Hellboy's Labyrinth'in yÃ¶netmeni Guillermo del Toro. Blade, her zaman kana susamÄ±ÅŸ yeni dÃ¼ÅŸmanlarla yÃ¼zleÅŸmelidir.Â

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Â 24.Vampir, Vampir Mi Dedin? Ä°MDb

Â Charlie Brewster aÃ§Ä±k sÃ¶zlÃ¼ bir genÃ§tir. HayatÄ±nÄ± annesi, kÄ±z arkadaÅŸÄ±, erkek arkadaÅŸlarÄ± ve B korku filmlerinde en sevdiÄŸi televizyon dizisi arasÄ±nda bÃ¶lÃ¼yor.Yeni ve yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± komÅŸusunun bir beyefendi olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenince her ÅŸey alt Ã¼st olacak.Â

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Â 25.Sonsuzluk Bu Benim KanÄ±m Ä°MDb 5.6

Â Afrika'da deneysel bir aÅŸÄ±yÄ± test etmek iÃ§in insani bir gÃ¶revdeyken, genÃ§ Koreli rahip Sang-hyun, teste yenik dÃ¼ÅŸer. Ancak diÄŸerlerinden farklÄ± olarak, tuhaf bir kan nakli sayesinde hayata dÃ¶ndÃ¼rÃ¼lÃ¼r. HÄ±zla vampir olduÄŸunu anlar.Â

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Â 26.TimsahlarÄ±n BilgeliÄŸi Ä°MDb 5.3

Â BÃ¼yÃ¼k bir baÅŸtan Ã§Ä±karÄ±cÄ± olan Steven, kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nden ÅŸÃ¼phelenilir ve denizde Ã¶lÃ¼ bulunur, ancak bir nedeninin olmamasÄ± onu olasÄ±lÄ±k dÄ±ÅŸÄ± bir suÃ§lu yapar. Bununla birlikte, Dedektif Roche, Ã¶zellikle Steven'Ä±n eski kÄ±z arkadaÅŸlarÄ±ndan biri belirsiz koÅŸullar altÄ±nda ortadan kaybolduÄŸu iÃ§in masum olduÄŸuna ikna olmaktan Ã§ok uzaktÄ±r.

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Â 27.Lanetliler KraliÃ§esi Ä°MDb 6.2

Â PopÃ¼ler ve herkes tarafÄ±ndan sevilen bir yeraltÄ± grubunun ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± vampir Lestat, hayranlarÄ±ndan gelen kan baÄŸÄ±ÅŸlarÄ± sayesinde hayatta kalÄ±r. Bir gÃ¼n, kayÄ±p bir Ã¶ÄŸrenci olan Jesse Reeves ondan inisiyasyonunu yapmasÄ±nÄ± ister. Lestat masum bir kadÄ±ndan yararlanmayÄ± reddeder ve eski efendisi Marius'un nefretini Ã§eker ve KraliÃ§e Akasha'nÄ±n merakÄ±nÄ± uyandÄ±rÄ±r.

Â

Â 28.BÄ±Ã§ak AÄŸzÄ± Ä°MDb 7.6

Â Blade, kana susamÄ±ÅŸ vampirlere karÅŸÄ± savaÅŸa Ã§Ä±kan yarÄ± insan, yarÄ± vampir bir yaratÄ±ktÄ±r. SÄ±ra DÄ±ÅŸÄ± Beyler Ligi'nin yÃ¶netmeni Stephen Norrington, daha sonra sÃ¼per kahramanlarÄ±n evreninin kodlarÄ±nÄ± ele alan bu filmde bizi destansÄ± ve kanlÄ± savaÅŸlara gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor.

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Â 30.Åžafak SÄ±nÄ±rÄ±nda Ä°MDb 5.8

Â OklahomalÄ± genÃ§ bir Ã§iftÃ§i olan Caleb, bir gece gÃ¼zel Mae ile tanÄ±ÅŸÄ±r. BÃ¼yÃ¼lenmiÅŸ bir ÅŸekilde onu baÅŸtan Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±r ve ondan bir Ä±sÄ±rÄ±k haline gelen bir Ã¶pÃ¼cÃ¼k alÄ±r. Bu temas, Caleb'i Mae'nin yoldaÅŸlarÄ± vampirlerin dÃ¼nyasÄ±na gÃ¶tÃ¼recektir. KurbanlarÄ±nÄ±n kanÄ±nÄ± iÃ§ebilmek iÃ§in Ã¶ldÃ¼rmeyi Ã¶ÄŸrenmesi gerekecek.

Â

Â 31.KayÄ±p Nesil Ä°MDb 5.9

Â Fantastik sinemanÄ±n en Ã¼nlÃ¼ efsanelerinden biri olan vampirizm, uzun diÅŸli genÃ§ kurtlarÄ±mÄ±zÄ±n rockÃ§Ä±lar, bisikletÃ§iler ve Ã§ete liderleri olduÄŸu, hepsi Kaliforniya'daki kÃ¼Ã§Ã¼k bir sahil beldesinin zeminine karÅŸÄ± kararlÄ± bir ÅŸekilde modern bir uyarlamada.

Â

Â 32.Gecenin 30 GÃ¼nÃ¼ Ä°MDb 7.1

Â Her yÄ±l olduÄŸu gibi, Alaska'daki kÃ¼Ã§Ã¼k Barrow kasabasÄ± bir ay gÃ¼neÅŸsiz geÃ§irecek. Ancak bu yÄ±l, birkaÃ§ garip olay meydana gelir ve iki yerel ÅŸerif Eben ve Stella, bir vampir Ã§etesinin tÃ¼m sakinlerini yok etmek iÃ§in ÅŸehri ele geÃ§irdiÄŸini dehÅŸet iÃ§inde keÅŸfederler.Â

Â

Â 33.Korkunun 3 YÃ¼zÃ¼ Ä°MDb 5.3

Â Film, her biri korkunÃ§ bir durumu betimleyen Ã¼Ã§ eskizden oluÅŸuyor. Rosy, Ã¶zellikle zorlu bir gece geÃ§iriyor, bir yabancÄ±nÄ±n kendi Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ duyurmasÄ±yla telefonda taciz ediliyor. Bir vampir, Slav kÄ±rsalÄ±na musallat olmak iÃ§in bir kadÄ±nÄ±n yÃ¼z hatlarÄ±nÄ± kullanÄ±yor.Â

Â

Â 34.YÄ±rtÄ±cÄ±lar Ä°MDb 7.1

Â Miriam, 4000 yÄ±l Ã¶nce MÄ±sÄ±r'da doÄŸmuÅŸ bir diÅŸi vampirdir. Ã–lÃ¼msÃ¼zlÃ¼k ve genÃ§lik armaÄŸanÄ±na sahip.Â

Â 300 yÄ±ldÄ±r ortaÄŸÄ± John ile New York'ta yaÅŸÄ±yor. John daha sonra hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir yaÅŸlanma sÃ¼recinden etkilenir.Â

Â

Â 35.KÄ±rmÄ±zÄ± Dudaklar Ä°MDb 5.4

Â Oostende'de hareketsiz kalan ValÃ©rie ve Stefan, bu sezon dÄ±ÅŸÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir Ä±ssÄ±z otelde kalÄ±yor. Ã‡ift daha sonra rahatsÄ±z edici Kontes Bathory ve onun koruyucusu Ilona, â€‹â€‹gecenin karanlÄ±k yaratÄ±klarÄ± ile tanÄ±ÅŸÄ±r. Ã–nce bÃ¶lgede iÅŸlenen gizemli cinayetlerden etkilenen genÃ§ adamÄ±, ardÄ±ndan iki kadÄ±nÄ± birleÅŸtiren tuhaf iliÅŸkiden etkilenen ValÃ©rie'yi bÃ¼yÃ¼lÃ¼yorlar.

Â

AlacakaranlÄ±k 5 Ä°MDb 7.7

Â Bella, kÄ±zÄ± Renesmee'nin doÄŸumundan sonra Edward'Ä±n desteÄŸiyle vampir olarak yeni hayatÄ±na adÄ±m adÄ±m adapte olur. Yeni bir tÃ¼rÃ¼n bu doÄŸuÅŸuyla tehdit altÄ±nda hisseden Volturi, Cullen ailesine savaÅŸ ilan eder.

Â

Â 37.Ã–lÃ¼mcÃ¼l Oyuncaklar Ä°MDb 7.1

Â 15 yaÅŸÄ±ndaki Clary bir akÅŸam bir cinayete tanÄ±k olur. KurbanÄ±n bedeni gÃ¶zlerinin Ã¶nÃ¼nde gizemli bir ÅŸekilde kaybolduÄŸunda dehÅŸete dÃ¼ÅŸer. Daha sonra ÅŸeytani gÃ¼Ã§ler ile GÃ¶lge AvcÄ±larÄ±nÄ±n gizli topluluÄŸu arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼nmez bir savaÅŸÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± keÅŸfeder.

Â

Â 38.Drakula KaranlÄ±ÄŸÄ±n Prensi Ä°MDb 7.5

Â BÃ¶lgede vampirler hakkÄ±nda dolaÅŸan pek Ã§ok efsaneye raÄŸmen, iki Ã§ift Karpatlar gezisine Ã§Ä±karlar.

Â AkÅŸam karanlÄ±ÄŸÄ±nda durmaktan baÅŸka Ã§areleri yok. Åžans eseri, garip bir hizmetkarÄ±n onlarÄ± karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rkemli bir kaleye sÄ±ÄŸÄ±nÄ±rlar. Gece, yolculardan biri boÄŸazÄ± kesilmiÅŸ olarak bulunur.

Â

Â 39.KaranlÄ±k Ãœlkesi Yeni DÃ¶nem Ä°MDb 5.5

Â YÃ¼zyÄ±llardÄ±r Lycanlar ve Vampirler acÄ±masÄ±z bir savaÅŸ veriyorlar. Ancak, yakÄ±n zamanda varlÄ±klarÄ±nÄ± keÅŸfeden insanlar, veba olarak gÃ¶rdÃ¼kleri ÅŸeylere karÅŸÄ± savaÅŸmak iÃ§in iÃ§ Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sona erdirmeye karar verirken, iki Ä±rk yeni bir Ã§aÄŸÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nda.Â

Â

Â 40.Laisse MoI Leisse Ä°MDb 6.5

Â 12 yaÅŸÄ±ndaki gizemli bir kÄ±z olan Abby, Owen'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evin yanÄ±ndaki daireye yeni taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. O marjinal, annesiyle yalnÄ±z yaÅŸÄ±yor ve sÄ±nÄ±fÄ±ndaki erkekler tarafÄ±ndan sÃ¼rekli ÅŸehit ediliyor. Tecritinde tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± diÄŸer insanlardan Ã§ok farklÄ± bulduÄŸu yeni komÅŸusuna baÄŸlanÄ±r.

Â

Â 41.Drakula'nÄ±n KadÄ±nlarÄ± Ä°MDb 7.0

Â Marianne, genÃ§ kÄ±zlara yÃ¶nelik bir yatÄ±lÄ± okulda Ã¶ÄŸretmenlik pozisyonunu kabul etti. Transilvanya'yÄ±

Â geÃ§erken , arabacÄ± onu bir handa sÄ±ÄŸÄ±nacaÄŸÄ± bir kÃ¶yde terk eder. BinanÄ±n sahibinin uyarÄ±larÄ±na raÄŸmen, Barones Meinster'Ä±n geceyi ÅŸatosunda geÃ§irme davetini kabul eder. ÅžanslÄ± olan Doktor Van Helsing, bÃ¶lgede vampir avÄ±na devam ediyor.

Â

Â 42.Stake Land Ä°MDb 7.3

Â Amerika, korkunÃ§ bir salgÄ±n oraya yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan beri politik ve ekonomik kaostan baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildir. Ve vampirlik olduÄŸu iÃ§in en az deÄŸil. Bir genÃ§ olan Martin, bu canavarlarÄ±n keskin diÅŸleri olan bir avcÄ±sÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerdeki cehennemdir.

Â

Â 43.Vampir AÅŸÄ±klarÄ± Ä°MDb 7.4

Â Kontes Karnstein, kÄ±zÄ± Marcilla'yÄ± General Von Spielsdorf'a emanet eder. Ama Kontes ve Marcilla aynÄ± kiÅŸi, kadÄ±nlarÄ± erkeklerden daha Ã§ok baÅŸtan Ã§Ä±karan bir vampir. General ve Baron Von Hartog, biri kÄ±zÄ±nÄ±n diÄŸeri kÄ±z kardeÅŸinin intikamÄ±nÄ± almaya kararlÄ±dÄ±r.

Â

Â 44.Geceyiz Ä°MDb 5.6

Â 20 yaÅŸÄ±ndaki Lena, hÄ±rsÄ±zlÄ±kla yaÅŸayan bir serseri. Gece gezilerinden birinde bir yeraltÄ± kulÃ¼bÃ¼ne girer ve sahibi Louise ile tanÄ±ÅŸÄ±r. Bu kadÄ±n, gizemli olduÄŸu kadar gÃ¼zel de, gÃ¶lgeli Nora ve zarif Charlotte'tan oluÅŸan Ã¼Ã§lÃ¼ vampirlerin baÅŸÄ±dÄ±r. Louise anÄ±nda genÃ§ kÄ±za aÅŸÄ±k olur ve ilk gecelerinde onu Ä±sÄ±rÄ±r.

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Â 45.Kan: Son Vampir Ä°MDb 6.4

Â 1966'da, Vietnam SavaÅŸÄ± nedeniyle gerilim altÄ±ndaki bir Japonya'da, Yokota hava Ã¼ssÃ¼nde konuÅŸlanmÄ±ÅŸ Amerikan askerleri beklenmedik bir tehlikeyle yÃ¼zleÅŸmek zorunda: aralarÄ±na insan eti beslenen pis yaratÄ±klar, vampirler sÄ±zacaktÄ±.Â

Â

Â 46.Vampir Clan Ä°MDb 7.0

Â KÃ¼Ã§Ã¼k bir topluluk, iki Ã§iftin cinayet tÃ¶renini korku iÃ§inde keÅŸfeder. Polis, suÃ§lularÄ± Ã§abucak ele geÃ§irir: vampir olduklarÄ±na inanan beÅŸ genÃ§ten oluÅŸan bir grup. Bu tarikatÄ±n Ã¼yesi, iki kurbanÄ±n kÄ±zÄ± polise her ÅŸeyin nasÄ±l baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

Â

Â 47.Vampir Acadmy Ä°MDb 6.3

Â Rose ve Lissa her zaman birbirinden ayrÄ±lamazlar. YaÅŸlarÄ±ndaki herhangi bir genÃ§ kÄ±z gibi olabilirler, ancak Lissa, Rose'u korumakla gÃ¶revli bir Moroi vampir prensesi. Akademiden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iki arkadaÅŸ cezalandÄ±rÄ±lÄ±r ve Rose ÅŸimdi Ã§ok katÄ± Dimitri tarafÄ±ndan izlenir.Â

Â

Â 48.Vampir Sirki Ä°MDb 7.3

Â XIX. YÃ¼zyÄ±lda, kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÃ¶yÃ¼n sakinleri, vampirlikten ÅŸÃ¼phelendikleri korkunÃ§ Kont Mitterhaus'u infaz ederler. YaratÄ±k, son nefesinde onlara bir lanet atar. 15 yÄ±l sonra, kÃ¶y bir salgÄ±n tarafÄ±ndan yok edildiÄŸinde, muhteÅŸem metamorfoz gÃ¶sterileriyle halkÄ± talihsizliklerinden uzaklaÅŸtÄ±rmak iÃ§in bir sirk gelir.Â

Â

Â 49.Canavar KlubÃ¼ Ä°MDb 6.7

Â Gizem ve korku konusunda uzmanlaÅŸmÄ±ÅŸ bir romancÄ±, vampirler, kurt adamlar ve diÄŸer fantastik yaratÄ±klarÄ±n buluÅŸma yeri olan Monster Club'a davet edilir. Ev sahibi vampir Erasmus ona Ã¼Ã§ korkunÃ§ hikaye anlatÄ±r. RomancÄ±mÄ±zÄ±n zarar gÃ¶rmeden Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ± bir deneyim!

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Â 50.Vampirin Gelini Ä°MDb 5.7

Â Collins ailesi, Ä°ngiltere'den kuzeni olduÄŸu iddia edilen Barnabas adlÄ± yepyeni bir aile Ã¼yesini vampir olduÄŸunu bilmeden karÅŸÄ±lamaktadÄ±r. Merhum niÅŸanlÄ±sÄ± Josette du PrÃ©s'e garip bir ÅŸekilde benzeyen mÃ¼rebbiye Maggie Evans'a aÅŸÄ±k olur ve onu sonsuza kadar karÄ±sÄ± yapmaya karar verir.

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